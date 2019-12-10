Одиннадцатилетнего мальчика сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Андреевка. Водитель покинул место происшествия. Родители пострадавшего ребенка просили откликнуться свидетелей этого ДТП.
Миша возвращался домой с занятий по шахматам. Он переходил дорогу в сторону Андреевки по «зебре», расположенной между корпусами 1501 и 1509. Ребёнок почти до конца пересёк дорогу, когда его сбил автомобиль. От удара мальчик перелетел через машину. Чудом он «отделался» порванной курткой и множественными ушибами. В том числе ему диагностировали ушиб головного мозга. Гематома на лице — один глаз закрылся и не видит пока. Болит бедро.
«Я не знаю, насколько можно быть бесчеловечным, чтобы в такой ситуации просто свалить с места ДТП. Оставив ребёнка в шоковом состоянии. Не меньше шокирует и то, что в тот момент ещё несколько водителей остановились, но все они, посмотрев на ситуацию… просто уехали», — пишет мама мальчика.
Инцидент произошел примерно в четверть восьмого вечера в понедельник, 9 декабря, на переходе, оборудованном «лежачими полицейскими» и знаком ограничения скорости до 20 километров в час. Мальчик возвращался с занятий по шахматам.
Родители Миши обратились через соцсети за помощью в розыске свидетелей ДТП и водителя, который скрылся с места происшествия, сбив ребёнка.
«Наездов на пешеходов только в нашем районе было три помимо нашего случая, и один из них на том же переходе. Поговорите со своими детьми — пусть будут трижды внимательны», — пишет мама мальчика.
Если вы стали свидетелем этого дорожно-транспортного происшествия, сообщите в полицию.
За последние дни произошло несколько резонансных ДТП, в которых пешеходы пострадали на «зебрах». В одном из таких происшествий погибла пятилетняя девочка, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу на улице Каменке со своей бабушкой и двухлетней сестрой. Бабушка позже от полученных травм скончалась в больнице, младшая девочка тоже получила травмы.
О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Чтобы быть в курсе — подписывайтесь на группу во «ВКонтакте».
21 век на дворе. Ну не справляются нерегулируемые переходы с потоками людей и машин. Это очевидно. Никакие подсветки и лежачие полицейские не помогают.