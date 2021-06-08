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Прививку от ковида намерены включить в национальный календарь. Это позволит отстранять от работы непривитых учителей, врачей, коммунальщиков и соцработников 08.06.2021 ZELENOGRAD.RU

В Госдуме в первом чтении приняли закон о включении прививки от коронавируса в национальный календарь прививок. Депутаты настаивают, что это делается для возможности закупать вакцину за счет бюджетных средств. Но юридически — если не будут введены дополнительные ограничения — эти поправки позволят отстранять от работы непривитых людей из списка социально значимых профессий.

Что случилось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после принятия законопроекта в первом чтении подчеркнул, что вакцинация от ковида останется добровольной. «Мы с вами прекрасно понимаем, что никого не имеют права уволить за то, что он не сделал прививку. Если кто-то увязывает календарь с увольнениями, давайте разберемся и поправим. И людей защитим. И уберем эту угрозу. Вот в чем наша задача», — сказал он в ходе обсуждения поправок.

В пояснительной записке говорится, что поправки нужны для выделения дополнительных средств на закупку вакцины. До конца 2021 года для этого понадобится — чтобы обеспечить 60 процентов привитого населения — еще 29,7 млн доз вакцины и 26,4 млрд рублей соответственно.

Как отмечает «Коммерсант», с момента внесения до первого чтения законопроекта прошло менее двух недель. На прием поправок дается день — до 9 июня. Издание предполагает, что законопроект окончательно рассмотрят в Госдуме в ускоренном порядке, до 18 июля.

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Какие могут быть последствия

Пока что прививка против коронавируса вписана в национальном календаре по эпидемиологическим показаниям. Это означает, что обязательной она стала бы в конкретном регионе, где власти приняли бы такое решение. Например, при высоких темпах заражения в регионе. Поэтому сейчас любые угрозы работодателя уволить непривитого сотрудника незаконны.

Внесение прививки в национальный календарь юридически может позволить отстранить непривитого работника из сферы социально значимых профессий. К ним относятся, например, учителя, врачи, коммунальщики, соцработники, работники транспортной сферы, чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Полный список можно увидеть здесь. Сейчас в национальном календаре есть прививки, например, от кори, столбняка и гепатита, полиомиелита и гриппа. Работодатели обязаны отслеживать, что у его сотрудников есть все необходимые обязательные прививки.

Отстранение не означает увольнение (хотя зарплату в это время все равно не выплачивают), поэтому формально прививки по-прежнему остаются добровольными.

Представители общественного движения «Иммунный ответ», которые настаивают на действительно добровольной вакцинации, требуют провести общественные обсуждения этих поправок.

Около 20% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе уже привились от ковида, 30% собираются это сделать, а половина — не будет.

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Метки:
медицина, коронавирус, вакцина
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