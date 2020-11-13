Больше тысячи административных дел на граждан и компании за несоблюдение мер безопасности в условиях эпидемии коронавируса прошло через зеленоградский суд с апреля, и этот поток не прекращается. Половине организаций и людей, оштрафованных по общероссийским нормам, удалось отбиться в суде из-за неправильно составленных протоколов. Зеленоградцам, которым выписывали постановления по новой статье московского КоАПа, отменить штрафы оказалось сложней — это удалось в каждом третьем случае. Рассказываем, как и за что в нашем городе наказывали в период борьбы с ковидом и почему так много оправдательных решений.
В апреле в российский КоАП добавили два основания штрафовать граждан и компании за нарушения в период режима повышенной готовности. У статей 20.6.1 и части 2 статьи 6.3 очень похожи описанные в них правонарушения. Верховный суд РФ определил, что по второй статье нужно штрафовать тех, кто болел и нарушил самоизоляцию, прилетел из-за границы и не сообщил об этом, уклоняется от лечения ковида. По первой — всех остальных.
Санкции по 20.6.1: для граждан штраф от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч, для ИП от 30 до 50, для юрлиц — от 100 до 300.
По части 2 статьи 6.3 наказания строже: штраф для граждан — от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — от 50 до 150, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч или приостановление деятельности до 90 суток.
В апреле же Мосгордума добавила статью, аналогичную сразу обоим российским, в столичный КоАП. По статье 3.18.1 вас оштрафуют на четыре тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции, введенного Сергеем Собяниным 5 марта. Правда, Верховный суд считает, что за нарушения указа мэра следует штрафовать по 20.6.1 — и московским судам пришлось придумывать, почему они штрафуют именно по московской статье.
С апреля по октябрь органы власти выписали на юрлиц 103 постановления о привлечения к ответственности: 86 — по статье 20.6.1, 17 — по статье 6.3. Сколько компаний в итоге были оштрафованы и на какую сумму, неизвестно: картотека суда говорит лишь о том, что 64 протокола из общего числа вернули в органы власти, так как они составили их с существенными ошибками. Отметка об отмене назначенного штрафа есть только у одного дела.
Протоколы поступали в суд достаточно равномерно, и судить о том, есть ли корреляция с числом больных или усилением контроля со стороны Роспотребнадзора, по картотеке дел нельзя.
«Агроторг» (магазины «Пятерочка» и «Перекресток») — десять дел, из них в семи случаях протоколы вернули составителям.
Торговый дом «Перекресток» отдельно — шесть дел, из них четыре возврата. Например, в октябре сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали, что директор магазина нарушила несколько федеральных законов и постановлений главного санитарного врача России. Суд вернул им эти материалы, указав, что конкретного правонарушения в протоколе так и не описано.
«Тандер» (магазины «Магнит») — четыре дела, три из них возвращено, за одно выписали штраф в 500 рублей. В июне директор магазина не обеспечил наличие в зале устройства для обеззараживания воздуха. Директор признала вину, но отметила, что рециркулятор они уже установили.
«Союз Святого Иоанна Воина» (магазины «Верный») — три протокола, пока вернули только один. В июне суд признал магазин виновным по статье 20.6.1: проверяющие обнаружили никем не ограниченное количество покупателей, которых не предупреждали о необходимости держать дистанцию.
«Билла» — один протокол, еще рассматривается
«Вайлдбериз» — два протокола, один еще в суде. В июне их оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что у двух менеджеров по работе с клиентами не было масок и перчаток. Один из них объяснил, что был без средств защиты, так как это мешало ему общаться с клиентом, второй — что как раз собирался ее менять.
ИП — трех индивидуальных предпринимателей оштрафовали за работу в продуктовых магазинах без средств защиты. Например, в октябре Ирину Шведову — на 30 тысяч рублей (по статье 20.6.1), в сентябре столько же назначили Виктории Румяцевой, которая работала в корпусе 403.
«Гринландия» (фитнес-клуб «Грин Сити») — один протокол. Его вернули составителям, которые утверждали, что сотрудники заведения не соблюдают социальную дистанцию.
Банки — девять протоколов на «Открытие», «Хоум кредит», ВТБ, «Промсвязбанк» и «Альфа-банк». На момент подготовки материала восемь из них вернули. Проверяющие посчитали нарушением то, что банки допустили «работу банкомата с очным присутствием граждан».
Также протоколы выписали отделению «Почты России», магазинам «Всеинструментыру», «Мясницкий ряд», гендиректору завода «Протон» и научно-производственному предприятию «Акваавтоматика» (за отсутствие дистанции между работниками, материалы суд вернул), «Макдоналдсу» и магазину «Fix Price» (оба протокола за несоблюдение дистанции покупателями и сотрудниками суд вернул).
По статьям российского КоАПа в суд на жителей Зеленограда поступило 268 протоколов, 201 из них — за нарушение самозоляции, 67 — за нарушение санитарных норм. 166 протоколов суд вернул составителям из-за ошибок в документах, еще по около 60 делам заседания продолжаются.
До осени суды рассматривали до 40 дел в месяц, в октябре это число резко выросло двое, причем большая часть пришлась на время после 19 октября — сразу после того, как мэрия предупредила об усилении контроля за масочным режимом в общественном транспорте. В эти дни в Москве выявляли 4,5-5 тысяч случаев ежедневно. Сказать, на какую сумму оштрафовали граждан, нельзя: по основной части уже законченных дел решения не опубликованы, а в остальных сумма штрафа вымарана как персональные данные.
За нарушение санитарных правил (часть 2 статьи 6.3) выписывали протоколы, например, за несообщение о прилете из-за границы. Так, в августе Дарья Инякина прилетела из Турции и, по мнению Роспотребнадзора, не сообщила о себе и не прошла обследование. В качестве доказательства ведомство представило распечатку лиц с такой же фамилией, указывая, что женщины там нет. Однако суд вернул этот протокол: проверяющие сделали выборку по ошибочной фамилии «Инакина».
Алексей Надин в мае после прилета отказался оставаться дома на самоизоляции, настаивая, что федеральные законы и санитарные правила не позволяют применять меры по изоляции к тем, у кого нет симптомов ковида. Суд эти доводы не принял и оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Веру Сурину в июне оштрафовали на 15 тысяч за то, что она вышла из квартиры, будучи контактной. Она признала вину, объяснив, что ей нужно было увезти собаку в ветеринарную клинику, так как той стало плохо.
За прогулки без уважительной причины пытались оштрафовать нескольких жителей, но в трех из четырех опубликованных решений эти материалы вернули из-за ошибок в документации. В протоколах указывались такие формулировки: «гулял, осознавая противоправный характер своих действий», «находился на детской площадке, не имея на то официально подтвержденных обстоятельств», «шел к другу, осознавая противоправный характер своих действий». Последняя фраза — из самого первого протокола, составленного по статье 20.6.1 в Зеленограде.
Всего в картотеке Зеленоградского суда с апреля по октябрь 759 дел, однако все они — апелляции, так как по статье 3.18.1 КоАП Москвы штрафует не суд, а сотрудники Главного контрольного управления или Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). Таким образом, все эти дела в суде — попытки людей обжаловать уже назначенные штрафы. Сколько штрафов Главконтроль и ОАТИ выписали на самом деле, неизвестно: на запросы «Зеленоград.ру» они ответили, что не ведут отдельного учета по Зеленограду.
В обоих ведомствах сообщили, что москвичи с подтвержденным диагнозом, а также проживающие с ними люди «стали гораздо более ответственно относиться к соблюдению режима обязательной изоляции на дому». В мае-июне за такие нарушения «в среднем в сутки» привлекали более тысячи граждан, а осенью «среднесуточное количество нарушителей снизилось в 10 раз».
В Зеленограде из 759 дел 244 вернули заявителям, из-за неверно составленных жалоб суд отказался их рассматривать. Постановление о назначенном штрафе отменили в 185 случаях, 23 жалобы рассмотрели, но оставили без удовлетворения. Еще по 63 делам производство прекращено: как можно судить по некоторым текстам решений, это те постановления, которые отменили ввиду ошибочности сами ОАТИ и Главконтроль.
Больше всего жалоб пришлось на июнь-июль, суды регистрировали больше двухсот дел в месяц, однако ближе к осени, несмотря на вновь начавшийся прирост больных и усиление ограничений в городе, количество жалоб заметно уменьшалось, за октябрь их было всего 40.
Журнал «Холод» рассказал, что когда городские суды захлестнула волна жалоб с требованиями отмены штрафов по московской статье, судьям пришлось выбирать. С одной стороны, штрафы за нарушение самоизоляции противоречат федеральному законодательству — Главконтроль и ОАТИ назначали штрафы по данным приложения «Соцмониторинг», камер видеонаблюдения и геолокации телефонов — то есть автоматически, без составления протокола и расследования, а это недопустимо — получается, эти штрафы надо отменять, а люди вправе требовать компенсаций. С другой стороны была мэрия Москвы, дискредитировать которую судьям не особо хотелось.
Анализ опубликованных решений говорит о том, что суды стали предлагать людям сделку: признание вины в обмен на отмену штрафов. Такой исход лишал людей возможности требовать компенсации ущерба за незаконные постановления. Большинство москвичей решило согласиться, утверждает «Холод»: большинство штрафов суды отменили по причине «малозначительности проступка». Это означает, что фактически суд вставал на сторону мэрии и признавал факт проступка человека, но штраф за это не назначал.
В Зеленограде по причине малозначительности чаще всего отменяли штрафы за выход из дома человека на карантине. Например, в мае суд объяснял Т. Павловой, покинувшей квартиру, что ее действия содержат состав правонарушения, но оно малозначительно, так как не несет «существенной угрозы охраняемым общественным отношениям». Штраф в четыре тысячи рублей ей отменили.
В июле Ю. Зеленов говорил в суде, что они с супругой не выходили из квартиры во время карантина, кроме дня, когда надо было ехать на компьютерную томографию легких. Ему штраф в четыре тысячи тоже отменили ввиду малозначительности проступка.
В августе О. Семенов доказывал в суде, что его незаконно оштрафовали из-за приложения «Соцмониторинг», так как сотрудники Роспотребнадзора не объяснили ему, что устанавливать его обязательно. Когда ему пришло уведомление об этом, приложение работало с перебоями, о чем он сообщал в техподдержку. Суд согласился с его доводами и отменил штраф.
Двух жителей летом оштрафовали за нахождение вдали от дома без уважительной причины. Их жалобы суд отклонил. Еще одну женщину обязали платить штраф, несмотря на ее доводы, что денег на маски и перчатки для похода в магазины у нее нет.