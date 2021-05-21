C момента старта массовой прививочной кампании в начале января в столице привилось всего 1,3 млн человек из 12 млн жителей (11 процентов). Несмотря на то, что Москва первой в мире из крупных городов объявила о массовой вакцинации, ее темпы неудовлетворительны, считает мэр Москвы.
«Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы. И это удивительно, потому что если бы у нас закончилась история [с коронавирусом] — ну бог с ним. Но болеем, продолжаем болеть, продолжают умирать люди. При этом не хотят прививаться», — сказал Собянин на встрече с активистами из числа жителей, добавив, что ему «обидно».
По его оценке, привитых сейчас могло бы быть в два раза больше — с учетом большого количества прививочных пунктов и бесплатности вакцины. Сейчас в стационарах находятся девять тысяч жителей с тяжелым течением ковида, подчеркнул мэр: «Здесь забитый госпиталь больными, умирающими. Ну что это такое? Давайте сами себя пожалеем».
Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее также сказал «Интерфаксу», что темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Горелов связал это в том числе с антипрививочным движением.
«Медуза» (внесена в список СМИ-иностранных агентов) со ссылкой на свои источники сообщила, что сейчас в Москве ежедневно прививается от ковида 2,5-3,5 тысячи человек в день. В департаменте здравоохранения изданию назвали совсем другую цифру: 8-10 тысяч человек в сутки.
При таких темпах вакцинации Москва достигнет цели — 60 процентов привитых — только через 5-7 лет, дает вывод «Медуза». Чтобы привить 60 процентов жителей к осени (а сейчас привито 10 процентов), количество привитых нужно увеличить до 60 тысяч человек в день.
Несмотря на рост числа госпитализированных с осложнениями коронавируса и внебольничными пневмониями, эпидемическая ситуация в мае 2021 года радикально отличается сентябрьской, отмечает издание. Во-первых, потому, что во время первой и второй волны эпидемии в Москве заражение перенесли около половины жителей — а, значит, они получили иммунитет. Во-вторых, еще около 10 процентов горожан до середины мая получили хотя бы одну дозу вакцины. Таким образом, иммунитет к вирусу получили 50-60 процентов жителей, делает вывод «Медуза».
По данным на 21 мая, в Москве за сутки прибавилось 2,9 тысяч больных. Ниже 2,6 тысяч это количество не опускается с 7 мая, однако пики по 3,2 тысячи человек были еще 29 апреля и 1 мая.
В Зеленограде записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник и по телефону:
- Корпус 911 — 8-962-940-98-84
- Корпус 1460 — 8-499-738-36-60
- Корпус 2042 — 8-499-210-33-43
Также пункт вакцинации и диспансеризации работает на площади Юности. Павильон «Здоровая Москва» работает каждый день с 8 до 20.