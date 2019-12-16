Этот колокол копирует так называемый Херсонесский колокол — памятник истории Севастополя. По одной из версий колокол отлили в конце 18-го века из турецких пушек. В начале 19-го века его отправили в Севастополь для строящейся там церкви. После Крымской войны увезли в качестве трофея, а в начале 20-го века обнаружили в соборе Парижской Богоматери и вернули в Россию. Этот колокол изображен на купюре в 200 рублей.

Примечательно, что сейчас язык колокола заперт замком, чтобы туристы не звонили в него, а на его опоре табличка «камни в колокол не бросать». Но в Зеленограде таких запретов нет.