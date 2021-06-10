«К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц» , — заявил Сергей Собянин. Сейчас, по его словам, госпитализировано около 10 тысяч человек. Очередной локдаун пока вводить не собираются, уточнил он. Заммэра столицы Анастасия Ракова сказала, что повышение уровня заболеваемости связано с несоблюдением жителями профилактических мер.

По словам начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, контроль ужесточат за пассажирами транспорта и метро, посетителями торговых центров и «других мест скопления граждан». Московско-Тверская пригородная пассажирская компания уже подтвердила усиление контроля.

Сергей Собянин дополнительно обратился к рестораторам и сфере торговли, попросив их придерживаться санитарных норм, а всех остальных жителей — «агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию».

Жестче контролировать будут и сами предприятия. Данчиков предупредил, что «будут проводиться постоянные контрольные мероприятия сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора». Особое внимание обратят на общепит, клубы и концерты.

Сейчас за нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Юрлица за нарушение норм могут лишиться от 300 тысяч до 1 млн рублей. В случае повторных нарушений возможна приостановка деятельности на срок до 90 суток.