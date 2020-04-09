Полиции дали полномочия штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве. Заниматься шумными соседями, собаками и другими «московскими» нарушениями полиция пока не будет 09.04.2020 ZELENOGRAD.RU

7 апреля правительство Москвы и Министерство внутренних дел заключили соглашение о том, что полицейские теперь могут составлять протоколы на жителей столицы за нарушение городских правил. Соглашение появилось из-за коронавируса: без него полицейские не могли бы штрафовать тех, кто без причины вышел из дома. Текст самого соглашения не опубликован, но по всей видимости, заниматься другими нарушениями полиции пока не придётся.

Экстренное соглашение

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение между московской мэрией и МВД о полномочиях полицейских составлять протоколы об административных правонарушениях, которые предусмотрены городским КоАП. До этого сотрудники полиции могли лишь фиксировать нарушения и передавать их в районные управы.

Как оказалось, столь внезапное заключение соглашения связано с необходимостью штрафовать москвичей за нарушение режима самоизоляции. Об этом сказал сам автор поправок о штрафах в КоАП депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. По его словам, соглашение между МВД и мэрией касается работы автоматизированной системы слежения за теми, кто находится на карантине.

Правда, штрафы при этом могут получить и все остальные, и их придется оспаривать в суде: «Это действует только в отношении данной узкой группы лиц, подписавших добровольное согласие и понимающих, какой риск они несут. А сотрудники полиции могут увидеть человека где-то в парке, в сквере, на шашлыках, еще где-то, поинтересоваться целью выхода из дома. Если они посчитают, что цель выхода из дома не соответствует тем основаниям, по которым установлено право покидать квартиру, они могут составить протокол. Житель города может в этом протоколе написать свое несогласие. Там есть графа в протоколе, где обвиняемый пишет: „Я не согласен с данным протоколом, потому что я вышел в магазин или потому что я ехал на работу“».

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Как будут штрафовать

Сейчас москвичам в условиях изоляции разрешается покидать свои квартиры только для того, чтобы купить продукты в ближайших магазинах, вынести мусор, обратиться за экстренной медицинской помощью и выгулять домашних животных. Также людям оставили право ходить на работу и обратно. Запрещены прогулки с детьми, спортивные пробежки, занятия на спортивных площадках во дворах, поездки на такси к родственникам. За нарушение установлен штраф 4 тысячи рублей, в случае повтора — 5 тысяч рублей.

Все эти ограничения подпадают под статью 3.18.1, введенную в московский Кодекс об административных правонарушения законом Мосгордумы 1 апреля 2020 года. Как пишет «Коммерсантъ», МВД взяло на себя составление протоколов по частям 1-3 этой статьи: запреты на проведение мероприятий с очным присутствием людей, работы магазинов, ТЦ и общепита и несоблюдения самоизоляции.

За Москвой осталось протоколирование по 4-й части этой статьи (нарушение режима самоизоляции с использованием транспорта).

При этом взимать штрафы на месте сотрудники полиции не имеют права. Составленные ими протоколы пойдут не в суды, а в городские органы власти. В зависимости от конкретного нарушения это могут быть Объединенная административно-техническая инспекция, Главное контрольное управление, а также их территориальные подразделения.

Будет ли теперь полиция штрафовать за другие «московские» нарушения: закон о тишине, правила выгула собак?

Не секрет, что заключение такого соглашения с МВД обсуждалось в Москве несколько лет. Дело в том, что из-за поправок в Кодекс об административных правонарушениях в 2014 году полиция не может составлять протоколы по нарушениям в сфере общественного порядка и безопасности, если ответственность за них установлена административным кодексом Москвы. Это, например, шум по ночам, содержание животных, разведение огня в лесу и парковка на газонах — на федеральном уровне ответственности за это не установлено.

На все это полиция не обязана оформлять протоколы без соглашения между правительством Москвы и МВД РФ. То есть по закону «О полиции» (пункт 11 часть 1) сотрудники обязаны пресекать все правонарушения — и если люди пожалуются на ночной шум от соседей, полиция приедет и попросит прекратить, но составить протокол об административном правонарушении не сможет, только передать информацию в районные управы.

В декабре депутаты Мосгордумы предлагали ускориться с решением этого вопроса, потому что те же вызовы на ночной шум были одними из самых частых в 2019 году. Соглашением должно быть предусмотрено и финансирование этой услуги. Тогда в МГД пояснили «Зеленоград.ру», что пока финансирования на это соглашения в уже принятом бюджете на 2020 год нет.

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В распоряжении об утверждении соглашения между Москвой и МВД написано, что полиции передаются функции составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП Москвы. Конкретики и уточнений про самоизоляцию и коронавирус нет — но это не значит, что полиция будет заниматься чем-то, кроме этого нарушения.

По крайней мере, ни в одном публичном документе или высказывании представителей полиции, мэрии или фракции большинства в Мосгордуме об этом не говорится. Это следует, например, из разъяснения, опубликованного зеленоградским управлением полиции, а также их методических рекомендациях,

С другой сторон депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов считает иначе: «Вот могут же, когда захотят! Мэрия годами не подписывала соглашение с МВД по администрированию московского КоАП — а тут ради карантинных мер разродилась. Теперь полиция больше не сможет отвертеться от вызовов по нарушению закона о тишине и многим другим правонарушениям из московского КоАП».

Точно так же понял положения соглашения московский адвокат Калой Ахильгов. Он написал: «Это яркий пример того, как быстро может работать госаппарат, когда этого захочет. Читательница нашего канала год бегала по инстанциям с требованием привлечь к ответственности за нарушение „Закона о тишине“, но получала отписки: мол, не имеем полномочий и для этого должно быть соглашение между Москвой и МВД РФ. И как только речь пошла о привлечении к административной ответственности за нарушения режима самоизоляции, такое соглашение было мгновенно подписано. Ну, хоть теперь можно будет привлекать к ответственности за нарушение „Закона о тишине“». Но это не точно.

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Метки:
полиция, штраф, карантин
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