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Водитель сбил 11-летнего мальчика на «зебре» и скрылся с места происшествия 10.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Одиннадцатилетнего мальчика сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Андреевка. Водитель покинул место происшествия. Родители пострадавшего ребенка просили откликнуться свидетелей этого ДТП.

Миша возвращался домой с занятий по шахматам. Он переходил дорогу в сторону Андреевки по «зебре», расположенной между корпусами 1501 и 1509. Ребёнок почти до конца пересёк дорогу, когда его сбил автомобиль. От удара мальчик перелетел через машину. Чудом он «отделался» порванной курткой и множественными ушибами. В том числе ему диагностировали ушиб головного мозга. Гематома на лице — один глаз закрылся и не видит пока. Болит бедро.

«Я не знаю, насколько можно быть бесчеловечным, чтобы в такой ситуации просто свалить с места ДТП. Оставив ребёнка в шоковом состоянии. Не меньше шокирует и то, что в тот момент ещё несколько водителей остановились, но все они, посмотрев на ситуацию… просто уехали», — пишет мама мальчика.

Инцидент произошел примерно в четверть восьмого вечера в понедельник, 9 декабря, на переходе, оборудованном «лежачими полицейскими» и знаком ограничения скорости до 20 километров в час. Мальчик возвращался с занятий по шахматам.

Родители Миши обратились через соцсети за помощью в розыске свидетелей ДТП и водителя, который скрылся с места происшествия, сбив ребёнка.

«Наездов на пешеходов только в нашем районе было три помимо нашего случая, и один из них на том же переходе. Поговорите со своими детьми — пусть будут трижды внимательны», — пишет мама мальчика.

Если вы стали свидетелем этого дорожно-транспортного происшествия, сообщите в полицию.

За последние дни произошло несколько резонансных ДТП, в которых пешеходы пострадали на «зебрах». В одном из таких происшествий погибла пятилетняя девочка, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу на улице Каменке со своей бабушкой и двухлетней сестрой. Бабушка позже от полученных травм скончалась в больнице, младшая девочка тоже получила травмы.

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Обсуждение
Roman Turaev
10 часов назад
Целая череда травмированных людей на нерегулируемых переходах. Мне кажется надо запретить все нерегулируемые переходы и установить на них светофоры, а на напряжённых участках подземные и надземные переходы.
21 век на дворе. Ну не справляются нерегулируемые переходы с потоками людей и машин. Это очевидно. Никакие подсветки и лежачие полицейские не помогают.
Елена Премудрая
6 часов назад
Ехала по новому городу в 19 часов после установки подсветок переходов. Странные подсветки! Да, фонари стоят, светят, но пешеходов на зебре в сырую, темную погоду как не было видно, так и не видно сейчас, особенно тех, кто в темной одежде. Люди возникают на зебре из-за припаркованых машин неожиданно, видимость плохая. Всем жилаю внимания на дорогах и здоровья!
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