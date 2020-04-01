1 апреля депутаты Мосгордумы приняли изменения в Кодекс Москвы об административных правонарушениях: для нарушителей режима самоизоляции ввели штрафы, помогать полиции патрулировать улицы будут дружинники, а если человека обнаружат вне дома по данным геолокации, протокол составлять необязательно — можно сразу штрафовать.
Поправки для москвичей разработал председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Он предложил дополнить КоАП Москвы новой статьей «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».
Эти изменения вводят административную ответственность для граждан и юрлиц за несоблюдение режима самоизоляции во время борьбы с распространением коронавируса. Так, для рядовых граждан предусмотрели штраф в размере четырёх тысяч рублей за первое нарушение и пять тысяч, если человека поймали на улице без причины повторно или на личном транспорте. Машину при этом заберут и отвезут на спецстоянку.
Ответственность для должностных лиц и компаний, если они не стали приостанавливать проведение мероприятий с массовым присутствием граждан (или не закрыли магазины и точки общественного питания, например), также предусмотрели. Штраф для должностных лиц и ИП составит от 30 до 40 тысяч рублей и от 200 до 300 тысяч для юрлиц. Помогать полиции выявлять нарушителей будут дружинники.
Отмечается, что для жителей столицы ответственность наступит только в том случае, если за совершенные действия нет уголовного или административного наказания в федеральном законодательстве.
Поправки делают возможной фиксацию правонарушений с помощью «технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации», в том числе с использованием системы городского видеонаблюдения. В этом случае составление протокола о правонарушении будет необязательным, как за нарушение скорости на камере. В тоже время, уточнил Щитов, как и в случае со штрафами за вождение, у людей будет период, в который можно будет обжаловать штраф.
Кирилл Щитов заявил ТАСС, что эти меры относятся только к тем, кто обязан быть в самоизоляции из-за заражения инфекцией. «РИА Новости» также пишет, что в случае со штрафами речь идет именно о людях, зараженных коронавирусом.
При этом «Интерфакс» со ссылкой на Щитова указывает, что тех, кто находится на карантине и является носителем инфекции будут штрафовать «в первую очередь будут». Кого будут штрафовать во вторую очередь, непонятно.
В самом тексте законопроекта повод для штрафа сформулирован общо: «Невыполнение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, в том числе необеспечение режима самоизоляции». В пояснительной записке к законопроекту сказано лишь о неких «отдельных несознательных гражданах».
Нормативный правовой акт, которым в Москве введён режим повышенной готовности — указ мэра №12-УМ от 5 марта. Затем в него многократно вносились изменения. Таким образом ободренный Мосгордумой законопроект предусматривает наказание за нарушение данного указа с учетом тех изменений, которые могут быть внесены в него в будущем.
Основная часть претензий к законопроекту Щитова касалась размеров штрафов и необязательности составления протоколов. Так, депутаты Олег Шереметьев и Сергей Митрохин спросили, как будут исполняться на практике размытые формулировки. «Таким образом Росгвардия и полиция может сказать, что человек нарушает, вынося мусор. Надо было четко прописать, чтобы не было возможностей для коррупции и злоупотреблений. Закон надо доработать», — заявил Шереметьев. По мнению Митрохина, необязательность составления протоколов «открывает безграничные возможности для произвола».
Депутаты Шереметьев и Екатерина Енгалычева также сказали, что размеры штрафов слишком большие. По словам Енгалычевой, в такое сложное время людей и бизнес нужно поддерживать, а не вводить дополнительные ужесточающие меры.
«Есть перечень федеральных ограничений. Но Госдума дала возможность регионам вводить свои штрафы и требования в рамках режима повышенной готовности. Это штрафы [4-5 тысяч рублей] для тех преступников, которые намеренно будут нарушать режим самоизоляции и намеренно заражать окружающих. Мы должны уберечь общество от подобных нарушителей. Но и то наши штрафы ниже, чем в федеральном КоАП», — ответил им Кирилл Щитов.
Депутат Дарья Беседина назвала его поправки «кибергулагом».
За принятие поправок проголосовали 27 депутатов, 11 были против.
31 марта правительство РФ утвердило поправки в КоАП России. Теперь лица, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих (то есть те, кто не самоизолировался), будут подвергнуты штрафу от 15 до 40 тысяч рублей, должностные лица — от 50 до 150 тысяч рублей. Наказание в виде штрафа в 1 миллион рублей предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.
Если человек был заражен, не самоизолировался, и из-за этого заразился и умер другой человек, то его оштрафуют на сумму 150 до 300 тысяч рублей, должностных лиц — от 300 до 500 тысяч. Лиц старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут.
Поправки оперативно внесли и в уголовный кодекс. Предусмотрено в том числе наказание за распространение недостоверных новостей о чрезвычайной ситуации и распространении коронавируса COVID-19. Санкция — от штрафа в размере 300 тысяч до пяти лет лишения свободы. Нужно обратить внимание, что речь идет не о заведомо ложной информации, а о недостоверной. Это важно: за распространение заведомо ложной информации будет грозить штраф в размере от 500 до 700 тысяч либо ограничение свободы на срок до трех лет.
Если же распространение заведомо ложной информации повлекло причинение вреда здоровью человека, штраф вырастет с 700 тысяч до 1,5 млн или обернется лишением свободы на срок до 3 лет. Если повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, грозит штраф 1,5-2 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.