На нерегулируемом пешеходном переходе белый «Крайслер» сбил ребенка. Водитель дорогого авто забрал пострадавшего с места ДТП и увез в неизвестном направлении. Об этом сообщил в полицию очевидец.

Полиция получила информацию об инциденте, случившемся на Новокрюковской улице напротив корпуса 1824, в 15:22 в четверг, 4 апреля. Через пять минут после получения разосланной по оперативным службам ориентировки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали разыскиваемого водителя у детской поликлиники в 15-м микрорайоне, куда он отвез ребенка. Там находится ближайший от места происшествия детский травмпункт.