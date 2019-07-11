Городские власти тратят миллиарды рублей на благоустройство общественных пространств — скверов, бульваров, спортивных и детских площадок, — но экономят на безопасности, оставляя их без защиты от вандалов и хулиганов.

Типичный пример — сквер на Сосновой аллее между Ледовым дворцом и седьмым микрорайоном — со скамейками, дорожками и подсвеченной стелой «Я люблю Зеленоград». Его сделали два года назад. С тех пор там периодически ломают стелу, скамейки и даже урны, но видеонаблюдения в сквере до сих пор нет — в проекте не предусмотрели.

Первый раз стелу в сквере разрушили почти сразу после её установки, в День города в 2017 году. Её восстановили за две недели, и, разумеется, не бесплатно. В мае-июне 2019-го в сквере исчезли три скамейки и одна урна, в очередной раз разбили сердце на стеле. Как сообщили в управе, они были повреждены «в результате вандальных действий неустановленными лицами». Теперь нужно покупать новые — видимо, старые сильно разломаны. «Жилищник» направил заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту причинения значительного ущерба.

Найдет ли полиция вандалов, непонятно — ведь в отсутствие видеонаблюдения сложно установить даже точное время преступления. Иногда вандалы попадаются по собственной глупости, когда, например, выкладывают видео погрома в интернет, но рассчитывать на это каждый раз не приходится.

Почему в проекте сквера заложено не было видеонаблюдение, непонятно. Не подумали или не сочли нужным? После обращения Zelenograd.ru стало известно, что управа района Савелки отправила заявку на установку видеокамер на корпусах 607 или 608 с возможностью обзора сквера рядом с инсталляцией «Я люблю Зеленоград». Заявку выполнит департамент информационных технологий, но с оговоркой — «при наличии финансовых средств». То есть на очередной ремонт сквера деньги точно найдутся, а на видеокамеры — может быть, опять нет.

Защищены ли другие общественные пространства Зеленограда с видеонаблюдением, неизвестно. Например, в префектуре заверяют, что на корпусах 1466, 1609, 1620, 2024, 2034, 2038 и 2301 стоят панорамные камеры, которые позволяют просматривать парковые зоны — скверы и бульвары — в 14, 16, 20, 23-м микрорайонах. А вот вопрос о необходимости установки видеонаблюдения для контроля парка, который делают сейчас возле Нижнекаменского пруда, рассмотрят после завершения работ. И, возможно, снова после прихода туда вандалов.