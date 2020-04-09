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За нарушение режима самоизоляции москвичей начали штрафовать на 15 тысяч рублей 09.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Московские суды вынесли девять постановлений об административном штрафе в размере 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.

Обвиняемым вменялось нарушение статьи 6.3 Кодекса об административных нарушений РФ (КоАП) о нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Часть 2 этой статьи предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей за невыполнение противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Например, был признан виновным житель Московской области, который был в Москве без оснований, предусмотренных указом мэра Москвы. Ещё один человек был на спортивной площадке на расстоянии более 100 метров от своего дома, без оснований, и ещё сорвал оградительную ленту.

Нарушителей режима самоизоляции могут также штрафовать по статье 3.18.1 КоАП Москвы — за нарушение требований режима повышенной готовности (в том числе самоизоляции). Штраф по этой статье — четыре тысячи рублей. Полиция получила право составлять протоколы по этой статье с 8 апреля, после подписания соглашения между мэрией и МВД.

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Метки:
коронавирус, эпидемия, карантин
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Обсуждение
Анатолий Жуков
Вчера, 19:14
Власти! Вы в конце концов разберитесь со штрафами и определениями: самоизоляция и карантин. Если человек заболел и знает об этом, но вышел на улицу-накажите.А если он на самоизоляции и вышел в магазин... У нас что, объявлена ЧС? В, Въезд и выезд из Москвы не запрещен, на каком основании штраф?
Ляляка Московская
Вчера, 20:10
Маразм крепчал.
Александр Эрлих
Вчера, 20:21
А если он на самоизоляции и вышел в магазин.
Это можно: https://www.zelenograd.ru/news/48581/
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