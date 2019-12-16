На новой фестивальной площадке в 16 микрорайоне потешно воспроизвели крымские достопримечательности. При этом создатели площадки не подумали, что в Крыму они стоят на берегу моря, а не среди многоэтажек. Об этом в редакцию «Зеленоград.ру» написали местные жители Анна и Ярослав.
— Не знаю куда обратиться, префектура не реагирует на сообщения, может быть ваша редакция смогла бы помочь. Дело в том, что в 16 районе на бульваре, помимо катка, карусели и прочего, установили настоящий колокол, в который звонят посетители павильонов каждые две минуты. Мы живём в ближайшей ко всему этому 22-этажной башне и слушаем этот звон с утра до вечера. Плюс те, кто гуляет на бульваре ночью, тоже бьют в колокол (в среднем до трёх часов ночи). Уже двое суток мы и наш маленький ребенок не можем нормально спать. Всё хорошо, всё красиво сделали, но о чем думали проектировщики, устанавливая настоящий колокол рядом с жилой застройкой и детским садом? Звон не прекращается ни на минуту! Помогите нам, пожалуйста, достучаться до префектуры, чтобы они зашевелились и подумали о людях, живущих рядом!
Этот колокол копирует так называемый Херсонесский колокол — памятник истории Севастополя. По одной из версий колокол отлили в конце 18-го века из турецких пушек. В начале 19-го века его отправили в Севастополь для строящейся там церкви. После Крымской войны увезли в качестве трофея, а в начале 20-го века обнаружили в соборе Парижской Богоматери и вернули в Россию. Этот колокол изображен на купюре в 200 рублей.
Примечательно, что сейчас язык колокола заперт замком, чтобы туристы не звонили в него, а на его опоре табличка «камни в колокол не бросать». Но в Зеленограде таких запретов нет.