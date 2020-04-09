Экстренное соглашение

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение между московской мэрией и МВД о полномочиях полицейских составлять протоколы об административных правонарушениях, которые предусмотрены городским КоАП. До этого сотрудники полиции могли лишь фиксировать нарушения и передавать их в районные управы.

Как оказалось, столь внезапное заключение соглашения связано с необходимостью штрафовать москвичей за нарушение режима самоизоляции. Об этом сказал сам автор поправок о штрафах в КоАП депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. По его словам, соглашение между МВД и мэрией касается работы автоматизированной системы слежения за теми, кто находится на карантине.

Правда, штрафы при этом могут получить и все остальные, и их придется оспаривать в суде: «Это действует только в отношении данной узкой группы лиц, подписавших добровольное согласие и понимающих, какой риск они несут. А сотрудники полиции могут увидеть человека где-то в парке, в сквере, на шашлыках, еще где-то, поинтересоваться целью выхода из дома. Если они посчитают, что цель выхода из дома не соответствует тем основаниям, по которым установлено право покидать квартиру, они могут составить протокол. Житель города может в этом протоколе написать свое несогласие. Там есть графа в протоколе, где обвиняемый пишет: „Я не согласен с данным протоколом, потому что я вышел в магазин или потому что я ехал на работу“».