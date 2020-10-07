«Естественно, у москвичей возникает много вопросов», написал Сергей Собянин по поводу своих последних указов, которые отправили школьников на длинные каникулы, оставили дома москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, отменили льготный проезд в общественном транспорте, обязали все организации отправить треть сотрудников на удаленную работу, сообщив их телефоны, номера машин и транспортных карт. Мэр ответил на некоторые из этих вопросов.
Касаются ли ограничения, введенные указом мэра от 25 сентября, тех, кто уже переболел коронавирусом?
Да, переболевшие граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет.
С практической точки зрения — как отличить переболевших от не болевших людей? Согласны ли вы с тем, что полицейский на улице, продавец в магазине или начальник на работе сможет потребовать от вас раскрыть свой «ковидный» статус? И даже если согласны, то, находясь без маски в метро или магазине, вы будете подавать плохой пример другим людям.
Наконец, официальное разделение людей «переболевших» и «не болевших» неизбежно простимулирует черный рынок поддельных справок и сертификатов. Зачем кормить мошенников?
Должны ли оставаться дома москвичи, страдающие от диабета?
Да, диабет включен в перечень заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома. При необходимости оформить больничный лист можно по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.
Должны ли уходить на двухнедельные каникулы частные школы и учреждения дополнительного образования?
?Мы не обязываем, но рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах. Продолжать работать в обычном режиме им неудобно. Ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования. А в частные секции и кружки ходят дети из городских школ. Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно. Многие частные учебные заведения последовали этому совету.
Если покупатель в магазине отказывается надеть маску и перчатки, имеет ли право продавец его не обслуживать? Могут ли оштрафовать покупателей за отсутствие средств индивидуальной защиты?
?В условиях режима повышенной готовности магазины имеют право отказать в облуживании посетителям без масок и перчаток и потребовать от них покинуть территорию организации. По информации Роспотребнадзора, требование использовать средства индивидуальной защиты в магазинах и на предприятиях бытовых услуг не является нарушением прав потребителей. Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4000 рублей по статье 3.18.1 КоАП Москвы.
Могут ли посетители магазинов послать свою жалобу — фото с продавцами без масок?
?Информацию о нарушениях масочного режима в магазинах можно направить в электронную приемную мэрии. Обращение рассмотрят департамент торговли и услуг, префектуры и управы районов, которые осуществляют контроль за соблюдением сотрудниками предприятий режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты.
Планируется ли снизить стоимость масок в метро?
С 1 октября стоимость масок в метро снижена до пяти рублей. Приобрести средства защиты можно на станциях метро и МЦК: в кассах, в вендинговых аппаратах и в торговых павильонах.
Зачем носить перчатки в общественном транспорте, когда есть санитайзеры?
Общественный транспорт регулярно и тщательно дезинфицируется. Тем не менее, в ходе поездки пассажиры неизбежно соприкасаются с поверхностями, которых до них касались другие люди. Перчатки защищают вас от лишних контактов и препятствуют заражению коронавирусом.
Санитайзеры — эффективная мера борьбы против вирусов, но они являются дополнением, а не заменой перчаткам. Они установлены на всех станциях метро и МЦК, а также на некоторых остановках наземного транспорта [в Зеленограде — нет]. Призываем пассажиров пользоваться ими до и после поездки.
Что делать тем, у кого заболел член семьи коронавирусом, а у них отрицательные ПЦР и ИФА? Надо ли соблюдать карантин? Можно ли взять больничный в связи с этим?
В случае заболевания члена семьи, все лица проживающие с ним в одном жилом помещении, должны пройти ПЦР-тестирование. Для взятия биоматериала на дом приходит сотрудник поликлиники.
Все члены семьи получают постановление санитарного врача о самоизоляции на дому в течение 14 дней. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.
Какая причина будет вписана в больничный лист для беременных? Поскольку это вынужденный больничный, как он будет оплачиваться?
?Беременным в сроке до 30 недель выписывается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный. Для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09. Номер больничного листа сообщат пациенту звонком или через СМС-сообщение.
Будет ли вакцинация для волонтеров, которые работают с пожилыми людьми, обязательной?
Участие в программах вакцинации строго добровольно для всех, включая волонтеров.
Где можно сдать ПЦР?
ПЦР-тест можно сдать в поликлиниках. В Зеленограде это взрослая поликлиника в корпусу 2024 и детская поликлиника в корпусе 805. Помимо этого, в городе работает 30 ИФА-центров, где горожане старше 18 лет могут бесплатно сдать кровь на наличие антител к коронавирусу.
Сдача анализа возможна только по предварительной записи, которая открывается на две недели. С подробной информацией о прохождении тестирования можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения города.
Можно ли подсчитать, какая сумма была потрачена московским бюджетом с начала года на борьбу с коронавирусом? В общем, включая медицинские мероприятия, поддержку бизнеса и прочее.
Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей. Фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей.
Как будут отслеживать выполнение указа по удаленке?
Контроль перевода на удаленку возложен на Объединение административно-технических инспекций Москвы. Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан.
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