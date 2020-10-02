Штраф за отказ сидеть дома

Штрафы, о которых говорят в оперштабе, введены весной 2020 года: статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и пункты 2 и 3 в статье 6.3 КоАП — о нарушении «действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий». Если совершать это во время режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, человека могут оштрафовать на 15-40 тысяч рублей, должностных лиц — на 50-100 тысяч, юрлиц — на 200-500 тысяч.

Смысл текста обоих статей выглядит схожим: если очень упрощать, получится, что людям нельзя нарушать режим самоизоляции. Еще более запутанной ситуацию делает то, что и в московском КоАП есть аналогичная статья, введенная тоже специально для борьбы с коронавирусом. С 1 апреля в городе действуют штрафы в размере 4-5 тысяч за тот же самый выход из дома, и неочевидно, какая мера ответственности должна применяться в конкретном случае.

Пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями могут оштрафовать по любой из этих статей. Сейчас выходить из дома им можно только для прогулки, выноса мусора до ближайшего контейнера и в магазин (при этом мэрия вернула соцработников: они доставят на дом лекарства и продукты). Так как любой выход а улицу можно объяснить прогулкой, то, видимо, штрафовать будут за поездки в общественном транспорте, хотя и их всегда можно объяснить необходимостью поехать за товаром, отсутствующим в магазине у дома. Прямого запрета ездить в общественном транспорте пока нет.