Протесты врачей

Произошедшее в больнице Зеленограда стало крупным скандалом такого рода в столице за последнее время. Медики жаловались на невыплаты с весны. «Зеленоград.ру» пообщался с реаниматологом больницы Кончаловского, которая уволилась из-за отсутствия выплат за май.

«Мы с коллегой получили выплаты за апрель, в мае мы отработали две смены, после чего обе заболели коронавирусом. — рассказывает медик. — За май нам заплатили только больничный и никаких надбавок. Я написала жалобу на горячую линию Госуслуг, мне пришел ответ, что все полностью выплачено за апрель. Я отправила письмо с вопросом про май — на него до сих пор нет ответа». Руководство больницы также не прокомментировало отказ.

Еще один врач из Химкинской областной больницы заявил «Зеленоград.ру», что такие ситуации возникают постоянно и в московских, и в областных больницах. Он рассказал, что некоторые возмущались из-за отсутствия выплат и были уволены. «Случай был в больнице Спасокукоцкого, — рассказал источник „Открытых медиа“. — Но такое происходит повсеместно». По его словам, людей просили написать заявления по собственному желанию. Поэтому многие предпочитают мириться с этим, чтобы не потерять работу.

В регионах, в том числе и в Подмосковье, случаев отказа в выплатах больше. Профсоюзы даже анонсировали в конце сентября — начале октября акцию «Заплати за ковид!» для привлечения внимания к проблеме. В подмосковных Мытищах и Красногорске прошли одиночные пикеты, в некоторых регионах удалось согласовать массовые акции.