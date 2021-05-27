Что известно об «ЭпиВакКороне»?

Это вторая зарегистрированная в России отечественная вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 13 октября 2020 года. В декабре она поступила в гражданский оборот. В отличие «Спутника», препарат не содержит живых ослабленных вирусов или генетического материала ковида. Разработчики полагают, что для вакцинации будет использоваться следующая схема: две прививки с интервалом в 2-3 недели и далее ревакцинация с периодичностью от 1 до 3 лет.

Завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев сказал «РБК», что для человека не важно, какой вакциной его привьют: «Важно, что есть возможность привиться». Он отметил: «То, как она [вакцина «ЭпиВакКорона"] сделана, снижает вероятность побочных эффектов. Из-за того, что у вакцины меньше побочных проявлений, у неё может быть шире возможности использования. Поэтому выбирать эту вакцину нужно не только по возрасту пациента, но и по сопутствующей патологии», — сказал он.

«Спутник» тестировали на 30 тысячах добровольцев, «ЭпиВакКорону» — на трех тысячах человек. В СМИ после старта вакцинации препаратом «Вектора» писали, что люди не находят у себя антитела после прививки ей и делают вывод, что эта вакцина не работает. Один из разработчиков вакцины сказал «Медузе» (внесена в список СМИ-иноагентов), что антитела после их вакцины надо проверять их же тест-системой, а обычные тесты в частной лаборатории могут давать некорректные результаты.