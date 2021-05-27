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Альтернативная вакцина от ковида — «ЭпиВакКорона» — появилась в поликлиниках и павильонах «Здоровая Москва». Чем она отличается 27.05.2021 ZELENOGRAD.RU

В московских поликлиниках и павильонах «Здоровая Москва» теперь можно привиться не только «Спутником V», но и «ЭпиВакКороной». Эту вакцину разработали в научном центре «Роспотребнадзора» «Вектор». Как уточняют в мэрии, на приеме у врача каждый человек может сообщить, какой именно вакциной он хочет привиться.

Что известно об «ЭпиВакКороне»?

Это вторая зарегистрированная в России отечественная вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 13 октября 2020 года. В декабре она поступила в гражданский оборот. В отличие «Спутника», препарат не содержит живых ослабленных вирусов или генетического материала ковида. Разработчики полагают, что для вакцинации будет использоваться следующая схема: две прививки с интервалом в 2-3 недели и далее ревакцинация с периодичностью от 1 до 3 лет.

Завкафедры инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев сказал «РБК», что для человека не важно, какой вакциной его привьют: «Важно, что есть возможность привиться». Он отметил: «То, как она [вакцина «ЭпиВакКорона"] сделана, снижает вероятность побочных эффектов. Из-за того, что у вакцины меньше побочных проявлений, у неё может быть шире возможности использования. Поэтому выбирать эту вакцину нужно не только по возрасту пациента, но и по сопутствующей патологии», — сказал он.

«Спутник» тестировали на 30 тысячах добровольцев, «ЭпиВакКорону» — на трех тысячах человек. В СМИ после старта вакцинации препаратом «Вектора» писали, что люди не находят у себя антитела после прививки ей и делают вывод, что эта вакцина не работает. Один из разработчиков вакцины сказал «Медузе» (внесена в список СМИ-иноагентов), что антитела после их вакцины надо проверять их же тест-системой, а обычные тесты в частной лаборатории могут давать некорректные результаты.

Противопоказания для «ЭпиВакКороны»

Они практически такие же, как и для «Спутника»:

  • Гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим)
  • Тяжёлые формы аллергических заболеваний
  • Беременность и период грудного вскармливания
  • Дети до 18 лет
  • Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения

К дополнительным противопоказаниям относятся также первичный иммунодефицит, реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины, злокачественные заболевания крови и новообразования.

В Зеленограде записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник и по телефону:

  • Корпус 1460 — 8-499-738-36-60
  • Корпус 2042 — 8-499-210-33-43

Также пункт вакцинации и диспансеризации работает на площади Юности в павильоне «Здоровая Москва» работает каждый день с 8 до 20.

Около 20% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе уже привились от ковида, 30% собираются это сделать, а половина — не будет.

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Метки:
медицина, коронавирус, вакцина
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Обсуждение
Владимир Муромцев
5 часов назад
"антитела после их вакцины надо проверять их же тест-системой, а обычные тесты в частной лаборатории могут давать некорректные результаты." просто чудненько! антитела вам обнаружит только производитель))),а он их обязательно обнаружит!, достали с этой вакцинацией, из каждого утюга...
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