Первый раз пожарных вызвали в 15:40. По официальной версии на лестничной площадке первого этажа 14-го подъезда горел какой-то мусор. Второй вызов пришел в 19:20 — теперь горели почтовые ящики, но в соседнем 15-м подъезде.

Несмотря на обстоятельства обоих происшествий, признаков поджога дознаватели не увидели. Проверка продолжается, но «неосторожное обращение с огнем неустановленного лица» в «поджог» уже точно не превратится, уточнили в МЧС.

Как можно так «неосторожно обращаться» с огнем, чтобы загорелись почтовые ящики, в МЧС объяснить не смогли.

Поджог — это умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, говорится в статье 167 уголовного кодекса. В случае подозрения на поджог необходимо вызвать на место происшествия полицию. Если же речь о неосторожном обращении с огнем с минимальным ущербом, то полиция не нужна. Возможно, всем проще списать очевидное хулиганство на неосторожность. Так и статистика в порядке, и начальство не отчитает за плохую профилактику.

Если нет виновного, то ремонт в подъезде для устранения последствий возгорания проводит управляющая компания за свой счет. То есть, по сути, за счет всех собственников дома.

Как выяснил Zelenograd.ru, в «Жилищнике» не сомневаются, что это был поджог. В первый раз горел вовсе не мусор, а детский велосипедик, который сам никак не мог загореться. Во втором случае — два почтовых ящика, остальные были не тронуты. Со слов источника в управляющей компании, жильцы уверены, что это «детишки побаловались». При желании их можно было найти по горячим следам.

Уголовная ответственность за поджог наступает с 14 лет. Если правонарушитель еще не достиг нужного возраста, за него отвечают родители.

По статистике МЧС «неосторожное обращение с огнем» — самая распространенная причина пожаров. Больше половины из них в прошлом году связаны с курением (28 случаев из 42). Еще 12 приходятся на «прочие причины», связанные с «неосторожностью». Число официальных поджогов последние два года остаётся стабильным — по шесть случаев в году. Всего в минувшем 2018 году зарегистрировано 98 пожаров. «Мелкие» загорания вроде тех, что случились в корпусе 1462, — это уже другая статистика. В прошлом году на лестничных площадках в домах было восемь случаев загорания, однако их причина не уточняется.