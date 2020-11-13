Магазины, банки, предприятия: больше половины протоколов составлены с ошибками

С апреля по октябрь органы власти выписали на юрлиц 103 постановления о привлечения к ответственности: 86 — по статье 20.6.1, 17 — по статье 6.3. Сколько компаний в итоге были оштрафованы и на какую сумму, неизвестно: картотека суда говорит лишь о том, что 64 протокола из общего числа вернули в органы власти, так как они составили их с существенными ошибками. Отметка об отмене назначенного штрафа есть только у одного дела.

Протоколы поступали в суд достаточно равномерно, и судить о том, есть ли корреляция с числом больных или усилением контроля со стороны Роспотребнадзора, по картотеке дел нельзя.

«Агроторг» (магазины «Пятерочка» и «Перекресток») — десять дел, из них в семи случаях протоколы вернули составителям.

Торговый дом «Перекресток» отдельно — шесть дел, из них четыре возврата. Например, в октябре сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали, что директор магазина нарушила несколько федеральных законов и постановлений главного санитарного врача России. Суд вернул им эти материалы, указав, что конкретного правонарушения в протоколе так и не описано.

«Тандер» (магазины «Магнит») — четыре дела, три из них возвращено, за одно выписали штраф в 500 рублей. В июне директор магазина не обеспечил наличие в зале устройства для обеззараживания воздуха. Директор признала вину, но отметила, что рециркулятор они уже установили.

«Союз Святого Иоанна Воина» (магазины «Верный») — три протокола, пока вернули только один. В июне суд признал магазин виновным по статье 20.6.1: проверяющие обнаружили никем не ограниченное количество покупателей, которых не предупреждали о необходимости держать дистанцию.

«Билла» — один протокол, еще рассматривается

«Вайлдбериз» — два протокола, один еще в суде. В июне их оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что у двух менеджеров по работе с клиентами не было масок и перчаток. Один из них объяснил, что был без средств защиты, так как это мешало ему общаться с клиентом, второй — что как раз собирался ее менять.

ИП — трех индивидуальных предпринимателей оштрафовали за работу в продуктовых магазинах без средств защиты. Например, в октябре Ирину Шведову — на 30 тысяч рублей (по статье 20.6.1), в сентябре столько же назначили Виктории Румяцевой, которая работала в корпусе 403.

«Гринландия» (фитнес-клуб «Грин Сити») — один протокол. Его вернули составителям, которые утверждали, что сотрудники заведения не соблюдают социальную дистанцию.

Банки — девять протоколов на «Открытие», «Хоум кредит», ВТБ, «Промсвязбанк» и «Альфа-банк». На момент подготовки материала восемь из них вернули. Проверяющие посчитали нарушением то, что банки допустили «работу банкомата с очным присутствием граждан».



Также протоколы выписали отделению «Почты России», магазинам «Всеинструментыру», «Мясницкий ряд», гендиректору завода «Протон» и научно-производственному предприятию «Акваавтоматика» (за отсутствие дистанции между работниками, материалы суд вернул), «Макдоналдсу» и магазину «Fix Price» (оба протокола за несоблюдение дистанции покупателями и сотрудниками суд вернул).