Возле здания кинотеатра «Электрон» на площади Юности построили павильон «Здоровая Москва». С 3 июня и до конца лета каждый взрослый сможет пройти расширенную диспансеризацию: бесплатно проверить свое здоровье, пройти различные медицинские обследования, а также получить консультацию специалистов. Самое важное — здесь можно оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В павильоне на площади Юности установят аппарат УЗИ, электрокардиограф, спирограф (для измерения показателей легких), пульсоксиметр (для определения показателей насыщения крови кислородом) и многое другое, сообщает департамент здравоохранения. Также посетителю предложат пройти электрокардиографию и измерят артериальное давление. Можно будет сдать экспресс-анализ для определения уровня глюкозы и холестерина в крови (забор крови из пальца), а затем и проверить себя на риск возникновения смертельного сердечно-сосудистого заболевания Кровь из вены возьмут для проведения общего анализа, для мужчин в соответствии с возрастом предусмотрен анализ ПСА (определение простат-специфического антигена — исследование, позволяющее на ранних стадиях выявить рак простаты).

Обследовать можно практически весь организм, исключение — маммография, осмотр женщин гинекологом, взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование и гастроскопия. Эти исследования будут доступны для проведения в поликлинике по месту прикрепления пациента Общее время диагностики займет около часа, а результаты сразу внесут в электронную карту. А если понадобятся дополнительные обследования, то пациента запишут на прием в поликлинику к профильным врачам. Они будут работать с 08:00 до 22:00 без перерывов на обед и выходных.

В павильоне обещают оборудовать кабинет врача педиатра, поэтому в будние дни ребенка можно проконсультировать у врача-педиатра.

Если вы прикреплены к какой-либо поликлиники, для прохода обследования достаточно паспорта или его копии либо водительского удостоверения. Московский полис необходим только в том случае, если у вас нет прикрепления, но есть регистрация по месту жительства в Москве. Прикрепиться можно будет прямо в павильон. Также необходимо заполнить добровольное согласие на оказание медицинской помощи, обработку персональных данных, а также при желании согласие на получение результатов анализов на электронную почту.

Из представленных обследований наиболее важно — возможность оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). «Каждому человеку, начиная с 18-летнего возраста, нужно знать своё артериальное давление, каждому мужчине с 40 лет и женщине с 50 лет нужно знать свой риск ССЗ. Это нужно, чтобы начать вовремя принимать превентивные или лечебные меры по сохранению своего здоровья и уменьшению риска развития смерти, инфарктов, инсультов и прочих серьёзных болезней, — говорит д.м.н. заведующий кардиореанимацией ГКБ №29 Алексей Эрлих. — Насколько я знаю, в ходе этих обследований в парках планируется дифференцированно подходить к оценке риска ССЗ и давать простые и короткие рекомендации. Поэтому я всем очень советую пройти как можно скорее (в парке или в поликлинике) пройти первичное обследование по оценке риска ССЗ».

При этом ряд врачей не считают необходимым и эффективным ряд проводимых в ходе диспансеризации обследований (например, спирографии).

Павильоны «Здоровая Москва» — это легковозводимые сборно-разборные модульные конструкции, сообщают в департаменте. Поэтому, предполагается, что с осени павильон на площади Юности уберут.