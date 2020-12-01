Мэрия оплатит такси для врачей и медсестер. Они вынуждены ходить пешком из-за нехватки служебного транспорта 01.12.2020 ZELENOGRAD.RU

На перевозку медработников на такси из резервного фонда правительства Москвы выделят 128,4 млн рублей, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Эти средства станут компенсацией таксомоторным компаниям.

Как сообщает пресс-служба мэрии, возможность передвигаться на такси врачам предоставляли еще весной. С 16 мая по 31 июля 2020 года в среднем было задействовано 300 машин ежедневно, с 1 августа по 30 августа — 100 машин. Осенью количество машин снова увеличили до 300 в день. Уточняется, что одна машина совершает до 50 рейсов в день.

В октябре «Зеленоград.ру» сообщал, что как минимум в двух городских поликлиниках так мало служебного транспорта, что врачи и медсестры вынуждены ходить к пациентам пешком. Собеседники редакции подтвердили, что весной им выделяли машины для поездок к пациентам, но потом забрали обратно: кто мог — ездил на своих машинах, остальные были вынуждены идти пешком. Тогда департамент здравоохранения указал, что в целом за горбольницей закреплены 22 машины, часть из них (неизвестно какая) предназначена исключительно для работы бригад, специализирующихся на ковидных больных. Вместе с префектурой они обсуждали выделение дополнительного автотранспорта «на случай увеличения объемов работы».

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В середине октября чиновники подтвердили, что число пациентов на дому увеличилось. Из-за этого при горбольнице сформировали десять дополнительных выездных бригад — по две при каждой взрослой поликлинике. Из-за увеличения нагрузки на врачей в поликлиниках были трудности с записью к терапевту, людям приходилось ждать врача в живой очереди.

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Метки:
коронавирус, такси
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