Автор письма (он назвал «Зеленоград.ру» поликлинику, с которой связан) сообщил, что в городе «вызовов очень много, а машин нет, врачи просто не в состоянии их обслужить. У кого есть собственные машины, ездят на них. Раньше поликлиника нанимала в автопарке такси, была одна машина на трех врачей, а сейчас нет и их. И вот они ходят такие расстояния, иногда до глубокой ночи, но некоторым людям все равно не успевают помочь». Можно ли отказаться от выхода к пациенту, если нет транспорта, ему неизвестно.

Сотрудница другой поликлиники подтвердила «Зеленоград.ру», что проблема с транспортом есть, и при возможности специалисты используют свои машины. Компенсируют ли им затраты на топливо или дезинфекцию салонов, она не знает. По ее словам, отказаться ходить пешком можно: «Сама я ни разу пешком не ходила, я бы сразу отказалась от такого предложения». Сейчас к ним вернулось такси, которое выделялось летом от департамента здравоохранения — «поэтому сейчас, наверное, чуть легче». Она рассказала, что имеющийся транспорт распределяется между сотрудниками: «Допустим, с утра едут брать мазки. Машина возвращается — едут на вызовы к пациентам. Тяжелее всего водителю».