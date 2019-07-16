«Год назад, во вторник 24 июля 2018 года, в 9 утра, на меня напали в лифте в корпусе 2039. Когда начали закрываться двери, я выбежала из лифта. Напавший преградил мне дорогу и не давал выйти; душил, раздевал, трогал интимные места. Я умоляла его отпустить меня и предложила взять мой кошелёк. Он взял и продолжил душить. Мне удалось вырваться, выбежать из подъезда, после чего он убежал», — говорит Ольга.

Всё происходило около лифтов, прямо под камерой видеонаблюдения. Но камера не работала. И всё же нападавшего смогли поймать: позже он пытался расплатиться в магазине банковской картой, которую забрал у Ольги.

Это оказался 17-летний Владислав П., ранее уже судимый. В случае с Ольгой его осудили на шесть с половиной лет по двум статьям — грабёж и попытка изнасилования, но из-за возраста и по состоянию здоровья дали 2,5 года.

«Из-за того, что камера не работала, я ещё пять месяцев ходила на судебные заседания, где должна была в подробностях объяснять, как всё случилось, отвечая на унизительные вопросы адвоката подсудимого» , — говорит Ольга. О том, что камера не работает, она писала в прокуратуру, говорила в суде. Писал в прокуратуру и следователь СК, который вёл дело.

Неделю назад Ольга снова побывала в том подъезде — теперь на стенах и в лифте висят желтые бумажки, на которых написано, что в подъезде ведётся видеонаблюдение. Она решила проверить, так ли это, и позвонила в управляющую компанию.

«Они ответили, что этим не занимаются, — продолжает Ольга. — Попросили звонить в управу. В управе сказали, что быть такого не может, чтобы камера не работала, „миленькая моя“, но если вы так тревожитесь, то уточните у участкового. Участковый прямо сказал, что камеры в этом и трёх соседних домах не работали никогда, там висят муляжи, и ему вообще всё равно, это не его дело. Перезваниваю в управу. Женщина охает и ахает, затем уточняет, что да, надо же, действительно не работает! Оказывается, они каждый год, ну просто каждый год подают заявку, и всё никак камеры не установят. В управе мне не сказали, кому они подавали заявку, сославшись на то, что рабочий день кончается через минуту. Сейчас я снова занялась этим вопросом, написала в разные инстанции, но пока никаких ответов». На днях — видимо, после обращений о нерабочих камерах видеонаблюдения — муляж в подъезде убрали.

После случившегося с Ольгой ее отец просил провести прокурорскую проверку управляющей компании, обслуживающей корпус 2039. Из прокуратуры пришел ответ — по сути, отписка, — в котором исполняющий обязанности прокурора округа перечисляет, как регламентируется вопрос видеонаблюдения, как и кто должен финансировать и где посмотреть актуальный реестр камер видеонаблюдения, установленных за счет бюджетных ассигнований. И ни слова о конкретном доме и конкретном запросе. Как мы выяснили, по данным этого реестра ни одной камеры в корпусе 2039 нет.