Мужчина пострадал на регулируемом пешеходном переходе при свете дня — около 12 часов в субботу, 14 декабря.

Произошло это на пересечении Центрального проспекта и улицы Лётчика Полагушина напротив корпуса 240, в котором расположен загс. Пострадавший — пожилой мужчина, сбившая его машина — «Опель», сообщили «Зеленоград.ру» в ГИБДД. Очевидец последствий рассказал нам, что это был красный минивэн — он стоял аккурат на «зебре».

На месте происшествия работали два экипажа ДПС и «скорая». Пострадавшего увезли в больницу.

Ни очевидец, ни автоинспекция не могут рассказать о причинах произошедшего. Пока неизвестно, пешеход ли шёл на запрещающий сигнал светофора или «Опель» ехал на «красный». Дознаватели устанавливают обстоятельства случившегося.

Проблема безопасности наземных пешеходных переходов, регулируемых и нерегулируемых, а также поведения пешеходов и водителей в зоне «зебры» остро обсуждается после гибели на переходе бабушки с пятилетней внучкой.

Трагедия произошла 5 декабря на улице Каменке, тогда же пострадала двухлетняя девочка — другая внучка погибшей. На этом переходе и раньше гибли люди. Новой трагедии могло не случиться, если бы чиновники прислушались к местным жителям ещё за три года или хотя бы за три дня до неё.

После этого было еще несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых пешеходы разного возраста, в том числе ребёнок, пострадали на «зебрах». Только 9 декабря на переходах в Зеленограде сбили четырёх человек.

Еще три резонансных случая, не связанных с «зебрами», произошли незадолго до декабрьской трагедии.

19 ноября фура сбила насмерть пожилого мужчину в Северной промзоне.

26 ноября маму с трехлетним ребенком на руках сбили по дороге в детский сад в местном проезде напротив школы в 16-м микрорайоне.

3 декабря женщину сбили на тротуаре возле школы в Никольском проезде перед МЖК.