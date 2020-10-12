Что случилось и что говорит Собянин

С 5 октября московские работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 12 октября данные об этих сотрудниках надо еженедельно отправлять в мэрию через личный кабинет юрлица (ИП) на mos. ru (а значит, в обязательном порядке оформлять электронную цифровую подпись, чего закон делать не обязывает).

Изначально эти требования объяснили необходимостью оценить общий пассажиропоток и эффективность мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удалённую работу. Отслеживать передвижение или конкретное местонахождение сотрудника в мэрии не собирались.

Позднее Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» назвал другую причину. По его словам, контроль за переводом сотрудников на удаленку позволит не закрывать предприятия из-за сложной эпидемиологической ситуации: «Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на „удаленку“, будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет. Это на самом деле самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается».