Условный срок: бить по рукам, выворачивать пальцы, резать ладони, разорвать карман, ущипнуть, волочить за своей машиной

Небольшие условные сроки зеленоградцы получали, в основном, за активное сопротивление при задержании. Это самая большая категория дел — 16 случаев.

Подкопаев получил 1,5 года условно за наезд автомобилем на полицейского. Машина, которую в сентябре 2016 года вел мужчина, находилась в федеральном розыске, но у Подкопаева (он проходил по делу свидетелем) было разрешение от следователя самостоятельно поставить авто на платную охраняемую стоянку. В дальнейшем возникла путаница: у полицейских, которые пытались забрать машину Подкопаева, было указания от того же следователя доставить авто на стоянку полиции, но мужчина об этом не знал.

Решив в итоге, что сам поставит свою машину на платную парковку, Подкопаев завел двигатель и начал движение. Полицейский пытался остановить его, из-за чего машина несколько раз наехала на него. В суде сотрудник уточнил, что за медицинской помощью он не обращался, телесные повреждения ему причинены не были, однако в момент наезда он чувствовал боль.

Синякова — единственная, в чьем приговоре не было отмечено алкогольное опьянение. Она пришла в ГИБДД, чтобы сдать экзамен на права. Однако в списке лиц, которые сдавали в тот день, женщины не было. Она все равно попыталась попасть на экзаменационную площадку, а полицейского, который преградил ей путь, схватила за форменную рубашку, разорвала левый нагрудный карман и оторвала пуговицу на нем, а затем ущипнула за левое плечо. Вину женщина не признала, получила 1,5 года условно.

Устинова обиделась на то, что знакомый называл ее дамой легкого поведения, приставила нож к его горлу и пригрозила, что убьет. Сотрудники полиции пытались ее задержать, а Устинова, размахивая ножом, поранила их ладони и пальцы. Вину она не признала, получила 1 год 9 месяцев условно.

Колышкин пытался скрыться с места ДТП и 40 метров тащил по дороге полицейского, который хотел его задержать. Пытаясь избавиться от полицейского, Колышкин бил его по рукам. Когда машина все же была остановлена, Колышкин с силой попытался вывернуть полицейскому пальцы. За это он получил 3 года условно.

«Московское дело»

Павел Устинов «был активным участником акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и вывихнул плечо нацгвардейцу, пытаясь избежать задержания». Сначала Устинову дали 3 года реального срока (а прокуратура просила шесть), но после акций в его поддержку Мосгорсуд смягчил приговор до 1 года условно.

Владимир Емельянов обвинялся в том, что на акции 27 июля он потянул за форму бойца Нацгвардии. Прокуратура просила для него четыре года колонии, суд дал 2 года условно. Сам он утверждает, что потянул полицейского за форму, потому что увидел, как тот бил участников акции.