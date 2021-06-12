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Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня: фудкорты в ТЦ и игровые комнаты закроют, непривитых работников просят перевести на удаленку 12.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня, заработная плата при это должна быть сохранена. Фактические 9 выходных (с 12 по 20 июня) нужны, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом в Москве. С 13 по 20 июня закроются детские игровые комнаты и фудкорты в торговых центрах, обслуживание посетителей по ночам в клубах, караоке и боулингах запрещено.

«Похоже, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах. И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов „традиционных“ групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые», — написал мэр.

Какие ограничения вводятся:

  • всем компаниям рекомендуют перевести на удаленку не менее трети всех сотрудников (в их числе не учитываются люди, получившие прививку от ковида). Непривитых нужно стимулировать сделать прививку;
  • пожилых людей просят воздержаться от поездок, побыть дома или на даче;
  • приостанавливается работа детских игровых комнат и фудкортов в торговых центрах и других аналогичных организациях;
  • в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23 до 6 часов (за исключением обслуживания на вынос).
  • в крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката и беседки. Уточняется, что фактически в парках можно будет только гулять. В числе таких территорий есть Крюковский лесопарк

«Длинные выходные помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить» , — заключил Собянин.

Несколько дней назад мэрия объявила об ужесточении контроля за ношением масок и перчаток в кафе, ТЦ и транспорте. За вчерашний день в столице выявили 6,7 тысяч заболевших. Днем ранее — 5,8 тысяч человек.

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В Зеленограде записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info (ссылки в первом комментарии), в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Емиас.Инфо», в информационных киосках городских поликлиник и по телефону:

  • Корпус 1460 — 8-499-738-36-60
  • Корпус 2042 — 8-499-210-33-43

Также пункт вакцинации и диспансеризации работает на площади Юности. Павильон «Здоровая Москва» работает каждый день с 8 до 20.

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Метки:
коронавирус, карантин
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