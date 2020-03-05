Камеры узнают по радужке и тату

«Предположительно, система будет работать следующим образом: с места преступления собирают все следы, в том числе отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Далее эти следы сканируют в действующую систему. Она выдает перечень предполагаемых лиц, при необходимости эксперт-криминалист проводит дополнительную оценку. Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам», — описали принцип работы собеседники издания «РБК».

МВД хочет, чтобы Федеральная информационная система биометрических учетов (ФИСБУ) узнавала человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела. Интерес к распознаванию преступника по походке у полиции также есть, но пока ведомство не включило это в список характеристик для ФИСБУ. Сейчас системы видеонаблюдения могут понимать рост и силуэт человека по умолчанию.

Сейчас система распознавания лиц в Москве включает в себя 105 тысяч камер. Как указал «РБК», в столице планируют увеличить это число до 200 тысяч, создав систему, схожую своим масштабом с китайской.

В январе 2020 года АО «Электронная Москва» объявило тендер на поставку оборудования для обработки видеоданных на транспорте. Речь идет о заказе более 450 серверов и системы хранения данных емкостью почти 1,5 петабайта на общую сумму почти два миллиарда рублей. Контракт получило АО «МаксимаТелеком». Технология получит финансирование из бюджета государственной программы «Безопасный город». Внедрить обновленную систему слежения планируется до конца 2021 года.