Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня, заработная плата при это должна быть сохранена. Фактические 9 выходных (с 12 по 20 июня) нужны, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом в Москве. С 13 по 20 июня закроются детские игровые комнаты и фудкорты в торговых центрах, обслуживание посетителей по ночам в клубах, караоке и боулингах запрещено.

«Похоже, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах. И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов „традиционных“ групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые», — написал мэр.