Уголовное дело по статье «Вандализм» возбудили против 20-летнего зеленоградца Павла N., после того как он разбил декоративную конструкцию, посвященную 60-летию Зеленограда.

В ночь на 13 апреля молодой человек выпивал в компании на бульваре в 16-м микрорайоне. Павлу не понравилась слепящая подсветка символов-талисманов, и он решил расправиться с фигурами. Сначала методично — ногами и руками — разнес фигуру Зелика. Позже, подбадриваемый приятелями, сокрушил оставшиеся две фигуры — Белика и Электронику. Кое-кто из компании тщетно пытался урезонить Павла. Всё происходящее снимала на видео и транслировала в Instagram 23-детняя местная жительница по имени Анжелика, называющая себя блогершей.