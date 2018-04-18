В ночь на пятницу, 13 апреля, группа молодых людей выпивала на бульваре в 16-м микрорайоне. Изрядно набравшись, один из них пошел крушить фигуры талисманов Зеленограда. Девушка из той же компании транслировала всё это в инстаграм.
Одни урезонивали приятеля, другие подбадривали. Но никто его не остановил. В итоге, под мат и смех, вандал разнес все три фигуры.
Видеозапись (осторожно — много ненормативной лексики) разошлась по соцсетям. Через несколько часов автор трансляции удалила или закрыла свои аккаунты в инстаграме и ВКонтакте. Впрочем, полностью замести следы не удалось. Мы без труда нашли её данные, включая фамилию, электронную почту и номер телефона. На звонки 23-летняя Анжела не отвечала или сбрасывала.
Впрочем, участковым не составило труда найти вандала, засветившего свое лицо на видео. Сейчас полиция устанавливает сумму ущерба. После этого решат, что делать дальше: возбуждать уголовное дело или административное. От этого зависит наказание. Также станет известно, понесет ли ответственность кто-то из компании, кроме самого вандала.
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Т. е. никакое наказание не поможет и, тем более, не остановит деградацию.
Молодой человек должен материально компенсировать разрушения и отработать на уборке города. Его компанию тоже неплохо бы привлечь к уборке территории.