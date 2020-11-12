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На «зебре» через Георгиевский проспект включили новый светофор. Недавно здесь насмерть сбили человека 12.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Утром 12 ноября включили светофор на пешеходном переходе через Георгиевский проспект, между корпусами 1620 и 1701 (хоспис), где недавно насмерть сбили человека, а другой получил тяжёлые травмы. Прошло чуть больше месяца с момента происшествия. Светофор включили немного быстрее, чем после декабрьской трагедии на улице Каменке, когда на «зебре» погибли бабушка с пятилетней внучкой, а двухлетняя девочка чудом избежала смерти.

Светофорные столбы установили на тротуарах по обе стороны дороги, а также в разрыве разделительного ограждения. Светофор дублируется также на штангах над дорогой. Объекты оборудованы кнопкой для вызова пешеходной фазы, а вот дополнительной подсветки нет.

Супружескую пару сбили на Георгиевском проспекте 7 октября. Женщина через несколько часов скончалась в больнице, мужчина со множественными переломами и другими травмами почти неделю лежал в реанимации. Дома у них оставались 22-летний неходячий сын и 86-летняя мать погибшей, тоже инвалид. Заботу о них взяли на себя соседи до приезда родственников.

Установить светофор на переходе через Георгиевский проспект напротив хосписа зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения решила ещё в 2019 году, после того как вблизи построили крупную зону отдыха со скейтпарком, в связи с чем пешеходный поток через проспект стал заметно интенсивнее.

Ставить здесь светофор или нет, решали несколько лет. В 2018-м думали установить однофазовый — мигающий оранжевым цветом, какие вешают на нерегулируемых переходах. В следующем году, когда рядом появилась популярная зона отдыха, чиновники «созрели» до полноценного светофора. Хотя по уму всё должны были сделать наоборот: сначала обеспечить безопасность перехода, потом строить парк — или параллельно, чтобы светофор и парк начали функционировать одновременно.

Запрос на установку светофора на этой «зебре» префектура отправила в департамент транспорта в том же 2019 году. В ведомстве решение одобрили и назначили неопределённую дату «до конца 2020 года». В середине года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подтвердил ту же неопределённую дату, притом что остальные светофоры, даже не запланированные на 2020-й, из-за случившегося на Каменке сравнительно оперативно установили. По какой причине тянули с установкой светофора на Георгиевском проспекте — непонятно, но после смертельного ДТП процесс наконец ускорили.

Трагедия на Каменке произошла 5 декабря 2019 года, светофор установили 14 января следующего года, включили 27-го. Трагедия на Георгиевском произошла 7 октября, светофор установили 1 ноября, включили 12-го.

Как ранее рассказали «Зеленоград.ру» в ЦОДД и технический директор компании-подрядчика «СпецДорПроект» Константин Антонович, проблема с подключением, главным образом, состоит в поисках точки питания, от которой электричество будет поступать к светофору. Ближайшие дома, как правило, отказывают в подключении к их щитовым, поэтому приходится либо месяцами согласовывать, либо искать альтернативные источники. Для подключения светофора напротив хосписа электрокабели тянули от соседнего светофора, расположенного примерно в полукилометре от смертельной «зебры».

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Метки:
безопасность дорожного движения, микрорайон 16, светофор, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), георгиевский проспект
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