В начале июня на площади Юности открылся павильон «Здоровая Москва», где до конца лета любой взрослый может пройти диспансеризацию. Корреспонденты Zelenograd.ru сами прошли обследования, буквально на себе выяснив, как работает выездная поликлиника, кому она нужна, а кому нет.
Время работы павильона — с 8 до 22, но тут тоже есть свои «часы пик». Как рассказывают медсестры, самое спокойное и малолюдное время — это вечер, поскольку многие думают, что кровь можно сдавать только с раннего утра. Это не так, ее можно сдать и вечером — достаточно не есть пару часов перед сдачей анализа и не злоупотреблять жирной пищей или алкоголем в течение всего дня. Поэтому время лучше рассчитывать заранее, несмотря на то, что внутри комфортно, не всем по силам стоять в длинных очередях.
Удобно, что москвичам достаточно иметь паспорт или его копию, или водительское удостоверение — данные полиса ОМС найдут по компьютеру.
Диспансеризация делится на два вида: экспресс и расширенная. В первом случае можно сдать только анализ крови, а затем проконсультироваться с терапевтом, во втором предлагается рассчитать индекс массы тела, сделать ЭКГ, измерить артериальное и внутриглазное давление, определить относительный и абсолютный сердечно-сосудистый риск, пройти онкоскрининг (для мужчин в соответствии с возрастом) и сделать флюорографию (по дополнительному графику).
Доврачебный осмотр и консультация терапевта одновременно проводится в двух разных кабинетах. Это сделано для того, чтобы пройти диспансеризацию за час было реально. По факту, задержки все-таки бывают: зависает система (на любое количество людей всего один компьютер, через него выдается обходной лист), сотрудники МФЦ работают то по одному, то по двое и на всех физически не хватает внимания.
Однако, посетить павильон стоит каждому, а особенно тем, кто уже и не помнит, как выглядит поликлиника. По пути домой или во время прогулки вы можете проверить состояние своего здоровья и вовремя узнать о том, что у вас начинаются какие-то проблемы, а не «когда заболит» и будет уже поздно.
Наши корреспонденты сами прошли диспансеризацию в выездной поликлинике и рассказали о своих впечатлениях.
— Я веду здоровый образ жизни, чувствую себя хорошо, в поликлиники не хожу, но понимаю, что в моём возрасте надо начинать проверяться. До сих пор не знал свой холестерин и сахар — это стыдно. В медицинский пункт на площади Юности я пришел в четверг около семи вечера. От момента входа до выхода прошло 46 минут. Из них непосредственно у врачей я пробыл не больше десяти: измерить рост, вес, глазное давление, снять ЭКГ, взять кровь из пальца и вены, измерить давление и пульс. Остальное время — заполнение на терминале длинной анкеты про образ жизни и имеющиеся заболевания и ожидание у ресепшна, которое можно было бы сократить.
Две девушки, работающие на ресепшне «зашивались», их рук явно не хватало. Вообще, немедицинский персонал (я слышал, что это сотрудники МФЦ) очень приветливый и работал отлично.
Врачи работают с дикой скоростью, ничего не говорят и не объясняют: «раздевайтесь до пояса, ложитесь». Что будут делать? Оказывается ЭКГ. Почему это нельзя сказать, не дожидаясь вопроса, непонятно. В поликлиниках они тоже так себя ведут?
Ни о каком правильном измерении давления у терапевта речи не идёт. Даже я — дилетант — вижу массу ошибок, которых можно было избежать, тем более время сделать всё правильно есть. Данные в компьютер медсестра набивает медленно, одним пальцем. А ведь неправильно измеренное давление может привести к неправильной оценке сердечно-сосудистого риска и, возможно, к избыточным исследованиям.
Но больше всего расстроило, что меня без моего ведома прикрепили к поликлинике (которая даже территориально мне неудобна), а так как за каждого прикрепленного поликлиника получает денежку из бюджета, то на мне ещё и дополнительно заработали. Ну и финальный штрих — в заключении написали почему-то, что у меня группа здоровья IIIb. То есть при всех хороших показателях получилось у них, что я совсем больной. Подозреваю, что в отчет меня запишут, как выявленного при диспансеризации хронического больного.
Но в целом, если забыть про все эти понятные недоработки, это полезная инициатива. Если вы не знаете свой сердечно-сосудистый риск, идите на площадь Юности.
— Мне показалось, что для молодого человека эта затея абсолютно бесполезная. Я достаточно регулярно слежу за своим здоровьем, чего и всем советую, но, пройдя осмотр, ничего такого, что существенно сэкономило бы мое время или силы, не узнала. Я потратила практически два часа на то, чтобы мне сказали уровень моего холестерина и глюкозы, а остальное насчет крови «узнаете по почте». Далее мне прочитали информацию, которая поступает из обычной поликлиники, то есть, ее я и так знаю от своего лечащего терапевта.
Получается, я могла бы узнать тоже самое за меньшее количество времени в своей поликлинике. Флюорографического аппарата не было, когда будет (какое расписание) — не сказали, для ЭКГ я «ещё молодая». Риск сердечно-сосудистых заболеваний оказался нулевым.
Конечно, то, что сейчас усиленно начали следить за здоровьем граждан — очень важно, но для меня это вышло не особо релевантно временным затратам.
«Я не знала, что такое в этом павильоне происходит, — рассказала тридцатилетняя Татьяна. — Гуляла с дочкой, решили зайти, посмотреть. Дочь у меня маленькая, времени мало, из-за этого и в поликлинику не хожу. Решила экспресс-тест пройти. Сказали, холестерин в порядке, но есть вероятность, что дело ухудшится, поэтому надо пересмотреть питание. Вот так, представляете, случайно зашла».
«Я сама ничего не проходила, для дедушки зашла узнать, — объясняет девушка, стоящая на выходе из павильона — ему 70 лет, а ко врачу пойти не заставишь. А вся семья волнуется. Мы тут практически через дорогу живем, вот я и узнала, что процедуры, вроде, быстрые, надеюсь, уговорю его анализы сдать».
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