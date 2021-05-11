Почему для обследований и вакцинирования недостаточно поликлиник?

По словам мэра Собянина, многие доходят до обычной поликлиники только когда станет совсем плохо. А когда такая мини-поликлиника находится в месте прогулок, то «тысячи людей узнают о проблемах со здоровьем и, не запуская болезнь, заранее получат необходимые рекомендации и лечение». Исследования покажут, что организм здоров или быстро выявят отклонения, чтобы начать лечение. Пациенты, у которых выявят проблемы во время первичного обследования, не будут забыты — врачи телемедицинского центра будут сопровождать их до полного завершения обследования, постановки диагноза и назначения лечения.

По результатам работа таких павильонов в 2019 году, у 12% пациентов были выявлены симптомы тех или иных заболеваний, о которых они чаще всего и не подозревали. Все они получили направления на углубленные исследования и консультации специалистов. Какому количеству пациентов был в конце концов поставлен новый диагноз, не сообщается.