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Светофор на смертельной «зебре» через Георгиевский проспект обещают включить в течение недели 09.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Установили, но пока не включили светофор на пешеходном переходе между корпусами 1620 и 1701 (хоспис), где месяц назад насмерть сбили женщину, а её муж получил тяжёлые травмы. Выяснили, почему долго ждать.

Работы по подключению и настройке займут около месяца, сказали «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). «Надо найти точку питания, протянуть к ней провода. Это всегда долгий процесс. Потом надо будет настроить, следить, как работает, чтобы не было лишних красных-зеленых сигналов, чтобы всё стройненько ехало». Светофор оборудуют кнопкой для пешеходов, а вот дополнительную подсветку «зебры» пока не планируют, уточнили в ЦОДД.

У подрядчика — компании «СпецДорПроект» более оптимистичные прогнозы. Электропитание решили тянуть от ближайшего светофора, расположенного примерно в пятистах метров, поскольку ждать разрешения на подключение, скажем, у ближайшего дома можно месяцами. В этот раз обещают сделать максимально быстро: на все согласования и работы уйдёт дней семь — максимум десять, сообщил «Зеленоград.ру» технический директор «СпецДорПроекта» Константин Антонович.

— Все очень любят возмущаться, что так долго, а когда ЦОДД заходит с просьбой о подключении к щитовой дома, эти же люди и отказывают, тянут согласование месяцами. То есть если ТСЖ или старший по дому не захочет дать возможность получить питание, то его и не получить. Вот такой парадокс, — говорит он.

Смертельное ДТП на нерегулируемой «зебре» случилось 7 октября. Поставить здесь светофор в префектуре решили ещё в прошлом году, все документы передали в департамент транспорта. Зеленоградская прокуратура сразу начала проверку, почему светофор до сих пор не установили. Выяснили, что со стороны префектуры затягивания сроков не было. Результаты проверки отправили в столичную прокуратуру, которой подведомственны дептранс и ЦОДД.

Объект и так был в плане ЦОДД на этот год, но после трагедии префектура обратилась туда с просьбой ускорить его ввод — и организация пошла городу навстречу: пообещали установить светофор в течение месяца. Обещание выполнили — теперь дело за подключением и настройкой.

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И ЦОДД, и «СпецДорПроект» придерживаются стратегии: все пешеходные переходы через четыре полосы и более — а на Георгиевском проспекте их шесть — должны быть регулируемыми и с островками безопасности. Сегодня это можно делать без ущерба для движения транспорта, подчёркивает Антонович. По его мнению, несчастье произошло в первую очередь из-за безответственного вождения водителя: «или превысил скорость, или смотрел очередной коммент в соцсетях, или просто был невнимателен».

— Но то, что прежнее бестолковое проектирование улиц и переходов способствует таким трагедиям, — бесспорный факт, — считает он. — Постепенно эти стандарты: островки, искривление траектории, регулируемые пешеходные переходы — именно наземные, а не внеуличные убожества — станут стандартом для городской среды, а потом и для загородных трасс. Но на это уйдёт время, к сожалению: пока проектировщики поймут, пока власти прекратят сопротивляться.

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Метки:
пешеходный переход, безопасность дорожного движения, микрорайон 16, светофор, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), георгиевский проспект
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