Автомобиль сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе на Яблоневой аллее около 6 часов вечера 19 декабря.
Авария произошла на переходе от школы №609 на сторону лесопарка в 3 микрорайоне недалеко от улицы Юности. Водитель на «Дацун ON-DO» двигался в сторону улицы Юности, когда сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу от школы в лесопарк. Об этом рассказали в пресс-службе Зеленоградского ГИБДД.
Стоит отметить, что вокруг перехода установлены «лежачие полицейские», правда довольно далеко от него. Видимо водитель успел набрать скорость. Дополнительной подсветки на переходе нет.
Пострадавший доставлен нарядом «скорой помощи» в больницу. По факту ДТП ведется расследование.
Это второе ДТП на пешеходном переходе на Яблоневой аллее за неделю. В предыдущем, сбили студента МИЭТа и пытались увезти его с места ДТП.
Предпоследнее ДТП такого рода произошло на пересечении Центрального проспекта и улицы Лётчика Полагушина. Там мужчина пострадал на регулируемом пешеходном переходе при свете дня.
Количество сбитых на пешеходных переходах в Зеленограде продолжает расти. Проблема безопасности наземных пешеходных переходов, регулируемых и нерегулируемых, а также поведения пешеходов и водителей в зоне «зебры» остро обсуждается после гибели на переходе бабушки с пятилетней внучкой.
Трагедия произошла 5 декабря на улице Каменке, тогда же пострадала двухлетняя девочка — другая внучка погибшей. На том переходе и раньше гибли люди. Новой трагедии могло не случиться, если бы чиновники прислушались к местным жителям ещё за три года или хотя бы за три дня до неё.
После этого было еще несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых пешеходы разного возраста, в том числе ребёнок, пострадали на «зебрах». Только 9 декабря на переходах в Зеленограде сбили четырёх человек.
Еще три резонансных случая, не связанных с «зебрами», произошли незадолго до декабрьской трагедии.
19 ноября фура сбила насмерть пожилого мужчину в Северной промзоне.
26 ноября маму с трехлетним ребенком на руках сбили по дороге в детский сад в местном проезде напротив школы в 16-м микрорайоне.
3 декабря женщину сбили на тротуаре возле школы в Никольском проезде перед МЖК.