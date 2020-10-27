«Всеобщий масочный режим» для жителей России вводит Роспотребнадзор с 28 октября. Для Москвы, где обязательное ношение масок действует с мая, новым стало только требование находиться в маске на парковке и в лифтах. Новые ограничительные меры вводятся из-за продолжающегося распространения коронавируса, а также сезонного подъема заболеваемости.

В постановлении ведомства сказано, что контроль за соблюдением этого требования остается за главами субъектов. Мэрия Москвы пока что не выпустила своих нормативно-правовых актов по этому поводу. Поэтому сейчас остается неясным, как будет реализован этот запрет находиться без масок в лифтах и на парковках, какая конкретно служба будет контролировать это и распространят ли штрафы для граждан без масок и на эти места.

Какие именно парковки имеются в виду, крытые или открытые, тоже неясно. Если и те, и другие, то зачем находиться в маске на улице? И где проходит граница парковки? Должен ли водитель, припарковавшийся вдоль улицы, надеть маску, выйдя из машины? По ГОСТу, «парковочное место» — специально обозначенное место, являющееся в том числе частью дороги или примыкающее к проезжей части, обочине для организованной стоянки транспортных средств. Определение «парковки» нам найти не удалось.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заявил, что маски на парковках и улице лучше использовать, так как «бывает, что человек ещё не чувствует заболевания, но уже заразен, а коронавирус может распространяться по воздуху до пяти-семи метров» (источник этих данных он не уточнил). По его словам, ношение маски «в местах с неочевидным уровнем опасности — таких, как парковка — дисциплинирует людей».

В постановлении Роспотребнадзора также есть другие рекомендации: запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов) и работу общепита с 23:00 до 6:00, усилить режим дезинфекции в общественном транспорте и других местах массового пребывания, проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тысяч населения среднесуточно.

Оперштаб Москвы уже заявил, что не планирует ограничивать работу ночных заведений, так как в городе уже приняты меры по контролю за их посещением (QR-коды для посетителей).