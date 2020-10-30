Письмо с предложением помочь врачам, которые работают с пациентами на дому, пришло в редакцию «Зеленоград.ру». По словам автора письма, который настоял на анонимности, у поликлиник так мало служебного транспорта, что врачи и медсестры вынуждены ходить к пациентам пешком. В департаменте здравоохранения не подтвердили и не опровергли нехватку машин, но идею с волонтерами одобрили.
Автор письма (он назвал «Зеленоград.ру» поликлинику, с которой связан) сообщил, что в городе «вызовов очень много, а машин нет, врачи просто не в состоянии их обслужить. У кого есть собственные машины, ездят на них. Раньше поликлиника нанимала в автопарке такси, была одна машина на трех врачей, а сейчас нет и их. И вот они ходят такие расстояния, иногда до глубокой ночи, но некоторым людям все равно не успевают помочь». Можно ли отказаться от выхода к пациенту, если нет транспорта, ему неизвестно.
Сотрудница другой поликлиники подтвердила «Зеленоград.ру», что проблема с транспортом есть, и при возможности специалисты используют свои машины. Компенсируют ли им затраты на топливо или дезинфекцию салонов, она не знает. По ее словам, отказаться ходить пешком можно: «Сама я ни разу пешком не ходила, я бы сразу отказалась от такого предложения». Сейчас к ним вернулось такси, которое выделялось летом от департамента здравоохранения — «поэтому сейчас, наверное, чуть легче». Она рассказала, что имеющийся транспорт распределяется между сотрудниками: «Допустим, с утра едут брать мазки. Машина возвращается — едут на вызовы к пациентам. Тяжелее всего водителю».
«Зеленоград.ру» запрашивал у департамента здравоохранения информацию, как врачи обеспечены транспортом: сколько людей в выездных поликлинических бригадах и сколько на них выделено машин, и что делают врачи, которым машин не хватило (ходят пешком, используют такси или каршеринг). Точных сведений об этом в ведомстве не предоставили.
Из ответа департамент следует, что в целом за горбольницей закреплено 22 машины, часть из них (неизвестно какая) предназначена исключительно для работы бригад, специализирующихся на ковидных больных. Сейчас вместе с префектурой рассматривается вопрос о выделении дополнительного автотранспорта «на случай увеличения объемов работы».
В середине октября чиновники подтвердили, что число пациентов на дому увеличилось. Из-за этого при горбольнице сформировали десять дополнительных выездных бригад — по две при каждой взрослой поликлинике. Из-за увеличения нагрузки на врачей в поликлиниках были трудности с записью к терапевту, людям приходилось ждать врача в живой очереди.
В департаменте сообщили, что пока о привлечении волонтеров к транспортировке врачей не думали, но если неравнодушные горожане хотят оказывать такую помощь горбольница «готова рассмотреть предложения». Обязательное условие: помочь они смогут только при работе с вызовами, не относящимися к больным с ковидом, а волонтерам необходимо будет пройти обследование на коронавирусную инфекцию (ПЦР или ИФА).
Жители с машинами, которые хотят помочь врачам, могут написать по адресу: titovAA1@zdrav.mos.ru и указать свои ФИО и контактный номер телефона, желательно также сообщить, к какой загрузке готов волонтер. Для уточнения деталей и подготовки к сотрудничеству с волонтерами свяжутся специалисты горбольницы.
Транспортом врачам начали помогать еще весной. Например, врачей из НИИ им. Склифосовского бесплатно возили таксисты из компании «Ситимобил». «Яндекс.Такси» запустил проект «Помощь рядом»: компания помогала с перевозкой медработников в столице и в Казани, в октябре кировский предприниматель предоставил для врачей возможность бесплатного проезда на такси до пациентов.
Рестораны и кафе по всей стране вели программу бесплатных обедов для врачей и сотрудников «скорой помощи». Так, сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» и «Макдональдс» предлагали медработникам бесплатные обеды, а японский ресторан «Тануки» направлял горячие обеды и ужины в больницы, куда принимают пациентов с подозрением на коронавирус. Правда, вскоре после запуска акций с бесплатными обедами появились сообщения, что врачей обещали штрафовать за отклонения от маршрута, если они будут заезжать за едой.