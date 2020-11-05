Житель 6 микрорайона Сергей М. днем 31 октября вышел в соседний магазин «Мастерок» за стройматериалами для ремонта. Он рассчитывал, что это займет пару минут, поэтому не взял с собой из дома документы и телефон. Торопясь, он не надел маску, которая лежала в кармане. Это заметили сотрудники полиции: подойдя, они настояли, чтобы Сергей проехал с ними в отделение для составления протокола — хотя при их приближении он сразу надел маску.

Полицейские перед задержанием не сделали ему замечание и не предложили ему прекратить правонарушение, а сразу заговорили о протоколе и штрафе. Как рассказала его супруга, «доблестные сотрудники были непреклонны: на месте составлять акт отказались и отвезли мужа в отделение, где он провел два часа. Составили акт о административном правонарушении (есть у „Зеленоград.ру“) и отпустили домой».

В протоколе значится, что вследствие неиспользования маски Сергей «подверг риску заражения других граждан, находящихся одновременно с ним в торговом зале, а также сотрудников магазина». Протокол составлен по части 2 статьи 3.18.1 Кодекса об административных нарушениях Москвы, штраф по ней — четыре тысячи рублей.

Закон дает сотрудникам полиции право доставлять людей в отдел для составления протокола, если его невозможно составить на месте (статья 27.2 КоАП РФ). Одна из таких причин невозможности — отсутствие у человека документов, удостоверяющих личность. То есть формально у полицейских были основания увезти Сергея в отделение, хотя в составленном там протоколе данных паспорта или иного документа все равно нет. Зачем они потратили время человека и свое собственное, не совсем понятно.

Сергей записал в протоколе, что согласен с изложенными полицией событиями. Если вы попадете в аналогичную ситуацию, в своих замечаниях к протоколу стоит указать все, с чем вы не согласны: считаете, что состав правонарушения отсутствует или малозначителен, сотрудники полиции допустили процессуальные нарушения, нарушили ваши права. Это может помочь вам, когда данный протокол будет рассматривать судья.