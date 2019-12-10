Автомобиль сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе из 15-го микрорайона в Андреевку. Ребёнок получил множественные ушибы, сильно ударился головой. Водителя сейчас разыскивает полиция. Выяснились также некоторые детали происшествия.

Мальчик Миша по «зебре» ехал на самокате. До тротуара оставалась одна полоса, когда на него наехал автомобиль. От удара мальчик перелетел через машину. Водитель остановился, вышел к сбитому ребёнку, спросил — нужна ли помощь.

Пребывая в шоковом состоянии, мальчик отказался от помощи. Водитель на этом успокоился, сел обратно за руль и уехал. Он даже не предложил ребёнку промыть ссадину или другую помощь. Мимо проехало несколько автомобилей, которые останавливались, но, видимо, оценив ситуацию как не заслуживающую внимания, ехали дальше.

Никто не вызвал «скорую» или сотрудников ГИБДД, не удостоверился, действительно ли сбитому ребёнку не нужна помощь. Инцидент произошел вечером в понедельник, 9 декабря, напротив корпуса 1509.

Родители Миши обратились через соцсети к очевидцам, которые помогли бы опознать машину и выйти на водителя. Рано утром 10 декабря один из свидетелей сообщил вероятные данные автомобиля.

Предположительно это был «Форд Фокус» голубого цвета. Полиция проводит административное расследование.

На призыв о помощи откликнулись многие горожане, нашлось еще несколько свидетелей. «Столько предложений помощи. Мегаподдержка и активное участие. Всё это очень здорово помогает расследованию», — рассказала «Зеленоград.ру» мама мальчика. Миша сейчас дома на амбулаторном лечении.