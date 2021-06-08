Что случилось

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после принятия законопроекта в первом чтении подчеркнул, что вакцинация от ковида останется добровольной. «Мы с вами прекрасно понимаем, что никого не имеют права уволить за то, что он не сделал прививку. Если кто-то увязывает календарь с увольнениями, давайте разберемся и поправим. И людей защитим. И уберем эту угрозу. Вот в чем наша задача», — сказал он в ходе обсуждения поправок.

В пояснительной записке говорится, что поправки нужны для выделения дополнительных средств на закупку вакцины. До конца 2021 года для этого понадобится — чтобы обеспечить 60 процентов привитого населения — еще 29,7 млн доз вакцины и 26,4 млрд рублей соответственно.

Как отмечает «Коммерсант», с момента внесения до первого чтения законопроекта прошло менее двух недель. На прием поправок дается день — до 9 июня. Издание предполагает, что законопроект окончательно рассмотрят в Госдуме в ускоренном порядке, до 18 июля.