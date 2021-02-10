Торговые сети отделались предупреждением

С ноября по январь органы власти выписали на юрлиц 91 постановление о привлечения к ответственности (за первые полгода эпидемии — 103): 80 — по статье 20.6.1, 11 — по статье 6.3. Сколько компаний в итоге были оштрафованы и на какую сумму, неизвестно. 13 протоколов из общего числа вернули в органы власти, так как они составили их с ошибками. Только одно дело прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. По 58 делам назначено наказание, два дела обжалованы, остальные в процессе.

Все опубликованные решения по супермаркетам закончились предупреждением (то есть их вину признали, но штрафовать не стали). Штрафы выписали магазину одежды и нескольким индивидуальным предпринимателям. С чем связана эта смена курса, непонятно: возможно, судьи посчитали неправильным штрафовать продуктовые сети за то, что они не могут заставить покупателей носить маски и перчатки — это самый частый состав правонарушения.

Почти половина протоколов составлена в период с середины ноября (тогда ввели запрет на работу заведений после 23 часов) по середину декабря.

«Агроторг» (магазины «Пятерочка» и «Перекресток») — 12 протоколов, по 9 из них назначено наказание. Опубликовано только три решения суда, события правонарушения в них идентичны: сотрудники магазинов не требовали от покупателей носить маски и соблюдать дистанцию. Во всех случаях дело закончилось вынесением предупреждения.

«Перекресток» отдельно — 4 протокола, по 3 из них назначено наказание.

«Союз Святого Иоанна Воина» (магазины «Верный») — 4 протокола, по 3 из них назначено наказание. Состав правонарушения тот же, что в «Агроторге»: покупатели не носили маски и перчатки. Компания тоже получила предупреждение.

«Атак» — 1 протокол, тот же состав, тоже предупреждение.

«Дикси» — 2 протокола, по обоим назначено наказание. Компанию обвиняли, что посетители не соблюдают дистанцию, но представители фирмы настаивали, что на видеозаписи виден только один покупатель у кассы, который стоит слишком близко к ней. «Дикси» тоже получила только предупреждение.

По одному протоколу получили также «Макдоналдс», «Бургер Кинг» и «KFC», «Вкусвилл», «Билла», «Магнит», «Почта России» и «Альфа-банк». Решения по ним не опубликованы.

«Зелфуд» (кафе-чайхана «Дюшес» на Центральном проспекте, 3) получила протокол за отсутствие входного фильтра, рециркуляторов и маленького запаса масок. Представитель компании просит не штрафовать их, так как «ООО „Зелфуд“ является микропредприятием, и бремя штрафа для него несоразмерно последствиям допущенного правонарушения». Суд ограничился предупреждением.

«Детский мир» в корпусе 2309А уличили в отсутствии подходящего по мощности рециркулятора — и ограничились предупреждением.

«Остин» за несоблюдение посетителей дистанции оштрафовали на 50 тысяч рублей. Столько же назначили «Русской телефонной компании», чьи сотрудники в салоне сотовой связи работали без масок и перчаток.

Протокол проверяющие пытались составить в отношении студгородка МИЭТ, потому что обнаружили слишком мало дозаторов с антисептиками, а в смыве с ручки холодильника в одной из комнат и с ручки дозатора с антисептиком в умывальной комнате — кишечную палочку. Однако протокол вернули из-за ошибок в нем.

Около 20 протоколов составили на индивидуальных предпринимателей, но большинство из них также получили только предупреждения. Не повезло, например, кальянной в корпусе 2309А (приостановление деятельности на 45 суток из-за маленького запаса масок, рециркулятора и неприготовленных растворов для уборки) и магазину в ТЦ «Рекорд» в 16 микрорайоне (штраф 25 тысяч рублей за многоразовую маску на продавце).