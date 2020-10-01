Треть работников каждой организации должны перейти на удалённую работу. Собянин введет новые ограничения, если заболеваемость будет расти 01.10.2020 ZELENOGRAD.RU

С ростом числа заболевших ковидом ужесточаются и меры борьбы с инфекцией. Если неделю назад мэр просил перевести сотрудников на удалённую работу, то теперь рекомендации превратились в требования.

В его новом указе №96-УМ говорится, что московские работодатели должны с 5 по 28 октября обеспечить перевод договорных сотрудников на дистанционный режим работы: «не менее 30 процентов работников», а также всех работников старше 65 лет и всех, кто имеет заболевания из перечня департамента здравоохранения (в списке более 400 заболеваний). Исключение только для тех, чьё «нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций», и для индивидуальных предпринимателей.

Работодатели должны представить в электронном виде сведения о количестве таких работников и осуществляемой ими деятельности. Персональные данные не требуют, но и каким образом работодатель должен узнать о хронических заболеваниях сотрудника и как быть с врачебной тайной, не уточняется.

В указе мэр публикует телефон и другие контактные данные для консультации по вопросам предоставления этих и сопутствующих сведений: 8-495-870-72-98.

При этом требование перевести на удалёнку всех работников из категории риска по коронавирусу не распространяется на медицинские организации, а также оборонно-промышленного комплекса и те, которые работают на него по госзаказу, авиастроения, все организации «Роскосмоса» и «Росатома», организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие их деятельность, и другие, определённые московским оперштабом по предупреждению завоза и распространения ковид-19.

В списке исключений нет образовательных учреждений — и непонятно, что делать школам, которые после 18 октября должны будут вернуться к обычной работе. При этом зеленоградские школы в четверг рассылали родителям опровержение слухов о переходе после каникул на дистанционное обучение.

Новые ограничительные меры Собянин объясняет резким ростом заболеваемости коронавирусом. Снова растёт число госпитализированных, тяжёлых больных с коронавирусом и пациентов на ИВЛ. Всплеск заболеваемости в тяжёлой форме и госпитализаций пришёлся на апрель. Сейчас показатели по тем же параметрам достигли середины апрельских графиков.

В мэрии рассчитывали, что работодатели после указа-рекомендации добровольно переведут «всех сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым» на удалёнку. Надеялись, «что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте». Этого не случилось, «количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно, а заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2000 человек ежедневно» (по состоянию на 1 октября), на дорогах девятибалльные пробки, отметил Собянин. Если работодатели и дальше не прислушаются, то мэрия будет вводить санкции, добавил он в эфире канала «Россия-24».

Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх динамика госпитализаций — более пяти тысяч в неделю. Увеличивается число людей, переносящих ковид-19 в тяжелой форме — более полутора тысяч человек, приводит статистику Собянин.

Также он отметил, что кроме пожилых людей в зону особого риска попали дети: доля детей среди заболевших впервые превысила 19 процентов. «Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее. Если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20—25%», — сказал мэр.

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Метки:
коронавирус, карантин
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