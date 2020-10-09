Как переводить на удаленную работу — объясняет мэрия

Касается ли перевод на дистанционную работу представителей социальных профессий (общественный транспорт, вывоз ТБО и проч.)?



Да. Ограничения применяются не к отдельным профессиям, а к организации в целом. В подобных организациях требования о переводе могут быть обеспечены за счет персонала, осуществляющего «офисную работу».



Каковы критерии для определения «критически важных» сотрудников для деятельности организации?

Это сотрудники, отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств.

Распространяется ли распоряжение на онлайн-магазины, чьи сотрудники работают в офлайн?

Да, эти требования распространяются на все организации, в том числе на онлайн-магазины.



Что делать, если сотрудники откажутся от предоставления личных данных (номеров авто и карт «Тройка») в отчетные таблицы для передачи в мэрию?

Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами.