«Я не знаю, насколько можно быть бесчеловечным, чтобы в такой ситуации просто свалить с места ДТП. Оставив ребёнка в шоковом состоянии. Не меньше шокирует и то, что в тот момент ещё несколько водителей остановились, но все они, посмотрев на ситуацию… просто уехали», — пишет мама мальчика.

Инцидент произошел примерно в четверть восьмого вечера в понедельник, 9 декабря, на переходе, оборудованном «лежачими полицейскими» и знаком ограничения скорости до 20 километров в час. Мальчик возвращался с занятий по шахматам.

Родители Миши обратились через соцсети за помощью в розыске свидетелей ДТП и водителя, который скрылся с места происшествия, сбив ребёнка.

«Наездов на пешеходов только в нашем районе было три помимо нашего случая, и один из них на том же переходе. Поговорите со своими детьми — пусть будут трижды внимательны», — пишет мама мальчика.

Если вы стали свидетелем этого дорожно-транспортного происшествия, сообщите в полицию.

За последние дни произошло несколько резонансных ДТП, в которых пешеходы пострадали на «зебрах». В одном из таких происшествий погибла пятилетняя девочка, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу на улице Каменке со своей бабушкой и двухлетней сестрой. Бабушка позже от полученных травм скончалась в больнице, младшая девочка тоже получила травмы.