Фура сбила насмерть дедушку в Северной промзоне. Накануне состоялась премьера фильма о паломниках, в котором он сыграл святого 20.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Трагедия случилась вечером во вторник, 19 ноября, около половины седьмого. Большой грузовик Volvo сбил 71-летнего мужчину в Северной промзоне — на улице Конструктора Гуськова напротив дома 14, строение 2.

По первоначальной информации ГИБДД, которую еще проверяют, пешеход переходил вне зоны перехода. Об этом написало агентство «Москва» и это же сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе столичной автоинспекции. Знакомые погибшего рассказывают другое: он стоял на тротуаре, когда фура его зацепила.

Позже «Зеленоград.ру» стало известно, что погибший — дедушка Василий из Льялово, где его хорошо знают. Погиб замечательный человек, рассказали нам знакомые с его семьей люди. «Скромный, понимающий, ответственный», — пишут также в соцсетях. Его дочь, кроме своих детей, воспитывает еще двоих приемных — и отец очень помогал.

А недавно он сыграл роль игумена (Александра) в фильме о паломниках. Съемки эпизода проходили 9 мая этого года, а малая премьера фильма состоялась за три дня то трагедии, 16 ноября, в храме Преподобного Александра Свирского. Дедушка Василий получил памятный плакат участника фильма и 17-го причастился, пишет один из создателей фильма у себя во «ВКонтакте».

Наши искренние соболезнования родным, семье и близким.

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