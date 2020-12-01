На перевозку медработников на такси из резервного фонда правительства Москвы выделят 128,4 млн рублей, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Эти средства станут компенсацией таксомоторным компаниям.

Как сообщает пресс-служба мэрии, возможность передвигаться на такси врачам предоставляли еще весной. С 16 мая по 31 июля 2020 года в среднем было задействовано 300 машин ежедневно, с 1 августа по 30 августа — 100 машин. Осенью количество машин снова увеличили до 300 в день. Уточняется, что одна машина совершает до 50 рейсов в день.

В октябре «Зеленоград.ру» сообщал, что как минимум в двух городских поликлиниках так мало служебного транспорта, что врачи и медсестры вынуждены ходить к пациентам пешком. Собеседники редакции подтвердили, что весной им выделяли машины для поездок к пациентам, но потом забрали обратно: кто мог — ездил на своих машинах, остальные были вынуждены идти пешком. Тогда департамент здравоохранения указал, что в целом за горбольницей закреплены 22 машины, часть из них (неизвестно какая) предназначена исключительно для работы бригад, специализирующихся на ковидных больных. Вместе с префектурой они обсуждали выделение дополнительного автотранспорта «на случай увеличения объемов работы».