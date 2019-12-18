В чем проблема

Из-за поправок в Кодекс об административных правонарушениях в 2014 году полиция не может составлять протоколы по нарушениям в сфере общественного порядка и безопасности, если ответственность за них установлена административным кодексом Москвы. Это, например, шум по ночам, содержание животных, разведение огня в лесу и парковка на газонах — на федеральном уровне ответственности за это не установлено.

То есть по закону «О полиции» (пункт 11 часть 1) сотрудники обязаны пресекать все правонарушения — и если люди пожалуются на ночной шум от соседей, полиция приедет и попросит прекратить, но составить протокол об административном правонарушении не сможет. Для протокола у полиции в каждом регионе должно быть соглашение с главой субъекта (по части 6 статьи 28.3 КоАП РФ) о передаче ведомству таких полномочий — а также о гарантии оплаты этих дополнительных функций. Без субвенций из региональных бюджетов полиция не обязана вести производство по нарушениям местных законов.