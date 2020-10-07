Касаются ли ограничения, введенные указом мэра от 25 сентября, тех, кто уже переболел коронавирусом?

Да, переболевшие граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел. Пока нет данных, насколько длительным является иммунитет.

С практической точки зрения — как отличить переболевших от не болевших людей? Согласны ли вы с тем, что полицейский на улице, продавец в магазине или начальник на работе сможет потребовать от вас раскрыть свой «ковидный» статус? И даже если согласны, то, находясь без маски в метро или магазине, вы будете подавать плохой пример другим людям.

Наконец, официальное разделение людей «переболевших» и «не болевших» неизбежно простимулирует черный рынок поддельных справок и сертификатов. Зачем кормить мошенников?

Должны ли оставаться дома москвичи, страдающие от диабета?

Да, диабет включен в перечень заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома. При необходимости оформить больничный лист можно по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

Должны ли уходить на двухнедельные каникулы частные школы и учреждения дополнительного образования?

?Мы не обязываем, но рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах. Продолжать работать в обычном режиме им неудобно. Ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования. А в частные секции и кружки ходят дети из городских школ. Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно. Многие частные учебные заведения последовали этому совету.

Если покупатель в магазине отказывается надеть маску и перчатки, имеет ли право продавец его не обслуживать? Могут ли оштрафовать покупателей за отсутствие средств индивидуальной защиты?

?В условиях режима повышенной готовности магазины имеют право отказать в облуживании посетителям без масок и перчаток и потребовать от них покинуть территорию организации. По информации Роспотребнадзора, требование использовать средства индивидуальной защиты в магазинах и на предприятиях бытовых услуг не является нарушением прав потребителей. Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4000 рублей по статье 3.18.1 КоАП Москвы.

Могут ли посетители магазинов послать свою жалобу — фото с продавцами без масок?

?Информацию о нарушениях масочного режима в магазинах можно направить в электронную приемную мэрии. Обращение рассмотрят департамент торговли и услуг, префектуры и управы районов, которые осуществляют контроль за соблюдением сотрудниками предприятий режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты.

Планируется ли снизить стоимость масок в метро?

С 1 октября стоимость масок в метро снижена до пяти рублей. Приобрести средства защиты можно на станциях метро и МЦК: в кассах, в вендинговых аппаратах и в торговых павильонах.

Зачем носить перчатки в общественном транспорте, когда есть санитайзеры?

Общественный транспорт регулярно и тщательно дезинфицируется. Тем не менее, в ходе поездки пассажиры неизбежно соприкасаются с поверхностями, которых до них касались другие люди. Перчатки защищают вас от лишних контактов и препятствуют заражению коронавирусом.

Санитайзеры — эффективная мера борьбы против вирусов, но они являются дополнением, а не заменой перчаткам. Они установлены на всех станциях метро и МЦК, а также на некоторых остановках наземного транспорта [в Зеленограде — нет]. Призываем пассажиров пользоваться ими до и после поездки.

Что делать тем, у кого заболел член семьи коронавирусом, а у них отрицательные ПЦР и ИФА? Надо ли соблюдать карантин? Можно ли взять больничный в связи с этим?

В случае заболевания члена семьи, все лица проживающие с ним в одном жилом помещении, должны пройти ПЦР-тестирование. Для взятия биоматериала на дом приходит сотрудник поликлиники.

Все члены семьи получают постановление санитарного врача о самоизоляции на дому в течение 14 дней. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

Какая причина будет вписана в больничный лист для беременных? Поскольку это вынужденный больничный, как он будет оплачиваться?

?Беременным в сроке до 30 недель выписывается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный. Для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09. Номер больничного листа сообщат пациенту звонком или через СМС-сообщение.

Будет ли вакцинация для волонтеров, которые работают с пожилыми людьми, обязательной?

Участие в программах вакцинации строго добровольно для всех, включая волонтеров.

Где можно сдать ПЦР?

ПЦР-тест можно сдать в поликлиниках. В Зеленограде это взрослая поликлиника в корпусу 2024 и детская поликлиника в корпусе 805. Помимо этого, в городе работает 30 ИФА-центров, где горожане старше 18 лет могут бесплатно сдать кровь на наличие антител к коронавирусу.

Сдача анализа возможна только по предварительной записи, которая открывается на две недели. С подробной информацией о прохождении тестирования можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения города.

Можно ли подсчитать, какая сумма была потрачена московским бюджетом с начала года на борьбу с коронавирусом? В общем, включая медицинские мероприятия, поддержку бизнеса и прочее.

Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей. Фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей.

Как будут отслеживать выполнение указа по удаленке?

Контроль перевода на удаленку возложен на Объединение административно-технических инспекций Москвы. Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан.