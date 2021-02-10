Компания «ПринтерОК»: спонсор темы
Предприятия стали в два раза чаще привлекать за антиковидные нарушения. Но теперь они обычно отделываются предупреждениями 10.02.2021 ZELENOGRAD.RU

За полгода с начала эпидемии коронавируса через зеленоградский суд прошло больше тысячи административных дел на граждан и компании за несоблюдение мер безопасности. В последние три месяца ситуация изменилась: протоколы на фирмы стали составлять в два раза чаще, но почти все опубликованные решения оканчивались предупреждением, а не штрафом. Рассказываем, как менялось отношение к санитарным нарушениям.

За что штрафуют

Есть три статьи для штрафов: общероссийские (20.6.1 и часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ) и московская (3.18.1 КоАП Москвы). По части 2 статьи 6.3 штрафуют тех, кто не соблюдает санитарные требования к уборке помещений. По 20.6.1 — всех остальных.

Санкции по 20.6.1: штраф для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч, для ИП от 30 до 50, для юрлиц — от 100 до 300. По части 2 статьи 6.3 наказания строже: штраф для должностных лиц и ИП — от 50 до 150, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч или приостановление деятельности до 90 суток.

Торговые сети отделались предупреждением

С ноября по январь органы власти выписали на юрлиц 91 постановление о привлечения к ответственности (за первые полгода эпидемии — 103): 80 — по статье 20.6.1, 11 — по статье 6.3. Сколько компаний в итоге были оштрафованы и на какую сумму, неизвестно. 13 протоколов из общего числа вернули в органы власти, так как они составили их с ошибками. Только одно дело прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. По 58 делам назначено наказание, два дела обжалованы, остальные в процессе.

Все опубликованные решения по супермаркетам закончились предупреждением (то есть их вину признали, но штрафовать не стали). Штрафы выписали магазину одежды и нескольким индивидуальным предпринимателям. С чем связана эта смена курса, непонятно: возможно, судьи посчитали неправильным штрафовать продуктовые сети за то, что они не могут заставить покупателей носить маски и перчатки — это самый частый состав правонарушения.

Почти половина протоколов составлена в период с середины ноября (тогда ввели запрет на работу заведений после 23 часов) по середину декабря.

«Агроторг» (магазины «Пятерочка» и «Перекресток») — 12 протоколов, по 9 из них назначено наказание. Опубликовано только три решения суда, события правонарушения в них идентичны: сотрудники магазинов не требовали от покупателей носить маски и соблюдать дистанцию. Во всех случаях дело закончилось вынесением предупреждения.

«Перекресток» отдельно — 4 протокола, по 3 из них назначено наказание.

«Союз Святого Иоанна Воина» (магазины «Верный») — 4 протокола, по 3 из них назначено наказание. Состав правонарушения тот же, что в «Агроторге»: покупатели не носили маски и перчатки. Компания тоже получила предупреждение.

«Атак» — 1 протокол, тот же состав, тоже предупреждение.

«Дикси» — 2 протокола, по обоим назначено наказание. Компанию обвиняли, что посетители не соблюдают дистанцию, но представители фирмы настаивали, что на видеозаписи виден только один покупатель у кассы, который стоит слишком близко к ней. «Дикси» тоже получила только предупреждение.

По одному протоколу получили также «Макдоналдс», «Бургер Кинг» и «KFC», «Вкусвилл», «Билла», «Магнит», «Почта России» и «Альфа-банк». Решения по ним не опубликованы.

«Зелфуд» (кафе-чайхана «Дюшес» на Центральном проспекте, 3) получила протокол за отсутствие входного фильтра, рециркуляторов и маленького запаса масок. Представитель компании просит не штрафовать их, так как «ООО „Зелфуд“ является микропредприятием, и бремя штрафа для него несоразмерно последствиям допущенного правонарушения». Суд ограничился предупреждением.

«Детский мир» в корпусе 2309А уличили в отсутствии подходящего по мощности рециркулятора — и ограничились предупреждением.

«Остин» за несоблюдение посетителей дистанции оштрафовали на 50 тысяч рублей. Столько же назначили «Русской телефонной компании», чьи сотрудники в салоне сотовой связи работали без масок и перчаток.

Протокол проверяющие пытались составить в отношении студгородка МИЭТ, потому что обнаружили слишком мало дозаторов с антисептиками, а в смыве с ручки холодильника в одной из комнат и с ручки дозатора с антисептиком в умывальной комнате — кишечную палочку. Однако протокол вернули из-за ошибок в нем.

Около 20 протоколов составили на индивидуальных предпринимателей, но большинство из них также получили только предупреждения. Не повезло, например, кальянной в корпусе 2309А (приостановление деятельности на 45 суток из-за маленького запаса масок, рециркулятора и неприготовленных растворов для уборки) и магазину в ТЦ «Рекорд» в 16 микрорайоне (штраф 25 тысяч рублей за многоразовую маску на продавце).

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Метки:
коронавирус, бизнес, суд
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