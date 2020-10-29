Из зеленоградской больницы им. Кончаловского уволились несколько врачей, потребовавших выплатить положенные им коронавирусные надбавки. Медики пытались доказать, что регулярно работали с ковидными пациентами, поэтому имеют право на выплаты. Руководство больницы утверждало, что они развели потоки больных, и эти врачи не пересекаются с заболевшими коронавирусом.
Медики написали в прокуратуру, министерство здравоохранения и Роспотребнадзор жалобу, к которой приложили список пациентов с ковидом, рассчитывая, что это поможет доказать свою позицию. Но им пригрозили уголовным преследованием за распространение личной информации и вынудили уйти, рассказали трое врачей изданию «Открытые медиа». В департаменте здравоохранения информацию об угрозах уголовным делом опровергли.
Мы узнали у сотрудников профсоюза врачей, почему нарушаются распоряжения о «ковидных» надбавках.
Произошедшее в больнице Зеленограда стало крупным скандалом такого рода в столице за последнее время. Медики жаловались на невыплаты с весны. «Зеленоград.ру» пообщался с реаниматологом больницы Кончаловского, которая уволилась из-за отсутствия выплат за май.
«Мы с коллегой получили выплаты за апрель, в мае мы отработали две смены, после чего обе заболели коронавирусом. — рассказывает медик. — За май нам заплатили только больничный и никаких надбавок. Я написала жалобу на горячую линию Госуслуг, мне пришел ответ, что все полностью выплачено за апрель. Я отправила письмо с вопросом про май — на него до сих пор нет ответа». Руководство больницы также не прокомментировало отказ.
Еще один врач из Химкинской областной больницы заявил «Зеленоград.ру», что такие ситуации возникают постоянно и в московских, и в областных больницах. Он рассказал, что некоторые возмущались из-за отсутствия выплат и были уволены. «Случай был в больнице Спасокукоцкого, — рассказал источник „Открытых медиа“. — Но такое происходит повсеместно». По его словам, людей просили написать заявления по собственному желанию. Поэтому многие предпочитают мириться с этим, чтобы не потерять работу.
В регионах, в том числе и в Подмосковье, случаев отказа в выплатах больше. Профсоюзы даже анонсировали в конце сентября — начале октября акцию «Заплати за ковид!» для привлечения внимания к проблеме. В подмосковных Мытищах и Красногорске прошли одиночные пикеты, в некоторых регионах удалось согласовать массовые акции.
«Ковидные» надбавки в Москве выплачиваются из федерального и регионального бюджетов. Так называемые «президентские» федеральные выплаты производят в соответствии с постановлениями правительства РФ 484 и 415. Первое устанавливает фиксированные выплаты медработникам, второе — в зависимости от среднемесячного дохода. Московские надбавки выплачивают согласно постановлению правительства Москвы 343-ПП.
Для младшего медперсонала выплаты начинаются от 25 тысяч руб., а для врачей они могут составлять до 80 тысяч. Федеральные выплаты не подлежат налогообложению, московские надбавки облагаются НДФЛ. Подразделения для работы с коронавирусными пациентами формирует само медучреждение.
Получить федеральные выплаты могут медработники, контактирующие с пациентами с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции в стационаре и амбулаторно. Но если в отношении первых вопросов, чаще всего, не возникает, то амбулаторным врачам приходится воевать за выплаты.
Сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал заявил «Зеленоград.ру», что постановления двусмысленны, противоречивы, имеют дыры в механизмах исполнения и порождают разные трактовки, кому платить и на каком основании. Ситуацию усугубил Минздрав, разославший письма о том, как правильно выплачивать надбавки в соответствие с постановлениями.
«При этом они не имеют характера нормативных актов, но на них начали ориентироваться и в больницах, в надзорных органах, — заявил Коновал. — Эти письма фактически ограничивают круг лиц, имеющих право на выплаты. Без вопросов платят сотрудникам красных зон и спецбригадам скорой помощи, а в других категориях медработников постоянно вспыхивают конфликты».
Из 484-го постановления, которое предусматривает самые крупные выплаты, выброшено все амбулаторное звено, хотя на него ложится самая большая нагрузка, как и на неотложные бригады скорой помощи, заявил Коновал.
В постановлении 415 отрезается категория медаботников, оказывающих медпомощь лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на медиков, работающих с основным потоком пациентов в приемном отделении, постановления не распространяются, хотя для них сохраняется опасность заражения коронавирусом.
С этим согласен и заведующий отделением кардиореанимации городской больницы 29 Алексей Эрлих. Он заявил «Зеленоград.ру», что разделение врачей на сотрудников «красной» и обычной зоны — в корне неправильно.
«Медики в ковидных отделениях даже лучше защищены, они ходят в костюмах спецзащиты, в больницах существуют санпропускники при входе и выходе из коронавирусных корпусов. Этого нет в обычном приемном отделении, а заболевшие ковидом там есть в большом количестве», — отметил Эрлих.
Вопиющей несправедливостью Эрлих назвал и практику подсчета времени, которое врач провел с коронавирусным пациентом. В данном случае надбавки рассчитываются, исходя из времени, а не угрозы, которой подвергается медик.
«Если ты провел пять минут в приемном отделении без защиты с коронавирусным пациентом и он на тебя чихнул — считается, что это ерунда, а если ты провел полчаса в полной защите — ты получишь деньги», — полагает Эрлих. Он назвал порочной саму систему выплат, вместо этого врачам следует платить нормальную зарплату вне зависимости от отделения, так как контактируют с ковидными пациентами сейчас все без исключения.
О повышении зарплаты заявил и Коновал. «Мы сменим требования, перестанем копаться в нюансах этих выплат и просто будем настаивать на повышении должностных окладов в 2-3 раза, если правительство не прислушается и введет выплаты за фактически отработанное время. Это будет выходом из ситуации».
На практике развести потоки пациентов сложно, хотя такие попытки предпринимаются. Для ковидных больных делаются отдельные входы и свое приемное отделение в обсервационные центры, чтобы такие больные не пересекались с плановыми пациентами по направлениям из поликлиник.
Система во многом работает лишь на бумаге, заявили изданию сразу несколько источников в больницах города. В зеленоградской больнице было одно приемное отделение для всех, где врачи работали с потенциально зараженными людьми в прямом контакте, рассказали врачи «Открытым медиа».
То же самое и в некоторых платных клиниках. Сотрудник одного из крупных медицинских центров на юге Москвы рассказал «Зеленоград.ру», что в их больнице при плановой госпитализации анализ на ковид делается в последнюю очередь, а значит, пациент может в течение недели проходить ряд обследований, будучи зараженным. Все это время работающие с пациентом медики рискуют заразиться от человека. Выплат они также не получают.