В ночь на пятницу, 13 апреля, группа молодых людей выпивала на бульваре в 16-м микрорайоне. Изрядно набравшись, один из них пошел крушить фигуры талисманов Зеленограда. Девушка из той же компании транслировала всё это в инстаграм.

Одни урезонивали приятеля, другие подбадривали. Но никто его не остановил. В итоге, под мат и смех, вандал разнес все три фигуры.