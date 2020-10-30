Волонтеры с машинами могут помочь врачам добраться к пациентам. Сейчас из-за нехватки транспорта они ходят по городу пешком 30.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Письмо с предложением помочь врачам, которые работают с пациентами на дому, пришло в редакцию «Зеленоград.ру». По словам автора письма, который настоял на анонимности, у поликлиник так мало служебного транспорта, что врачи и медсестры вынуждены ходить к пациентам пешком. В департаменте здравоохранения не подтвердили и не опровергли нехватку машин, но идею с волонтерами одобрили.

Автор письма (он назвал «Зеленоград.ру» поликлинику, с которой связан) сообщил, что в городе «вызовов очень много, а машин нет, врачи просто не в состоянии их обслужить. У кого есть собственные машины, ездят на них. Раньше поликлиника нанимала в автопарке такси, была одна машина на трех врачей, а сейчас нет и их. И вот они ходят такие расстояния, иногда до глубокой ночи, но некоторым людям все равно не успевают помочь». Можно ли отказаться от выхода к пациенту, если нет транспорта, ему неизвестно.

Сотрудница другой поликлиники подтвердила «Зеленоград.ру», что проблема с транспортом есть, и при возможности специалисты используют свои машины. Компенсируют ли им затраты на топливо или дезинфекцию салонов, она не знает. По ее словам, отказаться ходить пешком можно: «Сама я ни разу пешком не ходила, я бы сразу отказалась от такого предложения». Сейчас к ним вернулось такси, которое выделялось летом от департамента здравоохранения — «поэтому сейчас, наверное, чуть легче». Она рассказала, что имеющийся транспорт распределяется между сотрудниками: «Допустим, с утра едут брать мазки. Машина возвращается — едут на вызовы к пациентам. Тяжелее всего водителю».

Открыты для предложений

«Зеленоград.ру» запрашивал у департамента здравоохранения информацию, как врачи обеспечены транспортом: сколько людей в выездных поликлинических бригадах и сколько на них выделено машин, и что делают врачи, которым машин не хватило (ходят пешком, используют такси или каршеринг). Точных сведений об этом в ведомстве не предоставили.

Из ответа департамент следует, что в целом за горбольницей закреплено 22 машины, часть из них (неизвестно какая) предназначена исключительно для работы бригад, специализирующихся на ковидных больных. Сейчас вместе с префектурой рассматривается вопрос о выделении дополнительного автотранспорта «на случай увеличения объемов работы».

В середине октября чиновники подтвердили, что число пациентов на дому увеличилось. Из-за этого при горбольнице сформировали десять дополнительных выездных бригад — по две при каждой взрослой поликлинике. Из-за увеличения нагрузки на врачей в поликлиниках были трудности с записью к терапевту, людям приходилось ждать врача в живой очереди.

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В департаменте сообщили, что пока о привлечении волонтеров к транспортировке врачей не думали, но если неравнодушные горожане хотят оказывать такую помощь горбольница «готова рассмотреть предложения». Обязательное условие: помочь они смогут только при работе с вызовами, не относящимися к больным с ковидом, а волонтерам необходимо будет пройти обследование на коронавирусную инфекцию (ПЦР или ИФА).

Жители с машинами, которые хотят помочь врачам, могут написать по адресу: titovAA1@zdrav.mos.ru и указать свои ФИО и контактный номер телефона, желательно также сообщить, к какой загрузке готов волонтер. Для уточнения деталей и подготовки к сотрудничеству с волонтерами свяжутся специалисты горбольницы.

Как еще помогали врачам

Транспортом врачам начали помогать еще весной. Например, врачей из НИИ им. Склифосовского бесплатно возили таксисты из компании «Ситимобил». «Яндекс.Такси» запустил проект «Помощь рядом»: компания помогала с перевозкой медработников в столице и в Казани, в октябре кировский предприниматель предоставил для врачей возможность бесплатного проезда на такси до пациентов.

Рестораны и кафе по всей стране вели программу бесплатных обедов для врачей и сотрудников «скорой помощи». Так, сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» и «Макдональдс» предлагали медработникам бесплатные обеды, а японский ресторан «Тануки» направлял горячие обеды и ужины в больницы, куда принимают пациентов с подозрением на коронавирус. Правда, вскоре после запуска акций с бесплатными обедами появились сообщения, что врачей обещали штрафовать за отклонения от маршрута, если они будут заезжать за едой.

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Метки:
коронавирус, поликлиника, волонтер, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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