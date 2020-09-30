Мэр Сергей Собянин подписал указ, в котором назвал дату возможного окончания самоизоляции для определённых категорий граждан. Пожилые люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями из перечня депздрава, не должны покидать квартиры или садовые дома до 28 октября включительно. Оперштаб по коронавирусу назвал такой порядок «домашним режимом».
До этих же пор мэр рекомендовал работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы и «предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах». Есть также запреты, связанные с проведением публичных мероприятий, работой кружков и секций программы «Московское долголетие».
Эти и некоторые другие ограничительные меры Собянин вернул 28 сентября, сообщив в соответствующем указе, что «возобновляется необходимость…» из-за роста заражений коронавирусом.