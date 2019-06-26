Как работает «Здоровая Москва»

Время работы павильона — с 8 до 22, но тут тоже есть свои «часы пик». Как рассказывают медсестры, самое спокойное и малолюдное время — это вечер, поскольку многие думают, что кровь можно сдавать только с раннего утра. Это не так, ее можно сдать и вечером — достаточно не есть пару часов перед сдачей анализа и не злоупотреблять жирной пищей или алкоголем в течение всего дня. Поэтому время лучше рассчитывать заранее, несмотря на то, что внутри комфортно, не всем по силам стоять в длинных очередях.

Удобно, что москвичам достаточно иметь паспорт или его копию, или водительское удостоверение — данные полиса ОМС найдут по компьютеру.

Диспансеризация делится на два вида: экспресс и расширенная. В первом случае можно сдать только анализ крови, а затем проконсультироваться с терапевтом, во втором предлагается рассчитать индекс массы тела, сделать ЭКГ, измерить артериальное и внутриглазное давление, определить относительный и абсолютный сердечно-сосудистый риск, пройти онкоскрининг (для мужчин в соответствии с возрастом) и сделать флюорографию (по дополнительному графику).

Доврачебный осмотр и консультация терапевта одновременно проводится в двух разных кабинетах. Это сделано для того, чтобы пройти диспансеризацию за час было реально. По факту, задержки все-таки бывают: зависает система (на любое количество людей всего один компьютер, через него выдается обходной лист), сотрудники МФЦ работают то по одному, то по двое и на всех физически не хватает внимания.

Однако, посетить павильон стоит каждому, а особенно тем, кто уже и не помнит, как выглядит поликлиника. По пути домой или во время прогулки вы можете проверить состояние своего здоровья и вовремя узнать о том, что у вас начинаются какие-то проблемы, а не «когда заболит» и будет уже поздно.

Наши корреспонденты сами прошли диспансеризацию в выездной поликлинике и рассказали о своих впечатлениях.