На нерегулируемом пешеходном переходе белый «Крайслер» сбил ребенка. Водитель дорогого авто забрал пострадавшего с места ДТП и увез в неизвестном направлении. Об этом сообщил в полицию очевидец.
Полиция получила информацию об инциденте, случившемся на Новокрюковской улице напротив корпуса 1824, в 15:22 в четверг, 4 апреля. Через пять минут после получения разосланной по оперативным службам ориентировки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали разыскиваемого водителя у детской поликлиники в 15-м микрорайоне, куда он отвез ребенка. Там находится ближайший от места происшествия детский травмпункт.
Пострадавший 10-летний мальчик был на осмотре у травматологов, когда росгвардейцы задержали водителя «Крайслера» — 42-летнего жителя Московской области.
Мальчика госпитализировали в столичную детскую больницу, а в отношении водителя полиция составила материалы об административных правонарушениях по статьям «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» и «Оставление места ДТП».
Детали происшествия рассказали Zelenograd.ru в пресс-службах полиции, ГИБДД и Росгвардии, а также очевидцы.
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