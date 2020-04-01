Что изменится

Поправки для москвичей разработал председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Он предложил дополнить КоАП Москвы новой статьей «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».

Эти изменения вводят административную ответственность для граждан и юрлиц за несоблюдение режима самоизоляции во время борьбы с распространением коронавируса. Так, для рядовых граждан предусмотрели штраф в размере четырёх тысяч рублей за первое нарушение и пять тысяч, если человека поймали на улице без причины повторно или на личном транспорте. Машину при этом заберут и отвезут на спецстоянку.

Ответственность для должностных лиц и компаний, если они не стали приостанавливать проведение мероприятий с массовым присутствием граждан (или не закрыли магазины и точки общественного питания, например), также предусмотрели. Штраф для должностных лиц и ИП составит от 30 до 40 тысяч рублей и от 200 до 300 тысяч для юрлиц. Помогать полиции выявлять нарушителей будут дружинники.

Отмечается, что для жителей столицы ответственность наступит только в том случае, если за совершенные действия нет уголовного или административного наказания в федеральном законодательстве.

Поправки делают возможной фиксацию правонарушений с помощью «технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации», в том числе с использованием системы городского видеонаблюдения. В этом случае составление протокола о правонарушении будет необязательным, как за нарушение скорости на камере. В тоже время, уточнил Щитов, как и в случае со штрафами за вождение, у людей будет период, в который можно будет обжаловать штраф.