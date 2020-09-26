С 27 сентября в Москве снова будет работать система социального обслуживания для тех, кто должен оставаться дома из-за риска заболеть коронавирусной инфекцией.

Чтобы получить продукты, лекарства или корма для животных, нужно будет оставить заявку по телефону единой горячей линии: 8-495-870-45-09, сообщили в мэрии. Заказ принесут социальные работники. Доставка на дом лекарств по льготным рецептам тем, кто стоит на учете в поликлиниках, будет «в инициативном порядке»: самостоятельно за ними приходить не нужно, подавать заявку тоже. Возможно, этим тоже займутся соцработники или волонтеры.

Работающим москвичам в возрасте старше 65 лет автоматически оформят больничные листы, заявление для этого подавать не надо: предполагается, что работодатели сами направят в Фонд социального страхования списки сотрудников, обязанных оставаться дома.

Работающие москвичи с хроническими заболеваниями и беременные женщины для оформления больничного должны обратиться по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09. Операторы проверят факт наличия диагноза или постановки на учет по беременности и запустят процесс оформления электронного больничного листа. Его номер сообщат пациенту звонком или через смс, говорится в блоге мэра. Если же диагноз подтвердить не удастся или окажется, что человек не прикреплен к городской поликлинике, ему придет оповещение с указанием причины отказа. В этом случае ему придется самостоятельно идти в поликлинику.

Из-за роста числа заражений коронавирусом с 28 сентября в Москву возвращают некоторые ограничительные меры. Указ об этом 25 сентября подписал Сергей Собянин. Для граждан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, «возобновляется необходимость» не покидать место проживания, в том числе жилые и садовые дома, за исключением:

обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением тех, кто переведен на дистанционную работу, находится в отпуске, отправлен на больничный;

передвижения к ближайшему магазину, месту выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего контейнера, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

Работодателям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим работы и «предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах».