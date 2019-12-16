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Херсонесский колокол мешает спать жителям 16 микрорайона — письмо в редакцию 16.12.2019 ZELENOGRAD.RU

На новой фестивальной площадке в 16 микрорайоне потешно воспроизвели крымские достопримечательности. При этом создатели площадки не подумали, что в Крыму они стоят на берегу моря, а не среди многоэтажек. Об этом в редакцию «Зеленоград.ру» написали местные жители Анна и Ярослав.

— Не знаю куда обратиться, префектура не реагирует на сообщения, может быть ваша редакция смогла бы помочь. Дело в том, что в 16 районе на бульваре, помимо катка, карусели и прочего, установили настоящий колокол, в который звонят посетители павильонов каждые две минуты. Мы живём в ближайшей ко всему этому 22-этажной башне и слушаем этот звон с утра до вечера. Плюс те, кто гуляет на бульваре ночью, тоже бьют в колокол (в среднем до трёх часов ночи). Уже двое суток мы и наш маленький ребенок не можем нормально спать. Всё хорошо, всё красиво сделали, но о чем думали проектировщики, устанавливая настоящий колокол рядом с жилой застройкой и детским садом? Звон не прекращается ни на минуту! Помогите нам, пожалуйста, достучаться до префектуры, чтобы они зашевелились и подумали о людях, живущих рядом!

Что это вообще за колокол?

Этот колокол копирует так называемый Херсонесский колокол — памятник истории Севастополя. По одной из версий колокол отлили в конце 18-го века из турецких пушек. В начале 19-го века его отправили в Севастополь для строящейся там церкви. После Крымской войны увезли в качестве трофея, а в начале 20-го века обнаружили в соборе Парижской Богоматери и вернули в Россию. Этот колокол изображен на купюре в 200 рублей.

Примечательно, что сейчас язык колокола заперт замком, чтобы туристы не звонили в него, а на его опоре табличка «камни в колокол не бросать». Но в Зеленограде таких запретов нет.

Нужно ли закрыть язык колокола замком?
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vmp vmp
14 минут назад
Привыкайте. Вот рядом храм построят - там много колоколов будет.
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