Чтобы у полицейских была возможность составлять протоколы на нарушителей законов, установленных на уровне Москвы, с ведомством нужно подписать отдельное соглашение — а в нем предусмотреть финансирование этой услуги из городского бюджета — «расходы на бумагу и оргтехнику». Депутаты Мосгордумы предложили ускорить этот процесс, однако в бюджете на 2020 год деньги на эти цели не заложены.
Из-за поправок в Кодекс об административных правонарушениях в 2014 году полиция не может составлять протоколы по нарушениям в сфере общественного порядка и безопасности, если ответственность за них установлена административным кодексом Москвы. Это, например, шум по ночам, содержание животных, разведение огня в лесу и парковка на газонах — на федеральном уровне ответственности за это не установлено.
То есть по закону «О полиции» (пункт 11 часть 1) сотрудники обязаны пресекать все правонарушения — и если люди пожалуются на ночной шум от соседей, полиция приедет и попросит прекратить, но составить протокол об административном правонарушении не сможет. Для протокола у полиции в каждом регионе должно быть соглашение с главой субъекта (по части 6 статьи 28.3 КоАП РФ) о передаче ведомству таких полномочий — а также о гарантии оплаты этих дополнительных функций. Без субвенций из региональных бюджетов полиция не обязана вести производство по нарушениям местных законов.
Сейчас такого соглашения между Москвой и полицией нет, и полицейский лишь готовит материал, который передает в районные управы. Это позиция Верховного суда РФ — штрафовать за местные административные правонарушения должны не полицейские, а региональные должностные лица и учреждения. В управе один-два раза в месяц собирается административная комиссия и принимает решение о наказании нарушителя. Комиссия может вынести предупреждение или назначить штраф. В случае нарушений московского «закона о тишине» (статья 3.13), как правило, ограничиваются предупреждением, поскольку сам факт шума надо доказать. Пока полиция направит материал, пока соберется комиссия, пока пригласит гражданина, в отношении которого составлен административный материал, и других людей для выяснения обстоятельств происшествия, — может пройти не один месяц.
На заседании Мосгордумы 16 декабря врио начальника Правового управления ГУ МВД России по городу Москве Михаил Позднов сообщил, что одно из самых массовых административных правонарушений связано именно с несоблюдением закона о тишине. Сотрудники патрульно-постовой службы и участковые отработали в 2019 году более 10 тысяч вызовов. Из-за того, что они не могут составлять протоколы, зачастую действия нарушителей квалифицируются по другим составам: мелкое хулиганство или неповиновение законным требованиям полиции.
Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников сказал, что депутаты намерены ускорить подписание соглашения между правительством Москвы и Главным управлением МВД по Москве. После этого у полиции будет возможность составлять протоколы за нарушения местных законов.
Для подписания соглашения в московский КоАП нужно внести соответствующую норму, позволяющую в принципе заключить такой договор.
Помощник Семенникова пояснил «Зеленоград.ру», что пока конкретных условий подписания соглашения с полицией нет — как нет и финансирования на это в уже принятом бюджете на 2020 год. По его словам, в январе 2020 года планируется провести круглый стол на эту тему.
В 2013 году, когда стал понятен масштаб грядущей проблемы, руководитель комитета по вопросам госустройства Владимирской облдумы Роман Кавинов предлагал включить составы местных КоАП, которые повторяются во всех регионах России, в КоАП России. Это обязало бы полицию наказывать за то же нарушение закона о тишине без дополнительной платы.
Тогда Александр Семенников сообщал «Коммерсанту», что еще в декабре 2012-го Мосгордума вносила в Госдуму поправки к КоАПу, наделяющие полицию правом применять нормы не только федерального, но и регионального закона. Тогда правительство направило на него отрицательный отзыв.
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев тогда же заявил: «Сегодня признано, что правоохрана — это продукт, а каждый продукт имеет цену». Он согласился, что, «возможно, соглашения не будут нужны», если самые распространенные составы региональных КоАПов действительно включат в федеральное законодательство. До этого момента ведомство будет четко отстаивать свою позицию: «Расходы на бумагу и оргтехнику, которые мы предлагаем возмещать, не так уж и велики для субъектов, и мы от этой помощи не откажемся».
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