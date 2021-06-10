За вчерашний день в Москве выявили 5,2 тысячи новых больных коронавирусом. Это новый пик за последние пять месяцев — с 14 января, когда зафиксировали 5,9 тысячи заболевших. На фоне роста заболеваемости власти Москвы объявили, что будут жестче отслеживать ношение масок и перчаток в общественных местах.
«К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц» , — заявил Сергей Собянин. Сейчас, по его словам, госпитализировано около 10 тысяч человек. Очередной локдаун пока вводить не собираются, уточнил он. Заммэра столицы Анастасия Ракова сказала, что повышение уровня заболеваемости связано с несоблюдением жителями профилактических мер.
По словам начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, контроль ужесточат за пассажирами транспорта и метро, посетителями торговых центров и «других мест скопления граждан». Московско-Тверская пригородная пассажирская компания уже подтвердила усиление контроля.
Сергей Собянин дополнительно обратился к рестораторам и сфере торговли, попросив их придерживаться санитарных норм, а всех остальных жителей — «агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию».
Жестче контролировать будут и сами предприятия. Данчиков предупредил, что «будут проводиться постоянные контрольные мероприятия сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора». Особое внимание обратят на общепит, клубы и концерты.
Сейчас за нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Юрлица за нарушение норм могут лишиться от 300 тысяч до 1 млн рублей. В случае повторных нарушений возможна приостановка деятельности на срок до 90 суток.
C момента старта массовой прививочной кампании в начале января в столице — по данным на 21 мая — привилось всего 1,3 млн человек из 12 млн жителей (11 процентов). При том, что Москва первой в мире из крупных городов объявила о массовой вакцинации.
«Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы. И это удивительно, потому что если бы у нас закончилась история [с коронавирусом] — ну бог с ним. Но болеем, продолжаем болеть, продолжают умирать люди. При этом не хотят прививаться», — сказал Собянин на встрече с активистами из числа жителей, добавив, что ему «обидно».
По его оценке, привитых сейчас могло бы быть в два раза больше — с учетом большого количества прививочных пунктов и бесплатности вакцины.
Сейчас в Москве ежедневно прививается от ковида 2,5-3,5 тысячи человек, сообщила «Медуза» (внесена в список СМИ-иностранных агентов) со ссылкой на свои источники. В департаменте здравоохранения изданию назвали совсем другую цифру: 8-10 тысяч человек в сутки.
При таких темпах вакцинации Москва достигнет цели — 60 процентов привитых — только через 5-7 лет, дает вывод «Медуза». Чтобы привить 60 процентов жителей к осени (а сейчас привито 10 процентов), количество привитых нужно увеличить до 60 тысяч человек в день.
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», врач иммунолог Николай Крючков сказал «Дождю», что считает официальные цифры заниженными. Он ожидает, что осенью ситуация повторится в виде очередной волны заболеваемости.
В Зеленограде записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Емиас.Инфо», в информационных киосках городских поликлиник и по телефону:
- Корпус 1460 — 8-499-738-36-60
- Корпус 2042 — 8-499-210-33-43
Также пункт вакцинации и диспансеризации работает на площади Юности. Павильон «Здоровая Москва» работает каждый день с 8 до 20.
В середине мая представители малого и среднего бизнеса попросили мэрию отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах. Сейчас сферу услуг штрафуют за обслуживание посетителей, которые были без перчаток. Бизнесмены считают, что перчатки должны стать рекомендацией — или же чиновникам нужно «убеждать и принуждать жителей носить перчатки не за счет предпринимателей», так как они в этом случае не могут выступить «принудительно-карательной силой».
Предприниматели объясняют свою просьбу тем, что москвичи носят маски и соблюдают социальную дистанцию, но из-за теплой погоды «подавляющее большинство» не носит перчатки и не надевает их магазине или ресторане. За обслуживание таких посетителей бизнес штрафуют на 100-300 тысяч рублей. Продавцы вправе отказывать им в обслуживании и вызывать полицию, отмечает «Коммерсант», но тогда у заведений из-за таких конфликтов падает выручка.
Например, в мае ресторан сети «Теремок» в Москве оштрафовали на 200 тысяч рублей за посетителя без перчаток, который забирал заказ на кассе. По словам основателя сети Михаила Гончарова, покупатель при этом был в маске: «А теперь давайте вдумаемся, какой абсурд заложен в этой системе — заходит человек, делает фото покупателя без перчаток и ты уже должен 200 тысяч рублей».
При этом федеральный Роспотребнадзор еще в июне прошлого года не настаивал на ношении перчаток, уточняя, что нужно ходить в них или постоянно мыть руки. В апреле 2021 года эта рекомендация сохранилась. На сайте стопкоронавирус. рф говорится только о частом мытье рук и использовании антисептиков.
В Зеленограде за покупателей без масок и перчаток привлекали к ответственности, например, магазины «Пятерочка» и «Перекресток», «Атак», «Дикси».