Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом напомнил, что за нарушение режима самоизоляции (теперь это называют «домашний режим») предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей — они все еще действуют, так как режим повышенной готовности, введенный 5 марта 2020 года, в городе пока не снят.
Штрафы, о которых говорят в оперштабе, введены весной 2020 года: статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и пункты 2 и 3 в статье 6.3 КоАП — о нарушении «действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий». Если совершать это во время режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, человека могут оштрафовать на 15-40 тысяч рублей, должностных лиц — на 50-100 тысяч, юрлиц — на 200-500 тысяч.
Смысл текста обоих статей выглядит схожим: если очень упрощать, получится, что людям нельзя нарушать режим самоизоляции. Еще более запутанной ситуацию делает то, что и в московском КоАП есть аналогичная статья, введенная тоже специально для борьбы с коронавирусом. С 1 апреля в городе действуют штрафы в размере 4-5 тысяч за тот же самый выход из дома, и неочевидно, какая мера ответственности должна применяться в конкретном случае.
Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями могут оштрафовать по любой из этих статей. Сейчас выходить из дома им можно только для прогулки, выноса мусора до ближайшего контейнера и в магазин (при этом мэрия вернула соцработников: они доставят на дом лекарства и продукты). Так как любой выход а улицу можно объяснить прогулкой, то, видимо, штрафовать будут за поездки в общественном транспорте, хотя и их всегда можно объяснить необходимостью поехать за товаром, отсутствующим в магазине у дома. Прямого запрета ездить в общественном транспорте пока нет.
С 5 по 28 октября работодатели обязаны перевести сотрудников на дистанционный режим работы: не менее 30 процентов работников, а также всех работников старше 65 лет и всех, кто имеет заболевания из перечня департамента здравоохранения (в списке более 400 заболеваний). Если работодатель не переводит вас на удаленный режим работы, а вы входите в группу риска, обращайтесь в приёмную Роспотребнадзора, советует оперштаб, или по телефону горячей линии 8-800-100-00-04.
За неотправление сотрудников на удаленную работу компанию могут наказать. По статье 20.6.1 КоАП РФ, на которую сослались в оперштабе, размер штрафа для граждан составляет 1-30 тысяч рублей, для должностных лиц — 10-50 тысяч, для юридических лиц — 100-300 тысяч.