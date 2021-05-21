Медцентр «Томоград» спонсор темы
«Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе». Собянин заявил о низких темпах вакцинации от коронавируса 21.05.2021 ZELENOGRAD.RU

C момента старта массовой прививочной кампании в начале января в столице привилось всего 1,3 млн человек из 12 млн жителей (11 процентов). Несмотря на то, что Москва первой в мире из крупных городов объявила о массовой вакцинации, ее темпы неудовлетворительны, считает мэр Москвы.

«Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы. И это удивительно, потому что если бы у нас закончилась история [с коронавирусом] — ну бог с ним. Но болеем, продолжаем болеть, продолжают умирать люди. При этом не хотят прививаться», — сказал Собянин на встрече с активистами из числа жителей, добавив, что ему «обидно».

По его оценке, привитых сейчас могло бы быть в два раза больше — с учетом большого количества прививочных пунктов и бесплатности вакцины. Сейчас в стационарах находятся девять тысяч жителей с тяжелым течением ковида, подчеркнул мэр: «Здесь забитый госпиталь больными, умирающими. Ну что это такое? Давайте сами себя пожалеем».

Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее также сказал «Интерфаксу», что темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Горелов связал это в том числе с антипрививочным движением.

Читайте также
За прививку от ковида пожилые москвичи получат поощрение на тысячу рублей. Их можно потратить в некоторых магазинах, аптеках и кафе

«Медуза» (внесена в список СМИ-иностранных агентов) со ссылкой на свои источники сообщила, что сейчас в Москве ежедневно прививается от ковида 2,5-3,5 тысячи человек в день. В департаменте здравоохранения изданию назвали совсем другую цифру: 8-10 тысяч человек в сутки.

При таких темпах вакцинации Москва достигнет цели — 60 процентов привитых — только через 5-7 лет, дает вывод «Медуза». Чтобы привить 60 процентов жителей к осени (а сейчас привито 10 процентов), количество привитых нужно увеличить до 60 тысяч человек в день.

Несмотря на рост числа госпитализированных с осложнениями коронавируса и внебольничными пневмониями, эпидемическая ситуация в мае 2021 года радикально отличается сентябрьской, отмечает издание. Во-первых, потому, что во время первой и второй волны эпидемии в Москве заражение перенесли около половины жителей — а, значит, они получили иммунитет. Во-вторых, еще около 10 процентов горожан до середины мая получили хотя бы одну дозу вакцины. Таким образом, иммунитет к вирусу получили 50-60 процентов жителей, делает вывод «Медуза».

По данным на 21 мая, в Москве за сутки прибавилось 2,9 тысяч больных. Ниже 2,6 тысяч это количество не опускается с 7 мая, однако пики по 3,2 тысячи человек были еще 29 апреля и 1 мая.

В Зеленограде записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках городских поликлиник и по телефону:

  • Корпус 911 — 8-962-940-98-84
  • Корпус 1460 — 8-499-738-36-60
  • Корпус 2042 — 8-499-210-33-43

Также пункт вакцинации и диспансеризации работает на площади Юности. Павильон «Здоровая Москва» работает каждый день с 8 до 20.

Читайте также
Пункт вакцинации и диспансеризации открылся на площади Юности. Вот какие обследования там делают
Вы привились от ковида?
Да
Нет, но собираюсь
Нет, и не буду
Проголосовали 10 человек
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Диагностика причины головной боли» МРТ головного мозга с сосудами + МРТ шейного отдела - 8900 рублей. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коронавирус, вакцина
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе». Собянин заявил о низких темпах вакцинации от коронавируса Новости
«Власть не радуется, что у нас создается гражданское общество». Студентку из Зеленограда вычислили по камерам и оштрафовали за участие в митинге. Мы с ней поговорили Истории
На месте беговой дорожки в парке Победы мэр обещал сделать лыжню. Префектура говорит, что это невозможно из-за уборки и реагентов Новости
Турслет для семей с детьми — 29 мая Афиша
Моноспектакль Евгения Гришковца «Предисловие» — 27 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Рекультивацию огромной свалки рядом с Зеленоградом отложили на следующий год. На неё потратят не меньше полумиллиарда рублей Новости
Семейный пикник с мастер-классами и ярмаркой «Лентяй-маркет» — 22 мая в деревне Лигачёво Афиша
С кем герой «Мастера и Маргариты» Стёпа Лиходеев напился на даче в Сходне и что говорили о его собутыльнике Воланд, Ленин и Троцкий Истории
Какие места в Зеленограде и окрестностях обрабатывают от клещей Гид
Между 14 и 18 микрорайонами возле железной дороги планируют сделать «зебру» со светофором. Она будет рядом с существующим подземным переходом Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Пешеходную «Аллею вязов» в 9 микрорайоне благоустроят в 2022 году — проектирование уже началось Новости
Бюджет Москвы увеличили почти на двести миллиардов рублей. Из них 29 пойдет на строительство МЦД Новости
Супермаркеты «Билла» войдут в сеть «Ленты». А «Дикси» будут принадлежать «Магниту» Новости
Лекция «Транзит Венеры? И куда это она?» — 23 мая в Творческом лицее Афиша
Летние интенсивы в школе программирования «Алгоритмика». Подарок для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» Новости
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Концерт «Путеводитель по планетам» Московского государственного симфонического оркестра — 23 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Фирсановский мост обещают доделать только в декабре Новости
Офлайн-лекция «Унесенная призраками японская культура» — 22 мая в Культурном центре «Доброволец» Афиша
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Звуковую рекламу из динамиков на зданиях решили запретить. В Зеленограде ей злоупотребляют несколько организаций Новости
Оба подземных перехода на станции Крюково закроют для входа и выхода со стороны «старого» города. Вот как придется переходить в «новый» город и на платформы Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Число детей с иммунодиагностикой туберкулеза в Зеленограде растет в два раза быстрее, чем в Москве Новости
«Красивая осанка, стройное и сильное тело, гибкость и легкость, спина без боли». Уникальная студия пилатеса в Зеленограде Партнерский материал
© 1997–2021 Зеленоград.ру