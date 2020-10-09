Мэрия выпустила разъяснения об обязанности компаний перевести не менее трети работников на удаленку и ответственности сотрудников за отказ передавать свои номера карты «Тройка», телефона и машины. Однако само по себе требование чиновников насчет персональных данных вызывает у специалистов по трудовому праву большие вопросы. Рассказываем, насколько это законно.
Касается ли перевод на дистанционную работу представителей социальных профессий (общественный транспорт, вывоз ТБО и проч.)?
Да. Ограничения применяются не к отдельным профессиям, а к организации в целом. В подобных организациях требования о переводе могут быть обеспечены за счет персонала, осуществляющего «офисную работу».
Каковы критерии для определения «критически важных» сотрудников для деятельности организации?
Это сотрудники, отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств.
Распространяется ли распоряжение на онлайн-магазины, чьи сотрудники работают в офлайн?
Да, эти требования распространяются на все организации, в том числе на онлайн-магазины.
Что делать, если сотрудники откажутся от предоставления личных данных (номеров авто и карт «Тройка») в отчетные таблицы для передачи в мэрию?
Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами.
В апреле 2020 года изменения в 68-ФЗ дали властям субъектов РФ с учетом чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в том числе ограничивать конституционные права и свободы — к ним относится и право на тайну личной информации.
Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян считает, что требования мэрии нарушают права москвичей — он уже пообещал предпринимателям помочь обжаловать штраф за несоблюдение требований, если его выпишут. По его мнению, работодателю, скорее всего, придётся получать согласие каждого сотрудника на сбор, обработку и передачу его персональных данных, иначе есть риск получить штраф за нарушение закона «О персональных данных».
Подписывая трудовой договор, сотрудник и так передает работодателю часть данных: ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, а для профессий с обязательным медосмотром и данные о здоровье. Для обработки этих данных компании не нужно получать дополнительное разрешение сотрудника. А вот чтобы чтобы узнать дополнительную информацию о работнике вроде номера телефона, адреса электронной почты, номера машины или социальных карт, потребуется согласие.
В разговоре с vc. ru руководитель практики персональных данных юрфирмы «Клифф» Ирина Ахмедова предположила, что согласие может и не понадобиться, так как закон «О персональных данных» в исключительных случаях, вроде необходимости исполнения законодательства, позволяет передавать данные без желания субъекта. К тому же в форме передачи сведений напротив всех пунктов, кроме номера телефона, есть пометка «при наличии», а работодатель не обязан знать, есть ли у работника социальная карта, автомобиль или карта «Тройка», отметила Ахмедова.
Руководитель юридической практики B&B Андрей Бодиловский добавляет, что из-за этих неясностей работодатель оказался между «молотом и наковальней»: «В указе мэра написано, что сведения о работниках нужно предоставлять без персональных данных [ФИО и паспорта]. Но номер телефона или социальной карты вместе с местом работы позволяют определить человека. Таким образом, сам указ не нарушает ФЗ „О персональных данных“. Это ведь работодатель, в конечном счёте, принимает решение, какой объём данных предоставить. Но если работодатель предоставит персональные данные без согласия работника, то он нарушит пункт первый статьи 6 ФЗ ["О персональных данных"]. А мэрия разведёт руками и скажет: „Ну, мы же тебе написали „без персональных данных“, что ж ты наделал“. С одной стороны штрафы за неисполнение указа, с другой стороны штрафы за распространение персональных данных сотрудников».
Дарбинян и Бодиловский уверены, что согласие на передачу данных добровольное — сотрудник может его и не дать. Чтобы избежать штрафов, работодателю нужно пойти по другому пути: не просить согласие, а запрашивать у работника информацию письменно.
«Должен быть внутренний документ. Например, приказ для тех, кого перевели на дистанционную работу: „В соответствии с указом мэра Москвы… прошу вас предоставить такие-то данные строго до такого-то числа. В случае если вы не предоставите либо дадите некорректные данные, то мы вас уведомляем о том, что вы можете быть привлечены к административной ответственности“. Логика в указе такая: если работодатели должны предоставить эту информацию, то очевидно, что и работники должны предоставить эту информацию работодателю. Работодателей меньше, чем работников, и спросить у них проще. То есть на работодателей возложили часть функций по сбору информации», — объяснила VC. ru руководитель практики трудового права бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» Анна Иванова.
И если работник уже после этого не предоставил данные, компания не будет нести ответственности, считает она.
Руководитель юридического управления «Партии Прямой Демократии», кандидат юридических наук Борис Чигидин сказал Regnum, что право городских властей требовать сведения от работодателей не означает, что сотрудники обязаны предоставлять их начальству. Они вправе отказаться это делать, но только в том случае, если подобная обязанность не предусмотрена трудовым договором.
Юрист Евгений Шупиков посоветовал работникам отказываться от передачи номера телефона, а по поводу всего остального отвечать, что нет ни машины, ни транспортных карт, ни проездных.
Однако специалист по данным Иван Бегтин уточнил в разговоре с «Медузой», что никто не знает, сработает ли такой подход, потому что пока неясно, как тщательно и избирательно мэрия будет проверять полученные сведения. Он считает, что теоретически у мэрии есть возможность проверить их полноту и достоверность: «У мэрии много баз данных для кросс-проверки. [Тотальная проверка возможна] через базу автомобилей, карт „Тройка“, сотовых операторов и так далее».