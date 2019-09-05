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Детскую коляску украли из поликлиники. Преступница попала на камеру видеонаблюдения 05.09.2019 ZELENOGRAD.RU

Злоумышленница зашла в детскую поликлинику и выкатила на улицу одну из колясок, стоящих на специальной площадке в холле. Жертва преступницы, Анастасия, обратилась за помощью в розыске украденной коляски и похитительницы.

Воровка держалась уверенно, непринужденно, по сторонам не оглядывалась. При входе посмотрела что-то в телефоне и, пряча его в карман, целенаправленно пошла к конкретной коляске, сняла ее со стопора и покинула клинику. По поведению похоже, что девушка не в первый раз проворачивает подобное и, вероятно, знакома с расположением камер видеонаблюдения: лица на записи почти не видно, оно частично скрыто темными очками и козырьком бейсболки, голову девушка держит слегка опущенной.

Информация о краже разошлась по соцсетям, и один из комментаторов написал, что похитительницу коляски зовут Эльвира. Но больше он ничего не сообщил.

Предпринимает ли какие-то действия полиция, непонятно. Заявление от Анастасии у них есть, но, со слов охранников поликлиники, за видеозаписями полиция к ним пока не обращалась.

Инцидент произошел в час дня 3 сентября в корпусе 1513. За два дня Анастасия с помощниками обошла все известные скупки, вместе мониторят «Юлу» и «Авито», но коляска пока нигде не всплывала. Коляска новая, марки BeBe-mobile Movo, стоит 32 тысячи рублей. Именно в такой расцветке — единственная в Зеленограде. В ней лежали документы и личные вещи.

В соцсетях пишут, что из колясочной этой поликлиники не в первый раз крадут. Тогда тоже были видеозаписи, заявление в полицию, но ни воровку, ни коляску так и не нашли.

Если вы узнаете девушку на видео или увидите где-то коляску с фотографии, сообщите нам — а мы передадим информацию Анастасии.

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Обсуждение
Юрий Парф
1 час назад
Коляска за 32 т.? Год покатает ребёнка, и на продажу на Авиту за 25, будет писать" Как новая". Люди не понимают, что ли, если есть 25 на коляску купят новую за 32т. А у кого нет, купят новую за 5т, и через год просто отдадут или выкинут, как я.
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