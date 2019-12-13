На нерегулируемом пешеходном переходе сбили 73-летнего жителя Андреевки. Это произошло на одноименной улице напротив корпуса 1557 около половины восьмого вечера — всего в 150 метрах от другой «зебры», на которой в тот же день, 9 декабря, пятнадцатью минутами раньше сбили 11-летнего мальчика на самокате.

Перед наездом на пешехода 38-летний водитель «Фольксвагена-Поло» отвлекся, глядя в зеркало заднего вида. Он выезжал из местного проезда от корпуса 1557 и не разглядел идущего по «зебре» человека. Сбитый с ног дедушка перелетел через капот, и водитель, не успев оттормозиться, наехал на него еще раз, рассказал «Зеленоград.ру» внук пострадавшего Дмитрий. «Меня на этом же переходе сбила машина пять лет назад, но я сгруппировался и просто прокатился на капоте», — добавил он.

Водитель не пытался скрыться с места происшествия. Он сразу вызвал «скорую» и ДПС, которые приехали в считаные минуты. «Скорая» доставила дедушку в больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга, зашили рваную рану на лбу. Переломов не зафиксировали. Сейчас он в удовлетворительном состоянии в отделении нейрохирургии.

На следующий день после происшествия водитель позвонил семье пострадавшего, принёс свои извинения и предложил помощь в лечении.

Еще один пешеход, 44-летний местный житель, пострадал 9 декабря на переходе через Новокрюковскую улицу. За один этот день на «зебрах» четырежды сбивали пешеходов, сказали в полиции матери одного из потерпевших. По статистике ГИБДД наезд на пешехода — самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий. С наступлением осени количество подобных ДТП возрастает. Это связано с резким ухудшением погодных условий, ранним наступлением сумерек, осадков в виде дождя и мокрого снега, считают в автоинспекции.

«Что-то много подобных ситуаций в последнее время. Хотелось бы достучаться до людей: и водителей, и пешеходов — чтобы были предельно внимательны на дороге», — говорит Дмитрий.

О том же просит и мама сбитого мальчика. Она, кроме того, намерена добиваться от ЦОДД освещения всех переходов и считает необходимым обеспечить каждый нерегулируемый переход камерой.

Две трети читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, уверены, что освещение решит проблему с безопасностью переходов. Есть и соответствующая петиция, которая появилась после того, как на «зебре» через улицу Каменку 5 декабря сбили насмерть бабушку и ее пятилетнюю внучку, а двухлетняя девочка получила травмы. Кроме того, после трагедии на этом переходе спешно установили «лежачего полицейского» и за пару дней подсветили десять «зебр».

Один из читателей «Зеленоград.ру» предлагает подсвечивать переходы воздушной «зеброй», как на ВДНХ, — это ряд уличных светильников, дублирующий привычный наземный рисунок.