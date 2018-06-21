Восемь месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы назначил 20-летнему зеленоградцу Павлу Коробову мировой суд за вандализм по соответствующей статье Уголовного кодекса. Кроме того, молодой человек должен возместить около 100 тысяч рублей управляющей компании, которая является собственником разрушенных декоративных конструкций, по гражданскому иску.

В ночь на 13 апреля 2018 года на бульваре 16-го микрорайона молодой человек разбил фигуры, которые являются официальными символами празднования 60-летия Зеленограда: его и приятелей, в чьей компании он выпивал, раздражала слепящая подсветка.

Акт вандализма попал (осторожно! много нецензурной лексики) в прямую трансляцию Instagram с телефона 23-летней Анжелики, находившейся в той же компании и именующей себя блогером. Благодаря этой записи полиция оперативно установила личность вандала. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 «Вандализм», а также приняли гражданский иск от собственника разрушенных декоративных конструкций — ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХ и благоустройства Зеленоградского административного округа».

15 июня 2018 года в судебном участке мирового судьи № 9 района Крюково Коробову огласили приговор, который вступит в законную силу не ранее 25 июня. Соответственно, мера наказания и размер компенсации материального вреда еще могут измениться, сообщили Zelenograd.ru в окружном суде.