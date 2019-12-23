Автомобиль сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе на Яблоневой аллее около 6 часов вечера 19 декабря.

Авария произошла на переходе от школы №609 на сторону лесопарка в 3 микрорайоне недалеко от улицы Юности. Водитель на «Дацун ON-DO» двигался в сторону улицы Юности, когда сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу от школы в лесопарк. Об этом рассказали в пресс-службе Зеленоградского ГИБДД.

Стоит отметить, что вокруг перехода установлены «лежачие полицейские», правда довольно далеко от него. Видимо водитель успел набрать скорость. Дополнительной подсветки на переходе нет.

Пострадавший доставлен нарядом «скорой помощи» в больницу. По факту ДТП ведется расследование.

Это второе ДТП на пешеходном переходе на Яблоневой аллее за неделю. В предыдущем, сбили студента МИЭТа и пытались увезти его с места ДТП.

Предпоследнее ДТП такого рода произошло на пересечении Центрального проспекта и улицы Лётчика Полагушина. Там мужчина пострадал на регулируемом пешеходном переходе при свете дня.