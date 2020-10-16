«Зеленоград.ру» написал о живых очередях в некоторых взрослых поликлиниках в начале недели из-за невозможности записаться к участковому врачу онлайн. На медпосту одному из очевидцев сказали, что запись отменили, чтобы «сделать прием более доступным», на горячей линии горбольницы подтвердили, что отмены происходят из-за большого количества пациентов. В департаменте здравоохранения заявили, что дело в росте числа больных с сезонными ОРВИ и ковидом — они не ходят в поликлинику, а вызывают врачей на дом.

«Запись в поликлиниках не была закрыта, отсутствие свободных слотов вызвано тем, что приём к специалистам уже расписан», — сказали в пресс-службе ведомства. По их данным, для усиление оказания медицинской помощи на дому сформировано десять дополнительных выездных бригад — по две при каждой взрослой поликлинике.

Ответ ведомства не проясняет, почему в такой ситуации поликлиника продолжает принимать людей в живой очереди, когда число пациентов становится неконтролируемым. И почему тех, кто уже записался, не предупреждают об отмене записи и таким образом тоже вынуждают идти в поликлинику. О таком инциденте рассказала читательница «Зеленоград.ру»: она записалась на прием за две недели, но уже в поликлинике обнаружила, что кабинет врача закрыт, потому что он уехал на вызовы. Ее отправили в живую очередь, где она просидела около часа, чтобы узнать, что записи к физиотерапевтам нет сейчас и физиопроцедуры не проводятся. «Почему нет этой информации ни на сайте, ни на посту для записи к врачам по живой очереди, непонятно», — заключила она.

Технически запись действительно не закрыта — свободные слоты появляются на запись через две недели, но быстро расходятся. Например, корреспондент «Зеленоград.ру» утром 15 октября смог записаться в поликлинику во 2 микрорайоне на 29 октября. И через несколько часов свободных записей уже не осталось.

При этом большинство свободных слотов было у терапевта, которой больше 65 лет, то есть вести прием она не должна. Смогут ли пациенты попасть к врачу по этой записи, неизвестно.