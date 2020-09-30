Карантин для пожилых и людей с хроническими заболеваниями продлится до 28 октября. Его назвали «домашним режимом» 30.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Сергей Собянин подписал указ, в котором назвал дату возможного окончания самоизоляции для определённых категорий граждан. Пожилые люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями из перечня депздрава, не должны покидать квартиры или садовые дома до 28 октября включительно. Оперштаб по коронавирусу назвал такой порядок «домашним режимом».

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До этих же пор мэр рекомендовал работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и «предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах». Есть также запреты, связанные с проведением публичных мероприятий, работой кружков и секций программы «Московское долголетие».

Эти и некоторые другие ограничительные меры Собянин вернул 28 сентября, сообщив в соответствующем указе, что «возобновляется необходимость…» из-за роста заражений коронавирусом.

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«Домашний режим» закончится 28 октября?
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Метки:
коронавирус, карантин, самоизоляция
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