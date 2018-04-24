Уголовное дело по статье «Вандализм» возбудили против 20-летнего зеленоградца Павла N., после того как он разбил декоративную конструкцию, посвященную 60-летию Зеленограда.
В ночь на 13 апреля молодой человек выпивал в компании на бульваре в 16-м микрорайоне. Павлу не понравилась слепящая подсветка символов-талисманов, и он решил расправиться с фигурами. Сначала методично — ногами и руками — разнес фигуру Зелика. Позже, подбадриваемый приятелями, сокрушил оставшиеся две фигуры — Белика и Электронику. Кое-кто из компании тщетно пытался урезонить Павла. Всё происходящее снимала на видео и транслировала в Instagram 23-детняя местная жительница по имени Анжелика, называющая себя блогершей.
Благодаря этой записи, довольно скоро разошедшейся по соцсетям, полиция меньше чем за сутки вычислила вандала. После чего молодой человек оформил явку с повинной. Однако оставался открытым вопрос, какой кодекс — административный или уголовный — применят к разрушителю талисманов.
Максимальное наказание по статье УК «Вандализм» предусматривает три месяца ареста. В числе других наказаний — штрафы и исправительные работы.
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