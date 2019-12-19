1. Подсветка переходов. Префектура попросит департамент транспорта рассмотреть возможность оборудования всех нерегулируемых пешеходных переходов дополнительной подсветкой зоны проезжей части и зоны ожидания на тротуарах.

2. Пешеходные светофоры с кнопками вызова пешеходной фазы на «зебрах» поставят на улице Каменка между корпусами 1649 и 2013 (где погибли два человек), на Новокрюковской возле корпуса 1824 и на Георгиевском проспекте возле корпуса 1620.

3. Штрафы для водителей. Префектура попросит ЦОДД «проработать вопрос» оборудования 28-ми нерегулируемых пешеходных переходов видеокамерами, фиксирующими пропуск пешеходов. Решение должно быть принято до апреля 2020 года.

4. Островок безопасности. На «зебре» на Каменке, где погибли два пешехода, решено провести «эксперимент по установке опытных образцов островков безопасности». Островки безопасности должны быть одобрены департаментом транспорта. Всё это запланировано на 2020 год, более точные сроки не обозначены.

5. Изменения во дворах. Обследуют дворы у корпусов 309, 338А, 906, 908, 1401, 1522, 1552, 1606, 1824, чтобы решить, нужно ли оборудовать их техническими средствами организации дорожного движения. То есть, дорожными знаками, освещением, разметкой, какими-либо препятствиями для снижения скорости транспорта, ограждениями и прочим, предусмотренным ГОСТ. Этим займутся управы, срок — до 27 декабря. Зеленоградскому «Жилищнику» поручено проинструктировать механизаторов по поводу безопасности их передвижения во дворах. В ближайшие дни.

6. Пропаганда в газетах. И еще префектура решила бороться с ростом наездов на пешеходов публикациями о дорожно-транспортном травматизме в СМИ. Почему-то только в печатных (это слово даже подчеркнуто), то есть в бумажных газетах. Пользователям в интернете эта информация, видимо, не нужна.