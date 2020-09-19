От мэрии потребовали запретить систему распознавания лиц по уличным камерам. К ней продают доступ на черном рынке 19.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Волонтер общественной организации «Роскомсвободы» подала в суд на департамент информационных технологий (ДИТ) и полицию Москвы, требуя прекратить распознавание лиц через уличные камеры. Она смогла через интернет купить у постороннего человека базу данных со столичных камер: за 16 тысяч рублей программа по фото девушки выдала достоверный отчет о ее перемещениях за месяц. Мэрию утечка данных не слишком беспокоит: например, департамент транспорта планирует ввести в метро систему сканирования лиц для оплаты проезда.

16 тысяч за все маршруты

Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова нашла в интернете человека, торгующего данными, и анонимно заказала «пробив» своего лица. Она дала ему фото и через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано. Почти все адреса совпали с фактическим маршрутом девушки. Это стоило 16 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант».

Получив доказательство, что за относительно небольшие деньги можно получить данные о передвижениях любого человека, Кузнецова обратилась в суд. По ее мнению, это власти Москвы допустили серьезное нарушение права на неприкосновенность частной жизни и не гарантируют защищенность данных. Девушка требует от ДИТ и полиции 100 тысяч рублей компенсации за причиненный ей утечкой данных вред.

Однако в ДИТ не видят поводов для претензий. «Записи с камер городской системы видеонаблюдения представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан», — заявили «Коммерсанту» в ведомстве. А начальник московской полиции Олег Баранов уверен, что на улицах камер даже не хватает: «Нам хотелось бы, чтобы камер было еще больше, чтобы не осталось ни одного темного закоулка или переулка».

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Содействие развитию корпоративного законодательства» Елена Авакян объяснила изданию, что нарушение будет установлено, только если доказать, что фото, использованное Кузнецовой, принадлежит конкретному лицу. Тогда «факт, что истец смогла через даркнет персонализировать данные с камер, говорит о том, что была допущена утечка из государственной системы».

Распознавать по лицу в метро

Несмотря на подобные случаи, мэрия планирует расширять систему распознавания лиц. Так, дептранс объявил, что весной 2021 года в метро может заработать система оплаты проезда с помощью сканирования лица.

«Метро же переходит на новый уровень: FacePay. Представьте — турникет просто распахивает перед вами свои створки. Звучит немножко фантастически, но это уже ближайшее наше с вами будущее. И хочу заметить — пока такая технология массово не реализована нигде в мире, и у московского метро есть все шансы стать первым. Мы активно занимаемся настройкой и тестированием и постараемся уже весной следующего года сделать по одному турникету с такой функцией в метро на каждой станции», — написал глава ведомства Максим Ликсутов.

Тестирование этой системы уже началось, в октябре департамент транспорта намерен рассказать о первых результатах. Предполагается, что видеонаблюдение поможет также отслеживать загруженность поездов. «Информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны, — особенно это актуально после пандемии».

Читатели «Зеленоград.ру» в опросе, согласны ли они передать свои биометрические данные для быстрой оплаты, были категоричны: 90 процентов оказались против такой системы.

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Взлом на самом примитивном уровне

В Москве, по данным мэрии, установлено 193 тысячи камер видеонаблюдения — на улицах, во дворах и подъездах. Информация с них стекается в единый центр хранения данных (ЕЦХД). Оттуда ее запрашивают ведомства. В ДИТ уверяют, что доступ к ЕЦХД получают только уполномоченные сотрудники ведомств, передает «КоммерсантЪ».

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, что на черном рынке за 30 тысяч рублей можно купить аккаунты, предоставляющие доступ к ЕЦХД, где можно просматривать как текущую картинку, так и записи с камер. Источник издания отмечает, что столичные камеры видеонаблюдения защищены слабо и доступ к ним может получить фактически любой человек, «занимающийся взломом на самом примитивном уровне».

Иск Казанцевой не первый. В октябре 2019 года москвичка Алена Попова через суд потребовала признать незаконным применение технологии распознавания лиц в работе камер наблюдения. Это произошло после того, как ее задержали на пикете. На суде она запросила данные с камер видеонаблюдения, чтобы доказать, что массовой акции не было, а был одиночный пикет. На записи Алена увидела, что камеры приближали ее лицо в 40 раз, то есть распознали ее.

В декабре 2019 года журналист Андрей Каганских написал о серьезной уязвимости в системе: доступ к московским камерам видеонаблюдения можно купить на форумах и в чатах. По его словам, за 30 тысяч рублей можно купить возможность в любое время смотреть «глазами» любой камеры в Москве. Каганских произвел контрольную закупку, отправив свое фото. В ответ ему выдали данные о 238 людях, похожих на него. Система не показала самого журналиста, но те люди были на него действительно похожи.

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Метки:
общественный транспорт, информационные технологии, камеры видеонаблюдения, защита информации
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