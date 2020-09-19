16 тысяч за все маршруты

Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова нашла в интернете человека, торгующего данными, и анонимно заказала «пробив» своего лица. Она дала ему фото и через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано. Почти все адреса совпали с фактическим маршрутом девушки. Это стоило 16 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант».

Получив доказательство, что за относительно небольшие деньги можно получить данные о передвижениях любого человека, Кузнецова обратилась в суд. По ее мнению, это власти Москвы допустили серьезное нарушение права на неприкосновенность частной жизни и не гарантируют защищенность данных. Девушка требует от ДИТ и полиции 100 тысяч рублей компенсации за причиненный ей утечкой данных вред.

Однако в ДИТ не видят поводов для претензий. «Записи с камер городской системы видеонаблюдения представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан», — заявили «Коммерсанту» в ведомстве. А начальник московской полиции Олег Баранов уверен, что на улицах камер даже не хватает: «Нам хотелось бы, чтобы камер было еще больше, чтобы не осталось ни одного темного закоулка или переулка».

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Содействие развитию корпоративного законодательства» Елена Авакян объяснила изданию, что нарушение будет установлено, только если доказать, что фото, использованное Кузнецовой, принадлежит конкретному лицу. Тогда «факт, что истец смогла через даркнет персонализировать данные с камер, говорит о том, что была допущена утечка из государственной системы».