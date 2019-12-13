2
73-летнего пешехода сбили вечером на переходе 13.12.2019 ZELENOGRAD.RU

На нерегулируемом пешеходном переходе сбили 73-летнего жителя Андреевки. Это произошло на одноименной улице напротив корпуса 1557 около половины восьмого вечера — всего в 150 метрах от другой «зебры», на которой в тот же день, 9 декабря, пятнадцатью минутами раньше сбили 11-летнего мальчика на самокате.

Перед наездом на пешехода 38-летний водитель «Фольксвагена-Поло» отвлекся, глядя в зеркало заднего вида. Он выезжал из местного проезда от корпуса 1557 и не разглядел идущего по «зебре» человека. Сбитый с ног дедушка перелетел через капот, и водитель, не успев оттормозиться, наехал на него еще раз, рассказал «Зеленоград.ру» внук пострадавшего Дмитрий. «Меня на этом же переходе сбила машина пять лет назад, но я сгруппировался и просто прокатился на капоте», — добавил он.

Водитель не пытался скрыться с места происшествия. Он сразу вызвал «скорую» и ДПС, которые приехали в считаные минуты. «Скорая» доставила дедушку в больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга, зашили рваную рану на лбу. Переломов не зафиксировали. Сейчас он в удовлетворительном состоянии в отделении нейрохирургии.

На следующий день после происшествия водитель позвонил семье пострадавшего, принёс свои извинения и предложил помощь в лечении.

Еще один пешеход, 44-летний местный житель, пострадал 9 декабря на переходе через Новокрюковскую улицу. За один этот день на «зебрах» четырежды сбивали пешеходов, сказали в полиции матери одного из потерпевших. По статистике ГИБДД наезд на пешехода — самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий. С наступлением осени количество подобных ДТП возрастает. Это связано с резким ухудшением погодных условий, ранним наступлением сумерек, осадков в виде дождя и мокрого снега, считают в автоинспекции.

«Что-то много подобных ситуаций в последнее время. Хотелось бы достучаться до людей: и водителей, и пешеходов — чтобы были предельно внимательны на дороге», — говорит Дмитрий.

О том же просит и мама сбитого мальчика. Она, кроме того, намерена добиваться от ЦОДД освещения всех переходов и считает необходимым обеспечить каждый нерегулируемый переход камерой.

Две трети читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, уверены, что освещение решит проблему с безопасностью переходов. Есть и соответствующая петиция, которая появилась после того, как на «зебре» через улицу Каменку 5 декабря сбили насмерть бабушку и ее пятилетнюю внучку, а двухлетняя девочка получила травмы. Кроме того, после трагедии на этом переходе спешно установили «лежачего полицейского» и за пару дней подсветили десять «зебр».

Один из читателей «Зеленоград.ру» предлагает подсвечивать переходы воздушной «зеброй», как на ВДНХ, — это ряд уличных светильников, дублирующий привычный наземный рисунок.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Обсуждение
Kill Digit
8 часов назад
Один из читателей «Зеленоград.ру» предлагает подсвечивать переходы воздушной «зеброй»
Подозреваю что в этом случае будет дешевле светофор с кнопкой запилить.
Бандерлог Путин
6 часов назад
Воздушная зебра - так себе креативчик. Красиво, но относительно бестолково.
Действительно светофор с кнопкой дешевле и эффективнее + позволяет убрать лишнюю мишуру с улицы.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Префектура возложила ответственность за отсутствие «лежачего полицейского» на переходе, где погибло несколько человек, на департамент транспорта Новости
Префектура отказала редакции «Зеленоград.ру» в доступе на заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Это противоречит положению о её работе Новости
Префектура отказала многодетным матерям в проведении акции памяти жертв ДТП. Им предложили подождать месяц Новости
На опасных пешеходных переходах Зеленограда детям выдадут светоотражающие наклейки Новости
Похожий на снаряд времен войны предмет нашли в 4-м микрорайоне Новости
73-летнего пешехода сбили вечером на переходе Новости
«Ласточка» до Санкт-Петербурга начала останавливаться в Крюково каждый день. До конца декабря на билеты скидка 50% Новости
Добавить площадок для выгула собак и обязать чипировать животных Истории
Виртуальные карты «Тройка» появятся в метро в следующем году Новости
«Чем причинил ему боль». Как бьют зеленоградских полицейских и как за это наказывают у нас и в московских судах Истории
Семью погибших в аварии на улице Каменка финансово поддержали 1500 человек. Водителя отправили под домашний арест на время следствия Новости
Труп рядом с детской площадкой на полтора часа оставили без присмотра. Это вообще нормально? Новости
На станции Крюково начали ставить навесы Новости
Закрылся круглосуточный магазин Spar в 14 микрорайоне. Что будет вместо него, пока неизвестно Новости
Куда увозят мусор. Репортаж с зеленоградской линии по сортировке отходов Истории
Супермаркет «Мираторг» в ТЦ «1000 мелочей» — что внутри? Истории
© 1997–2019 Зеленоград.ру