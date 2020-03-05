Московские камеры помогут полиции искать преступников по татуировкам и походке. Почему это не всегда помогает и когда может навредить 05.03.2020 ZELENOGRAD.RU

МВД разрабатывает новую систему, которая позволит искать преступников и подозреваемых на улицах Москвы с помощью видеокамер: они будут распознавать людей не только по лицу, но и по голосу, татуировкам на открытых частях тела, и, возможно, по походке. Запустить её хотят до конца 2021 года. Рассказываем, какую пользу несут системы слежения, как могут навредить и почему не всех нарушителей ищут с помощью камер.

Камеры узнают по радужке и тату

«Предположительно, система будет работать следующим образом: с места преступления собирают все следы, в том числе отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Далее эти следы сканируют в действующую систему. Она выдает перечень предполагаемых лиц, при необходимости эксперт-криминалист проводит дополнительную оценку. Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам», — описали принцип работы собеседники издания «РБК».

МВД хочет, чтобы Федеральная информационная система биометрических учетов (ФИСБУ) узнавала человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела. Интерес к распознаванию преступника по походке у полиции также есть, но пока ведомство не включило это в список характеристик для ФИСБУ. Сейчас системы видеонаблюдения могут понимать рост и силуэт человека по умолчанию.

Сейчас система распознавания лиц в Москве включает в себя 105 тысяч камер. Как указал «РБК», в столице планируют увеличить это число до 200 тысяч, создав систему, схожую своим масштабом с китайской.

В январе 2020 года АО «Электронная Москва» объявило тендер на поставку оборудования для обработки видеоданных на транспорте. Речь идет о заказе более 450 серверов и системы хранения данных емкостью почти 1,5 петабайта на общую сумму почти два миллиарда рублей. Контракт получило АО «МаксимаТелеком». Технология получит финансирование из бюджета государственной программы «Безопасный город». Внедрить обновленную систему слежения планируется до конца 2021 года.

Чем помогают камеры

По данным «Комсомольской правды», чаще всего видео с камер наблюдения используется для разбора ДТП (40% обращений), потом идет вандализм (28%), кражи (24%), драки (2%).

53% заявок на видео поступает от правоохранительных органов, 43% - от граждан, 4% - от представителей органов исполнительной власти.

Если человек хочет получить видео с места происшествия (где на него напали, например), он должен позвонить по номеру 8-495-587-00-02 и попросить оператора сохранить записи, сделанные вблизи конкретного места. Тогда их зарезервируют на месяц (в обычном режиме серверы хранят видео в течение пяти дней, потом оно стирается). Оператор назовет номер заявки, по нему полицейские смогут получить видеозапись.

Кроме того, доступ к записям с камер наблюдения помогает при розыске пропавших людей.

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков видит пользу новой системы при проведении праздников: «Чем больше будет контроля за безопасностью на массовых мероприятиях, тем больше на них будет ходить людей». Замруководителя Департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько указал, что видеонаблюдение нужно в том числе для контроля уборки территорий и строек.

Почему камеры в Зеленограде помогают не всегда

В Зеленограде потенциал камер используют не всегда. Например, по большому числу мелких дел (поджоги мусорных контейнеров во дворах, изрисованные стены) управляющие компании просто не заявляют о причиненном их имуществу ущербе, хотя нарушитель попал на камеру. Из-за этого у полиции нет оснований искать нарушителей по камерам.

Бывают случаи, что преступник попадает на камеру, но полиция не может его найти и даже не обращается сразу за записями. Например, так было в сентябре, когда из поликлиники украли детскую коляску.

Иногда вместо камер в подъездах стоят муляжи. С этим столкнулась Ольга, которая стала жертвой грабежа с попыткой изнасилования и убийства. Это происходило под камерой видеонаблюдения, только камера оказалась муляжом. Прошел год, но ничего не изменилось.

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Часто о камерах задумываются только после какого-то происшествия. Даже новые общественные пространства делают без защиты от хулиганов. Например, стелу «Я люблю Зеленоград» в новом сквере напротив 6-го микрорайона разбивали несколько раз, но полиция не может ничего сделать — без видеонаблюдения невозможно даже установить примерное время происшествия.

Чем может навредить слежка

В октябре 2019 года москвичка Алена Попова через суд потребовала признать незаконным применение технологии распознавания лиц в работе камер наблюдения. Это произошло после того, как ее задержали на пикете. На суде она запросила данные с камер видеонаблюдения, чтобы доказать, что массовой акции не было, а был одиночный пикет. На записи Алена увидела, что камеры приближали ее лицо в 40 раз, то есть распознали ее.

Она считает это вмешательством в личную жизнь граждан и нарушением закона «О персональных данных». Суд отклонил иск, сославшись на то, что в информационной системе якобы не хранятся персональные биометрические данные каждого гражданина, а личность человека устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

В дальнейшем оказалось, что это не совсем так. «Мне больше всего понравилось, как с нами говорило Министерство внутренних дел. Их позиция сводилась к тому, что технология распознавания лиц не используется, департамент информационных технологий не хранит биометрические данные, а хранит только изображения. Потом же, когда мы начали им задавать вопросы, выяснилось следующее: изображения, хранимые ими, можно сличить с некими базами, после чего МВД все же признало что собирает биометрические данные», — рассказала Попова.

В январе 2020 года она обратилась с повторным иском в Тверской суд, требуя запретить распознавание лиц на митингах и общественных акциях. 3 марта суд прекратил производство по иску. Попова будет оспаривать решение в Европейском суда по правам человека.

Опасность для себя видят и другие активисты. В августе 2018 года активист «Другой России» Михаил Аксель был остановлен на станции метро «Спортивная» якобы для сверки с ориентировкой. Он рассказывал, что полицейский получил на свой телефон фотографию, сделанную с ближайшей камеры видеонаблюдения. Вместе с фото были выведены личные данные Акселя. Оказалось, их в систему внесли сотрудники центра «Э».

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В декабре 2019 года журналист Андрей Каганских написал о серьезной уязвимости в системе: доступ к московским камерам видеонаблюдения можно купить на форумах и в чатах. По его словам, за 30 тысяч рублей можно купить возможность в любое время смотреть «глазами» любой камеры в Москве. Каганских произвел контрольную закупку, отправив свое фото. В ответ ему выдали данные о 238 людях, похожих на него. Система не показала самого журналиста, но те люди были на него действительно похожи.

По словам специалиста по цифровому праву Екатерины Абашиной, в России нет нормы, которая разрешала бы применять технологию распознавания лиц без письменного согласия гражданина. Пока эти нормы не разработали, нужно запретить использование распознавания лиц на уличных камерах, считает она. С таким предложением к странам ЕС выступила 17 января Еврокомиссия. Это позволит исключить возможные юридические коллизии и потенциальные злоупотребления.

Адвокат «Агоры» Станислав Селезнев отмечал в разговоре с «Ведомостями», что хотя норм пока нет, есть исключения: в связи с осуществлением правосудия, по законодательству об обороне, безопасности и противодействии терроризму технологию распознавания лиц использовать можно. А под это можно подвести многое. Селезнев не исключает, что из-за массового распознавания лиц в базу, например, участников митинга, могут попасть случайные люди, которые проходили мимо или пришли за компанию.

По данным издания, департамент информационных технологий Москвы уже поручил IT-компании «Ситроникс» проверить по нормативной базе и судебной практике, нужно ли согласие людей на использование их изображений при видеонаблюдении, нужно ли удалять эти материалы по требованию граждан и какова потенциальная ответственность оператора и пользователей системы за нарушения.

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Метки:
преступность, камеры видеонаблюдения
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