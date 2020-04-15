Росгвардия и МЧС теперь могут составлять протоколы за нарушение режима повышенной готовности. Осталось понять, как именно штрафовать 15.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, дающее МЧС, Росгвардии право составлять протоколы об административных нарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ. Эта статья была введена 1 апреля и предусматривает штрафы за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Самое неприятное в том, что теперь поводов штрафовать за выход на улицу без уважительной причины три — а понимания, как их применять, у органов власти нет.

Размер штрафа для граждан составляет 1-30 тысяч рублей, для должностных лиц — 10-50 тысяч, для юридических лиц — 100-300 тысяч.

Вместе со статьей 20.6.1 в КоАП появились пункты 2 и 3 в статье 6.3 КоАП — о нарушении «действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий». Если совершать это во время режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, человека могут оштрафовать на 15-40 тысяч рублей, должностных лиц — на 50-100 тысяч, юрлиц — на 200-500 тысяч.

Новые правила наказаний

Статьи 20.6.1 и новые пункты в статью 6.3 были добавлены в КоАП из-за эпидемии коронавируса. Смысл их текста выглядит схожим: если очень упрощать, получится, что людям нельзя нарушать режим самоизоляции. Ситуация непонятна даже судам, которые оценивают выход из дома без причины по-разному.

Так, на прошлой неделе в Москве из-за нарушения режима самоизоляции оштрафовали девять человек на 15 тысяч рублей каждого, всех — по части 2 стаьи 6.3 КоАП, за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Полицейские в Татарстане тоже составляли протоколы по статье 6.3, однако суды в Казани начали прекращать эти дела. Суды пришли к выводу, что режим так называемой «самоизоляции» не регламентируется федеральным законодательством, так как официального режима чрезвычайного положения и карантина нет. Из-за этого они и юристы местной Общественной палаты настаивали, что статья 6.3 предусмотрена для тех, кому Роспотребнадзор выдал предписание о карантине. Для всех же остальных (кто нарушит режим самоизоляции) действует статья 20.6.1.

Адвокат Олег Попов рассказывал, что существует точка зрения, что статья 6.3 распространяет свое действие на тех, кому в принципе запрещено покидать место жительства предписанием уполномоченного органа. «Это те, кто проходит лечение от коронавирусной инфекции на дому, а также вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. На всех остальных свое действие распространяет статья 20.6.1. КоАП РФ. Насколько верна такая интерпретация, можно будет понять только по результатам первого применения этих норм», — констатировал он.

О том, что даже в головах чиновниках не все структурировано, говорит интервью замглавы пресс-службы мэра Москвы Бориса Булая: «Если люди не будут собираться большими группами, будут соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу лишь в экстренных случаях, то в настоящее время я не вижу предпосылок к получению штрафа». Как отмечал Forbes, неясно, на основании чего сделан подобный вывод: каковы критерии определения размера большой группы и где та грань, после которой можно вести речь об экстренности случая.

Из-за того, что суды не знают, как применять новые нормы, Верховный суд предложил задавать вопросы по этому поводу ему. «Если Верховный суд и судьи на региональной уровне не понимают, какие им статьи применять, представляете, какой хаос творится в головах у людей? Все-таки судьи по логике должны быть юристами высшей квалификации, которые уж точно должны понимать, какую статью применять к ситуации, когда человек вышел на улицу погулять, а не за буханкой хлеба. Они должны применить 6.3 или 20.6.1 КоАП? Вот смотришь на них — и они почти близнецы-братья. При этом там разные санкции, почти за одно и то же наказывают. Если не понимают это юристы, судьи, то, конечно, не будут понимать и люди», — возмущается медиаюрист Галина Арапова.

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Кто будет наказывать — Москва или Россия?

Помимо федерального законодательства есть и городское: с 1 апреля есть штрафы в размере 4-5 тысяч в московском КоАП (статья 3.18.1) за тот же самый выход из дома, и неочевидно, какая мера ответственности должна применяться в конкретном случае.

За одно нарушение оштрафовать дважды не могут. Но по каким нормам привлекать москвичей — городским или федеральным? Указывалось, что граждан можно наказать по московскому закону только в том случае, если их нельзя привлечь за то же действие к ответственности по федеральному КоАП.

Но непонятно, значат ли одно и то же федеральные нормы и городские. Федеральные говорят о «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Московские — о «невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, в том числе необеспечение режима самоизоляции».

Если это разные вещи, за нарушение указа мэра будут штрафовать по московскому кодексу, пишет «Медуза». В столице уже начали привлекать по московским правилам.

Если одинаковые, становится еще непонятнее. Адвокат «Агоры» Леонид Соловьев и депутат Мосгордумы Кирилл Щитов объясняли изданию, что все зависит от того, кто конкретно ввел режим повышенной готовности. Если правительство России — то за нарушение правил поведения будут наказывать по федеральному КоАП, если субъект РФ — то по региональному закону. Правительство России уже приняло свои правила поведения, но пока они не применяются повсеместно — режим повышенной готовности в каждом регионе устанавливали самостоятельно. То есть сейчас работают лишь региональные правила поведения.

Важно понимать, что все ограничения на передвижение стали легальными 1 апреля 2020 года вместе с принятием федерального закона № 98-ФЗ, где говорится, что власти субъектов РФ с учетом чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения могут устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Этот закон не дал пояснений, что такое режим повышенной готовности, но уравнял его по значимости с режимом ЧС. В Москве эти правила о социальном дистанцировании введены 2 апреля.

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