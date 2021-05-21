C момента старта массовой прививочной кампании в начале января в столице привилось всего 1,3 млн человек из 12 млн жителей (11 процентов). Несмотря на то, что Москва первой в мире из крупных городов объявила о массовой вакцинации, ее темпы неудовлетворительны, считает мэр Москвы.

«Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы. И это удивительно, потому что если бы у нас закончилась история [с коронавирусом] — ну бог с ним. Но болеем, продолжаем болеть, продолжают умирать люди. При этом не хотят прививаться», — сказал Собянин на встрече с активистами из числа жителей, добавив, что ему «обидно».

По его оценке, привитых сейчас могло бы быть в два раза больше — с учетом большого количества прививочных пунктов и бесплатности вакцины. Сейчас в стационарах находятся девять тысяч жителей с тяжелым течением ковида, подчеркнул мэр: «Здесь забитый госпиталь больными, умирающими. Ну что это такое? Давайте сами себя пожалеем».

Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее также сказал «Интерфаксу», что темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Горелов связал это в том числе с антипрививочным движением.