Работы по подключению и настройке займут около месяца, сказали «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). «Надо найти точку питания, протянуть к ней провода. Это всегда долгий процесс. Потом надо будет настроить, следить, как работает, чтобы не было лишних красных-зеленых сигналов, чтобы всё стройненько ехало». Светофор оборудуют кнопкой для пешеходов, а вот дополнительную подсветку «зебры» пока не планируют, уточнили в ЦОДД.

У подрядчика — компании «СпецДорПроект» более оптимистичные прогнозы. Электропитание решили тянуть от ближайшего светофора, расположенного примерно в пятистах метров, поскольку ждать разрешения на подключение, скажем, у ближайшего дома можно месяцами. В этот раз обещают сделать максимально быстро: на все согласования и работы уйдёт дней семь — максимум десять, сообщил «Зеленоград.ру» технический директор «СпецДорПроекта» Константин Антонович.



— Все очень любят возмущаться, что так долго, а когда ЦОДД заходит с просьбой о подключении к щитовой дома, эти же люди и отказывают, тянут согласование месяцами. То есть если ТСЖ или старший по дому не захочет дать возможность получить питание, то его и не получить. Вот такой парадокс, — говорит он.

Смертельное ДТП на нерегулируемой «зебре» случилось 7 октября. Поставить здесь светофор в префектуре решили ещё в прошлом году, все документы передали в департамент транспорта. Зеленоградская прокуратура сразу начала проверку, почему светофор до сих пор не установили. Выяснили, что со стороны префектуры затягивания сроков не было. Результаты проверки отправили в столичную прокуратуру, которой подведомственны дептранс и ЦОДД.

Объект и так был в плане ЦОДД на этот год, но после трагедии префектура обратилась туда с просьбой ускорить его ввод — и организация пошла городу навстречу: пообещали установить светофор в течение месяца. Обещание выполнили — теперь дело за подключением и настройкой.