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Пункт вакцинации и диспансеризации открылся на площади Юности. Вот какие обследования там делают 11.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Павильон «Здоровая Москва» открылся на площади Юности. Здесь можно пройти профилактический осмотр и сделать прививку от ковида. Павильон работает каждый день с 8 до 20. Рассказываем, как он работает и какие обследования там проводят.

Какие документы нужны и как это проходит

Все исследования проводятся бесплатно, при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобится только паспорт или другой документ с ФИО и фото. После заполнения анкеты, вы проходите исследования. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте. Обещают, что всё займёт около часа. Прием ведут врачи городских поликлиник.

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Вакцинирование

Вакцинацию от ковида в павильонах можно пройти без предварительной записи. Если Вам 60+, то сделав прививку от коронавируса, вы можете принять участие в программе «Миллион призов» — получить подарочную карту на сумму 1000 баллов (рублей) или промокод на аналогичную сумму.

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Диспансеризация

Количество обследований в павильонах «Здоровая Москва» больше, чем при стандартной диспансеризации. Их объем зависит от пола, возраста и может быть расширен во время обследования.

Сердце и сосуды

  • Рост, вес, индекс массы тела (ИМТ)
  • Окружность талии
  • Артериальное давление (дополнительно проведут УЗИ брахиоцефальных артерий, если АД выше 140/90 мм.рт.ст. + повышенный уровень холестерина или АД 140/90 мм.рт.ст. +ИМТ > 30 кг/м2)
  • Электрокардиограмма
  • Холестерин
  • Пульсоксиметрия (если сатурация 94-96% проведут спирометрию)
  • Дополнительно проверят липидный спектр, если ИМТ > 30 кг/м2, холестерин > 5,2 ммоль/л., окружность талии >88 см, АД выше 140/90 мм.рт.ст.
  • Дополнительно проведут биоимпедансометрия, если ИМТ > 30 кг/м2, окружность талии >88 см

Глаза

  • Внутриглазное давление

Сахарный диабет

  • Глюкоза
  • Гликированный гемоглобин

Кровь

  • Общий анализ крови

Женское здоровье

  • Цитологическое исследование мазка с шейки матки

Мужское здоровье

  • Анализ крови на ПСА (для мужчин старше 40 лет)

Молочные железы

  • УЗИ молочных желез
  • Маммография (для женщин 40-75 лет)

Желудочно-кишечный тракт

  • Анализ кала на скрытую кровь (для пациентов старше 40 лет)

Щитовидная железа

  • ТТГ (для пациентов старше 40 лет)
  • Дополнительно проведут УЗИ щитовидной железы, если есть изменения (увеличение, узел)

Осмотр врача-терапевта

  • Дополнительно проведут дерматоскопию при наличии подозрительных кожных образований
  • Дополнительно проведут УЗИ лимфатических узлов при их увеличении

Подробнее на сайте проекта.

Почему для обследований и вакцинирования недостаточно поликлиник?

По словам мэра Собянина, многие доходят до обычной поликлиники только когда станет совсем плохо. А когда такая мини-поликлиника находится в месте прогулок, то «тысячи людей узнают о проблемах со здоровьем и, не запуская болезнь, заранее получат необходимые рекомендации и лечение». Исследования покажут, что организм здоров или быстро выявят отклонения, чтобы начать лечение. Пациенты, у которых выявят проблемы во время первичного обследования, не будут забыты — врачи телемедицинского центра будут сопровождать их до полного завершения обследования, постановки диагноза и назначения лечения.

По результатам работа таких павильонов в 2019 году, у 12% пациентов были выявлены симптомы тех или иных заболеваний, о которых они чаще всего и не подозревали. Все они получили направления на углубленные исследования и консультации специалистов. Какому количеству пациентов был в конце концов поставлен новый диагноз, не сообщается.

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Метки:
медицина, площадь юности, вакцина
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