До этих же пор мэр рекомендовал работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и «предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах». Есть также запреты, связанные с проведением публичных мероприятий, работой кружков и секций программы «Московское долголетие».

Эти и некоторые другие ограничительные меры Собянин вернул 28 сентября, сообщив в соответствующем указе, что «возобновляется необходимость…» из-за роста заражений коронавирусом.