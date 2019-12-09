Мужчина получил травмы на пешеходном переходе. Инцидент произошел на Новокрюковской улице около четырех часов вечера в понедельник, 9 декабря.

Автомобиль «Форд Фокус» под управлением местной жительницы двигался в сторону улицы Логвиненко. Пешеход шел от корпуса 1824 к железной дороге. В результате наезда него автомобиля мужчина получил незначительные травмы (ссадины и ушибы) и отправился на «скорой» в больницу, сообщили «Зеленоград.ру» в автоинспекции.

По рассказу очевидца, проезжавшего мимо примерно в 16:20, сбитый мужчина лежал за «зеброй», кто-то до приезда «скорой» пытался оказать ему первую помощь и привести в чувство. Подсвечен ли переход, автомобилист не обратил внимания. Подсветка на этой «зебре» появилась в выходные после того, как на улице Каменке сбили насмерть бабушку с пятилетней внучкой. Впрочем, по времени, которое указывает ГИБДД, в момент происшествия были еще светлые сумерки и подсветка не требовалась.

Нерегулируемый светофором переход, на котором сбили мужчину, оборудован лежачим полицейским и знаком ограничения скорости до 30 километров в час, но этого, видимо, недостаточно. На данном отрезке дороги хорошая видимость, однако обочина почти всегда занята припаркованными машинами, что ограничивает обзор, сетуют автомобилисты. Пешеходы, в свою очередь, говорят о том, что этот переход — один из тех, где водители не любят притормаживать и пропускать людей.

После смертельного ДТП на улице Каменке, в котором на «зебре» погибла пятилетня девочка, ее двухлетняя сестра получила травмы, а бабушка скончалась от травм в больнице, город взялся за светофоры. Подавляющее большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, высказались за то, чтобы все переходы в Зеленограде сделать регулируемыми и установить на них светофоры с кнопкой вызова пешеходной фазы.