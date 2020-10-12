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Как избежать штрафа за перевод на удаленку, зачем нужна эта мера, что ещё непонятно и как это вредит бизнесу. Объясняют мэр Собянин и предпринимательница Татулова 12.10.2020 ZELENOGRAD.RU

С 12 октября работодатели должны отправлять в мэрию данные сотрудников, отправленных на удаленку. Сергей Собянин объяснял этот контроль заботой о бизнесе. Основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, активно занимающаяся защитой малого и среднего бизнеса, написала советы, как избежать штрафов в условиях неопределенности, перечислила дыры в требованиях мэрии и заявила, что они написаны людьми, не представляющими, как работает бизнес. Расскажите, как перевод сотрудников на удалёнку прошел в вашей компании — заполните анкету.

Что случилось и что говорит Собянин

С 5 октября московские работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 12 октября данные об этих сотрудниках надо еженедельно отправлять в мэрию через личный кабинет юрлица (ИП) на mos. ru (а значит, в обязательном порядке оформлять электронную цифровую подпись, чего закон делать не обязывает).

Изначально эти требования объяснили необходимостью оценить общий пассажиропоток и эффективность мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удалённую работу. Отслеживать передвижение или конкретное местонахождение сотрудника в мэрии не собирались.

Позднее Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» назвал другую причину. По его словам, контроль за переводом сотрудников на удаленку позволит не закрывать предприятия из-за сложной эпидемиологической ситуации: «Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на „удаленку“, будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет. Это на самом деле самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается».

Дыры в указе

Основательница сети семейных кафе «Андерсон» и неформальный представитель по защите малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова перечислила дыры в указе мэра. Они возникли, по ее мнению, из-за того, что требования составлялись людьми, которые «ничего не знают о работе бизнеса, тем более в малом и среднем предпринимательстве». Из-за этого данные «указы нежизнеспособны и вызывают агрессию».

По словам Татуловой, требования приняты без консультаций с бизнесом и без учёта особенностей разных отраслей: услуг, производств, ритейла, фитнеса, отелей, ресторанов, химчисток и т. д. Например, сейчас непонятно, как оформлять людей, работающих посменно 2/2, 3/1 или сутки/трое. В комментариях ей ответил представитель гостиничного бизнеса, где сотрудники работают по сменам: «Мы вот тоже думаем, кого в отеле на удаленку переводить, горничных или повара. Что гостям будет приятнее: сидеть голодными или в грязи».

Если же требование о переводе на удаленку начнут выполнять розничные магазины, на кассах вырастут очереди, и в них «будут, не соблюдая ничего, стоять в пять раз больше людей». Также, по мнению предпринимательницы, люди, которых освободили от работы, «за счёт работодателя рванут гулять в город, в ТЦ, в метро и ТРЦ, где их должны будут обслуживать, те кого нужно сократить».

В итоге, считает она, требования мэрии «в нашем плоховменяемом обществе делают жизнь предпринимателя ещё большим кошмаром»: он рискует получить штрафы от государства и негатив от клиентов одновременно.

Как избежать штрафа и что ещё требует разъяснения

Татулова посоветовала, что делать в условиях неопределенности работодателям, чтобы избежать штрафа за непредоставление данных:

  • обязательно получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП), чтобы передавать данные
  • организациям, где нельзя перевести сотрудников на удаленку, необходимо перевести сотрудников на сменный график
  • сотрудников старше 65 лет перевести на удаленку и подавать их в списках удаленщиков
  • ИП без работников, ООО с директором как единственным сотрудником может не отправлять документы. По компаниям, где до трех сотрудников, пока данные не подавать, ждать разъяснений и уточнений
  • если удаленщиков в организации нет, на первом листе таблицы надо ставить ноль
  • сотрудников в неоплачиваемых отпусках учитывать в общей численности сотрудников. Можно ли отправить их на дистанционную работу, пока непонятно
  • если компания зарегистрирована в другом регионе, но деятельность осуществляет в Москве, данные подавать нужно. Привязка идет не по месту регистрации, а по месту осуществления деятельности. Пока непонятно, что делать с работниками, которые числятся в московском подразделении, но фактически работают в другом регионе
  • если есть ошибки и система мэрии сбоит, фиксируйте обращением в колл-центр и на сайт письменно, чтобы у вас было подтверждение попытки отправить данные.

Как можно исправить

По мнению Татуловой, указ надо отозвать. Но с учетом малой вероятности такого решения она предлагает такой выход:

  • доработать текст указа, исключив всех, кто не в офисе, и всех, кто работает посменно: производства, ритейл, услуги.
  • если сокращение штата ведет к срыву госконтрактов и городских контрактов, снять этим указом обязательства и санкции с подрядчиков.
  • признать форс-мажор этим же указом, что позволит не попасть на санкции всем поставщикам, которых мэрия отправляет на удаленку.
  • остановить все проверки и обнулить штрафы с 1 октября до окончания пандемии.
  • перенести сроки сдачи всей отчётности и дать новую отсрочку по расчёту и оплате налогов.

Как это было у вас?

Чтобы понять, как сбор и отправка информации о сотрудниках на удаленке идёт в вашей компании, заполните, пожалуйста, форму ниже. Это анонимно.

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Метки:
коронавирус, бизнес, карантин, Собянин Сергей Семенович, малый бизнес
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