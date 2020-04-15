Новые правила наказаний

Статьи 20.6.1 и новые пункты в статью 6.3 были добавлены в КоАП из-за эпидемии коронавируса. Смысл их текста выглядит схожим: если очень упрощать, получится, что людям нельзя нарушать режим самоизоляции. Ситуация непонятна даже судам, которые оценивают выход из дома без причины по-разному.

Так, на прошлой неделе в Москве из-за нарушения режима самоизоляции оштрафовали девять человек на 15 тысяч рублей каждого, всех — по части 2 стаьи 6.3 КоАП, за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Полицейские в Татарстане тоже составляли протоколы по статье 6.3, однако суды в Казани начали прекращать эти дела. Суды пришли к выводу, что режим так называемой «самоизоляции» не регламентируется федеральным законодательством, так как официального режима чрезвычайного положения и карантина нет. Из-за этого они и юристы местной Общественной палаты настаивали, что статья 6.3 предусмотрена для тех, кому Роспотребнадзор выдал предписание о карантине. Для всех же остальных (кто нарушит режим самоизоляции) действует статья 20.6.1.

Адвокат Олег Попов рассказывал, что существует точка зрения, что статья 6.3 распространяет свое действие на тех, кому в принципе запрещено покидать место жительства предписанием уполномоченного органа. «Это те, кто проходит лечение от коронавирусной инфекции на дому, а также вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. На всех остальных свое действие распространяет статья 20.6.1. КоАП РФ. Насколько верна такая интерпретация, можно будет понять только по результатам первого применения этих норм», — констатировал он.

О том, что даже в головах чиновниках не все структурировано, говорит интервью замглавы пресс-службы мэра Москвы Бориса Булая: «Если люди не будут собираться большими группами, будут соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу лишь в экстренных случаях, то в настоящее время я не вижу предпосылок к получению штрафа». Как отмечал Forbes, неясно, на основании чего сделан подобный вывод: каковы критерии определения размера большой группы и где та грань, после которой можно вести речь об экстренности случая.

Из-за того, что суды не знают, как применять новые нормы, Верховный суд предложил задавать вопросы по этому поводу ему. «Если Верховный суд и судьи на региональной уровне не понимают, какие им статьи применять, представляете, какой хаос творится в головах у людей? Все-таки судьи по логике должны быть юристами высшей квалификации, которые уж точно должны понимать, какую статью применять к ситуации, когда человек вышел на улицу погулять, а не за буханкой хлеба. Они должны применить 6.3 или 20.6.1 КоАП? Вот смотришь на них — и они почти близнецы-братья. При этом там разные санкции, почти за одно и то же наказывают. Если не понимают это юристы, судьи, то, конечно, не будут понимать и люди», — возмущается медиаюрист Галина Арапова.