Как остановить резкий рост смертей пешеходов. Вот что решили сделать власти — пять серьёзных пунктов и один смешной 19.12.2019 ZELENOGRAD.RU

На зеленоградских дорогах перестали гибнуть водители — теперь гибнут пешеходы. Из девяти погибших за 11 месяцев восемь человек — пешеходы. А в прошлом году на дорогах погибли только два человека — огромный рост смертей. Причем, 40% от всех ДТП — наезды на пешеходов.

В декабре ситуация обострилась. 5 числа на нерегулируемом пешеходном переходе между 16 и 20 микрорайонами насмерть задавили женщину и ребенка. 10 декабря машина сбила мальчика на «зебре» на улице Андреевка. В декабре в Зеленограде произошла целая серия наездов на пешеходов на нерегулируемых переходах. После этого в префектуре прошло заседание профильной комиссии. И вот что она решила сделать для безопасности пешеходов.

1. Подсветка переходов. Префектура попросит департамент транспорта рассмотреть возможность оборудования всех нерегулируемых пешеходных переходов дополнительной подсветкой зоны проезжей части и зоны ожидания на тротуарах.

2. Пешеходные светофоры с кнопками вызова пешеходной фазы на «зебрах» поставят на улице Каменка между корпусами 1649 и 2013 (где погибли два человек), на Новокрюковской возле корпуса 1824 и на Георгиевском проспекте возле корпуса 1620.

3. Штрафы для водителей. Префектура попросит ЦОДД «проработать вопрос» оборудования 28-ми нерегулируемых пешеходных переходов видеокамерами, фиксирующими пропуск пешеходов. Решение должно быть принято до апреля 2020 года.

4. Островок безопасности. На «зебре» на Каменке, где погибли два пешехода, решено провести «эксперимент по установке опытных образцов островков безопасности». Островки безопасности должны быть одобрены департаментом транспорта. Всё это запланировано на 2020 год, более точные сроки не обозначены.

5. Изменения во дворах. Обследуют дворы у корпусов 309, 338А, 906, 908, 1401, 1522, 1552, 1606, 1824, чтобы решить, нужно ли оборудовать их техническими средствами организации дорожного движения. То есть, дорожными знаками, освещением, разметкой, какими-либо препятствиями для снижения скорости транспорта, ограждениями и прочим, предусмотренным ГОСТ. Этим займутся управы, срок — до 27 декабря. Зеленоградскому «Жилищнику» поручено проинструктировать механизаторов по поводу безопасности их передвижения во дворах. В ближайшие дни.

6. Пропаганда в газетах. И еще префектура решила бороться с ростом наездов на пешеходов публикациями о дорожно-транспортном травматизме в СМИ. Почему-то только в печатных (это слово даже подчеркнуто), то есть в бумажных газетах. Пользователям в интернете эта информация, видимо, не нужна.

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