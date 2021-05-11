Павильон «Здоровая Москва» открылся на площади Юности. Здесь можно пройти профилактический осмотр и сделать прививку от ковида. Павильон работает каждый день с 8 до 20. Рассказываем, как он работает и какие обследования там проводят.
Все исследования проводятся бесплатно, при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобится только паспорт или другой документ с ФИО и фото. После заполнения анкеты, вы проходите исследования. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте. Обещают, что всё займёт около часа. Прием ведут врачи городских поликлиник.
Вакцинацию от ковида в павильонах можно пройти без предварительной записи. Если Вам 60+, то сделав прививку от коронавируса, вы можете принять участие в программе «Миллион призов» — получить подарочную карту на сумму 1000 баллов (рублей) или промокод на аналогичную сумму.
Количество обследований в павильонах «Здоровая Москва» больше, чем при стандартной диспансеризации. Их объем зависит от пола, возраста и может быть расширен во время обследования.
Сердце и сосуды
- Рост, вес, индекс массы тела (ИМТ)
- Окружность талии
- Артериальное давление (дополнительно проведут УЗИ брахиоцефальных артерий, если АД выше 140/90 мм.рт.ст. + повышенный уровень холестерина или АД 140/90 мм.рт.ст. +ИМТ > 30 кг/м2)
- Электрокардиограмма
- Холестерин
- Пульсоксиметрия (если сатурация 94-96% проведут спирометрию)
- Дополнительно проверят липидный спектр, если ИМТ > 30 кг/м2, холестерин > 5,2 ммоль/л., окружность талии >88 см, АД выше 140/90 мм.рт.ст.
- Дополнительно проведут биоимпедансометрия, если ИМТ > 30 кг/м2, окружность талии >88 см
Глаза
- Внутриглазное давление
Сахарный диабет
- Глюкоза
- Гликированный гемоглобин
Кровь
- Общий анализ крови
Женское здоровье
- Цитологическое исследование мазка с шейки матки
Мужское здоровье
- Анализ крови на ПСА (для мужчин старше 40 лет)
Молочные железы
- УЗИ молочных желез
- Маммография (для женщин 40-75 лет)
Желудочно-кишечный тракт
- Анализ кала на скрытую кровь (для пациентов старше 40 лет)
Щитовидная железа
- ТТГ (для пациентов старше 40 лет)
- Дополнительно проведут УЗИ щитовидной железы, если есть изменения (увеличение, узел)
Осмотр врача-терапевта
- Дополнительно проведут дерматоскопию при наличии подозрительных кожных образований
- Дополнительно проведут УЗИ лимфатических узлов при их увеличении
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По словам мэра Собянина, многие доходят до обычной поликлиники только когда станет совсем плохо. А когда такая мини-поликлиника находится в месте прогулок, то «тысячи людей узнают о проблемах со здоровьем и, не запуская болезнь, заранее получат необходимые рекомендации и лечение». Исследования покажут, что организм здоров или быстро выявят отклонения, чтобы начать лечение. Пациенты, у которых выявят проблемы во время первичного обследования, не будут забыты — врачи телемедицинского центра будут сопровождать их до полного завершения обследования, постановки диагноза и назначения лечения.
По результатам работа таких павильонов в 2019 году, у 12% пациентов были выявлены симптомы тех или иных заболеваний, о которых они чаще всего и не подозревали. Все они получили направления на углубленные исследования и консультации специалистов. Какому количеству пациентов был в конце концов поставлен новый диагноз, не сообщается.