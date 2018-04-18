5 комментариев
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Полиция нашла вандала, разрушившего фигуры зеленоградских талисманов. Теперь решают, что с ним делать 18.04.2018 ZELENOGRAD.RU

В ночь на пятницу, 13 апреля, группа молодых людей выпивала на бульваре в 16-м микрорайоне. Изрядно набравшись, один из них пошел крушить фигуры талисманов Зеленограда. Девушка из той же компании транслировала всё это в инстаграм.

Одни урезонивали приятеля, другие подбадривали. Но никто его не остановил. В итоге, под мат и смех, вандал разнес все три фигуры.

Вандал за работой
Кадр из видео instagram.com/_saharokk_

Видеозапись (осторожно — много ненормативной лексики) разошлась по соцсетям. Через несколько часов автор трансляции удалила или закрыла свои аккаунты в инстаграме и ВКонтакте. Впрочем, полностью замести следы не удалось. Мы без труда нашли её данные, включая фамилию, электронную почту и номер телефона. На звонки 23-летняя Анжела не отвечала или сбрасывала.

Впрочем, участковым не составило труда найти вандала, засветившего свое лицо на видео. Сейчас полиция устанавливает сумму ущерба. После этого решат, что делать дальше: возбуждать уголовное дело или административное. От этого зависит наказание. Также станет известно, понесет ли ответственность кто-то из компании, кроме самого вандала.

Какое наказание должно быть за разрушение фигур зеленоградских талисманов?
Административное
Уголовное
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 337 человек

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Обсуждение
Лиса Алиса
5 часов назад
Проблема даже не в том, что они разрушили эти фигуры, а в том, что они относятся к вандализму и к тому, что они делают, как к норме, и даже гордятся. Иначе, не показывали бы это никому.
Т. е. никакое наказание не поможет и, тем более, не остановит деградацию.

Молодой человек должен материально компенсировать разрушения и отработать на уборке города. Его компанию тоже неплохо бы привлечь к уборке территории.
Иван Пыхов
5 часов назад
Однозначно отрубить правую руку!!!! И расклеить фотографии родителей по всему Зеленограду чтобы все знали кто воспитывает у нас таких ублюдков! А эту убогую Анжелу в Сибирь. На лесоповал. Это же надо - девочке 23 году. Интеллекта ноль. Мы в 23 года уже работали, детей воспитывали. Родителям помогали. А здесь - полный отстой.
Колян Иванов
5 часов назад
выпороть его, как у казаков принято было, и всего делов...
Sr. Jois
3 часа назад
Отработать на уборке и благоустройстве города полную стоимость восстановления нанесенного ущерба.
Max Petrov
2 часа назад
Заставить возместить ущерб, выпороть прилюдно на месте совершения, выдать грамоту за снос этого ужаса!)))
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